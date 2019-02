Annuncio

Una giornata decisamente magnifica per i Pesci, il Capricorno e per l'Ariete in ambito finanziario e lavorativo, mentre l'Acquario dovrà affrontare delle scelte. Ci saranno invece alcune difficoltà tangibili per il Cancro, il Toro e il Sagittario. Di seguito, le previsioni di tutti i segni dello zodiaco.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste avere a che fare con una ascesa nella sfera lavorativa del tutto nuova e decisamente favorevole alle vostre aspettative. E' il momento di accantonare un po' gli altri aspetti della vostra vita e dedicarvi agli incarichi delicati che vi verranno proposti. Siate concentrati.

Toro: potreste sentirvi a dir poco "sommersi" di lavoro, e ciò oltre a crearvi ansia e stress potrebbe essere controproducente per la vostra volontà di fare.

Effettivamente non sarebbe l'ideale insistere sul lavoro ora, ma almeno fate ciò che è alla vostra portata. Meglio l'amore.

Gemelli: la vostra grinta verrà messa interamente a disposizione per il lavoro. In questa giornata infatti anche se non sarete avvantaggiati potreste comunque riuscire a portare a termine qualcosa di veramente difficile. Con il partner si creerà della tensione per qualcosa che vi sta a cuore, ma evitate di litigare.

Cancro: probabilmente siete voi i responsabili di questa "tempesta" all'interno della coppia, dunque non peggiorate la situazione scaricando il vostro stress su di lui o sugli altri in generale. Situazione alquanto stabile nel lavoro, per adesso privo di capovolgimenti positivi.

Leone: le discussioni con i colleghi potrebbero essere dietro l'angolo, sta a voi decretare la fine della giornata con una litigata oppure con una tensione latente che non sfocia in nulla. Problemi di carattere finanziario anche con il partner. Provate a non eccedere negli acquisti.

Vergine: sarete brillanti e determinati nel lavoro, non c'è niente che vi possa fermare nell'intraprendere una strada nuova che potrebbe aprirvi a nuove possibilità finanziarie. Forse un po' sottotono l'amore, siccome è prevista un po' di tensione, ma nulla di grave.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per ora nulla all'orizzonte, e il lavoro si presenterà alquanto piatto e privo di novità che possano risaltare la vostra personalità e la vostra intraprendenza.

In amore vi darà un po' di tenerezza il partner, che vi garantirà anche una stabilità amorosa che avete tanto aspettato.

Scorpione: lo stress favorirà delle tensioni in famiglia, forse a causa vostra, perciò non date peso ad alcune critiche che vi verranno mosse e poi finire le cose in malo modo. Rilassatevi, o comunque concedetevi una serata all'insegna del relax puro, come stare davanti alla tv non pensando a niente che vi innervosisca.

Sagittario: questa di mercoledì è una delle giornate peggiori della settimana per voi, quindi tentate in tutti i modi di mantenere la calma e tirare dritto con il lavoro e cercando di essere più morbidi in famiglia e con il partner. Stringete i denti ed andrà tutto bene.

Capricorno: avrete modo di impiegare i vostri guadagni in qualcosa di importante, che cambierà il vostro look agli occhi degli altri. Un cambio di guardaroba, una macchina nuova, o qualche taglio completamente nuovo sarà determinante per fare conquiste.

Acquario: un po' giù di tono, ma non lasciatevi andare alla nostalgia. Concentratevi maggiormente su ciò che siete disposti a dare al partner per il quieto vivere. Non state vivendo un buon rapporto al momento, e ci sarà un momento che decreterà la fine o il proseguimento della vostra relazione.

Pesci: è la vostra settimana, tutta per voi, e ciò traspare dalla positività che vi sprizza da tutti i pori. Mercoledì potreste fare un acquisto importante che vi farà ricollegare con qualche vecchio amico con cui condividere le vostre esperienze recenti.