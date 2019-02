Annuncio

Una settimana ricca di avvenimenti non aspetta altro che partire alla grande, con le previsioni astrologiche segno per segno. Come se la caveranno i segni zodiacali nella settimana dall'11 al 17 febbraio? La Luna già da martedì si sposta in Toro, portando una ventata di emozioni e un'affettività calda e avvolgente. Mercurio invece entrerà in Pesci, facendo sì che i nati sotto questo segno possano essere più comprensivi e intuitivi. Di seguito l'Oroscopo settimanale.

L'oroscopo settimanale e l'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: accantonate per un po' l'impulsività e la iperattività che vi contraddistinguono e iniziate la settimana senza fretta, dando la priorità a un vostro impegno che richiede urgenza.

Durante la settimana cambierete atteggiamento nei rapporti sociali e capirete chi merita una vostra reazione.

Toro: la Luna nella giornata di martedì entra nel vostro cielo e vi illumina di riflessi iridescenti. L'astro lunare infonde maggiore sicurezza in voi, facendovi vivere la famiglia e gli affetti con maggiore serenità. In questa settimana vi aprirete maggiormente al cambiamento, esternando i vostri sentimenti con parole fluide.

Gemelli: siate maggiormente riflessivi e potrete avere un quadro più nitido delle cose che hanno maggiore priorità, affrontandole con calma. A metà settimana la Luna entra nel vostro cielo e vi trasforma, facendovi liberare in parte le emozioni, facendovi conquistare qualcosa a cui tenete per davvero.

Cancro: questa nuova settimana per voi amici del Cancro apre uno scenario nuovo, sentirete le emozioni crescere dentro di voi e capirete l'importanza di avere delle persone accanto, per confidarvi e trovare insieme soluzioni adeguate.

Leone: la vostra mente è in fermento per trovare soluzioni che innescano il cambiamento, ma siete troppo ansiosi e indecisi con Mercurio in opposizione. Cercate di selezionare i rapporti sociali, frequentando le persone giuste, poi passerete all'azione.

Vergine: avrete voglia di evadere dalla solita routine, ma resterete ed esprimerete i vostri pensieri con il partner. Migliorerà la sfera affettiva, vi aprirete maggiormente a chi vi sta intorno e sono previste anche delle entrate finanziarie per voi amici della Vergine.

Le previsioni astrologiche e le opportunità settimanali

Bilancia: c'è un qualcosa che vi ostacola in amore e i sentimenti non volano. Il vostro animo è chiuso in una gabbia che non vi consente di allargare il campo sentimentale, esternando le vostre sensazioni. Provate a parlare più chiaro con le persone a cui tenete, il dialogo vi sarà d'aiuto.

Scorpione: state procedendo sulla strada giusta, quella che conduce all'amore però ricordatevi di non avere fretta. Tutto a suo tempo, nel frattempo in questa settimana non sarà difficile gestire gli impegni, anche quelli lavorativi, tutto risulterà più leggero.

Sagittario: Giove nel vostro domicilio vi protegge ed eviterà che commettiate errori di valutazione su una persona che credevate sincera ma che invece si è dimostrata pericolosa per voi. Siate maggiormente concentrati in questa settimana, potenziando la produttività sul lavoro e analizzando i sentimenti amorosi.

Capricorno: vi renderete conto di essere troppo possessivi in amore e cercherete di vivere i sentimenti con più obiettività e distacco. Il vostro cuore potenzierà le sue frequenze amorose, mettendosi in ascolto dell'altra metà e ciò gioverà all'amore. Buona la forma fisica per il fine settimana.

Acquario: il Sole nel vostro cielo vi illumina e potrete pensare maggiormente a voi stessi, mettendo per un po' da parte l'amore e gli impegni lavorativi. E' una deliziosa pausa, in cui potrete coccolarvi e ritrovare lati del vostro carattere che avevate oscurato.

Pesci: nuovi entusiasmi sono in vista per voi amici dei Pesci. Da metà settimana approfondirete maggiormente la sfera amichevole, aprendovi alle chiacchiere e alle telefonate con le persone a voi vicine. In amore, cercherete di stare il più vicino possibile alla persona amata e ci riuscirete.