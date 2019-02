Annuncio

I segni che hanno avuto l'umore sottotono come l'Ariete e lo Scorpione saranno i primi che riceveranno un po' di serenità e un pizzico di divertimento, mentre il Toro e l'Acquario saranno così disinibiti che potrebbero fare conquiste inaspettate. Lavoro in calo per Leone, dei litigi potrebbero invece rovinare la giornata alla Bilancia.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un leggero rialzo dell'umore influirà positivamente anche sulle vostre relazioni interpersonali, in primis con i colleghi. In serata, potrebbero esserci delle novità.

Toro: tantissimo eros vi aspetta nel pomeriggio oppure in serata, con una nuova intraprendenza passionale sia da parte vostra che da parte del partner.

Gemelli: un acquisto per qualcosa da sostituire potrebbe essere difficoltoso oppure pieno di insidie. Fidatevi del vostro sesto senso e probabilmente non sbaglierete.

Cancro: il sabato potrebbe portare con sé una occasione per voi di sfogarvi con un amico di vecchia data. Attenti però a non essere troppo prolissi: andate subito al punto della questione.

Leone: un incarico lavorativo non andrà proprio bene, ma sorprendentemente saprete accontentarvi di ciò che avrete ottenuto e trarne anche qualcosa di buono.

Vergine: i vostri sentimenti saranno messi a dura prova dalla vostra ritrosia in amore, e dipenderà dal partner se parlarne o meno, perché voi non esternerete le vostre considerazioni.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un litigio con il partner potrebbe rovinarvi il buonumore ed essere più taciturni del solito. Ma qualche amico di vecchia data saprà correre ai ripari.

Scorpione: avrete deciso di divertirvi per ristabilire un po' di serenità nel vostro weekend, ma forse un cattivo investimento potrebbe togliervi i vostri risparmi inutilmente.

Sagittario: soddisfatti dei vostri sforzi svolti durante la settimana, vi dedicherete interamente alle vostre passioni, che siano di natura erotica o semplicemente degli hobby che coltivate fin da ragazzi.

Capricorno: forse sarete sul punto di ridimensionare la vostra visione dell'amore in sé, tanto che il partner potrebbe captare questa vostra evoluzione.

Acquario: sarete dotati di quel fascino che solo in pochi potrebbero permettersi, e potrete osare laddove non avete mai provato. Sarà ora di fare conquiste soddisfacenti.

Pesci: avrete voglia di discorrere su qualcosa di importante, e se qualcuno vi contraddice potreste anche diventare seriamente polemici. Rilassatevi.