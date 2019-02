Annuncio

La settimana che va dall'11 al 17 marzo si presenterà piena di occasioni e di sfide da cogliere al volo per diversi segni dello Zodiaco. Molti segni avranno meno tensioni rispetto a prima, come il Leone e il Toro. Alcuni come l'Acquario e il Sagittario avranno invece dei problemi a livello comunicativo con amici e colleghi. Lavoro e grinta per Capricorno e Pesci.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nella prima parte della settimana vi metterete in moto per rendere concreto un progetto che covavate da molto tempo. In amore il weekend sarà determinante per il consolidamento del vostro rapporto con il partner.

Toro: ci saranno nuove opportunità lavorative e una intesa molto forte con i colleghi.

Questo clima favorirà anche la vostra fantasia. L'eros sarà uno dei punti cardine per un fine settimana all'insegna del romanticismo.

Gemelli: questa settimana sarà necessario mantenere i nervi saldi e non scivolare accidentalmente nella tensione e nella rabbia. Il lavoro potrà risultarvi favorevole abbastanza, ma non ci saranno slanci considerevoli.

Cancro: metterete da parte per un po' il vostro sentimentalismo per accostarvi alla razionalità. Per un po' potreste avere anche delle pretese più concrete da parte del partner, anche se non sarà certo se arriveranno oppure no.

Leone: l'intesa con i colleghi sarà favorita maggiormente grazie alla tensione che si allontanerà progressivamente. Potreste però risultare molto puntigliosi per alcune persone, dunque sarà meglio pensare a una distrazione per allentare i nervi.

Vergine: sarà necessaria della grinta aggiuntiva a quella che già avete per far fronte al lavoro all'inizio della settimana. Nel fine settimana ci penserà l'amore a ricompensarvi: il partner sarà anche disposto ad ascoltarvi e a supportarvi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete una marcia in più sul lavoro e sulla gestione del vostro ruolo, ma se l'ambito lavorativo vi darà soddisfazioni anche sul piano finanziario, nel weekend sarete piuttosto giù di corda a causa di qualche questione rimasta in sospeso.

Scorpione: vivrete una settimana tutta dedicata all'amore nei confronti del partner, che si manifesterà in ogni forma possibile. Nella seconda metà della settimana però potreste avere subire un discreto stress a causa del lavoro.

Sagittario: ci sarà pochissimo feeling sul posto di lavoro, ma potrebbe facilmente mitigarsi con qualche serata passata in buona compagnia. Bene il rapporto con il partner, anche se potreste avere una piccola discussione.

Capricorno: sarete dotati di tanta carica pronta a esplodere con delle iniziative interessanti che sapranno coinvolgere i colleghi. La vostra attenzione sarà anche incentrata sul partner: avrete compreso che necessita di voi.

Acquario: vi impunterete su alcune questioni di media importanza e che non necessitano di molto rumore. Ma con il partner avrete una intesa che favorirà anche qualche iniziativa come un breve viaggio.

Pesci: il lavoro potrebbe portarvi allo stress e alla cattiva gestione della vostra organizzazione. Tuttavia sarete determinati a perseguire uno scopo che volevate intraprendere da molto tempo, cosa per cui infine sarete premiati.