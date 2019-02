Annuncio

Sta per arrivare la giornata più romantica dell'anno [VIDEO]. Cosa accadrà ai 12 segni dello Zodiaco? Di seguito l'Oroscopo di San Valentino.

Le previsioni

Ariete – San Valentino per l'Ariete sarà impegnativa sotto il profilo lavorativo e burocratico. Per quanto riguarda l’amore è ancora un periodo di confusione, meglio essere prudenti e non prendere scelte azzardate. Il 14 febbraio sono attesi conflitti con la Vergine.

Toro - E' una buona giornata per il Toro, arriverà un successo personale. Saranno giorni di armonia e San Valentino lo trascorrete tra le lenzuola con il vostro partner.

Gemelli - Una giornata sottotono per i Gemelli, [VIDEO] sommersi dai tanti impegni e per questo non daranno spazio alle emozioni.

Non volete accontentarvi e state dando più importanza ai voi stessi che agli altri. Il giorno di San Valentino per voi sarà uno come tanti, senza particolari sorprese.

Cancro - Giorni malinconici questi per il Cancro, non riuscite infatti a gestire meglio le emozioni, siete confusi. Sarà una giornata caratterizzata dal nervosismo, anche perché non riuscirete a conciliarvi con gli altri. Il giorno di San Valentino sarà sottotono, un giorno fatto di riflessioni interiori. Vi chiuderete a riccio mostrando le spalle al mondo.

Leone - Pensate all'amore, siete innamorati oppure vorreste tanto innamorarvi. E' possibile che il giorno di San Valentino sia l'inizio di una nuova storia ma attenzione, dovete dimostrare più coraggio.

Fate il primo passo, non possono sempre rincorrervi.

Vergine - Avete bisogno di innamorarvi ed emozionarvi ma per questo dovete attendere ancora. La prossima settimana, però, grazie a Saturno e Venere in aspetto armonico, porterà più stabilità e possibilità. Il 14 riceverete novità da una persona per voi importante. Non disdegnate un Capricorno!

Bilancia - Una giornata con numerosi impegni e conflitti, sia sul lavoro che nella vita relazionale. Non avete tempo per dedicarvi all'amore. Il giorno di San Valentino lo trascorrerete tra ufficio e 'scartoffie' varie. Rispondete a quel messaggio che vi arriverà proprio il 14 febbraio. Non tiratevi indietro

Scorpione - E' un periodo di blocco e anche questa giornata sarà caotica, è un caos che si insidia soprattutto dentro di voi.

Siete assaliti da tanti pensieri e tra questi c'è una voglia di un grande amore ma dovete attendere ancora qualche settimana. Il giorno di San Valentino pensate a voi stessi, rilassatevi con gli amici.

Sagittario - E' un buon periodo per il Sagittario. Potrebbe nascere un nuovo amore o ritornare qualcuno di importante dal passato. Per le coppie, proprio il 14 febbraio porterà progetti in comune e armonia per chi si ama mentre per chi è stanco della relazione, potrebbero esserci delle rotture.

Capricorno - E’ un periodo di vitalità e forza per il Capricorno. I primi giorni della settimana andranno bene, saranno giornate con buone novità. Il giorno degli innamorati riceverete belle notizie, soprattutto a livello economico, anche se ci saranno problemi relazionali.

Acquario - In un periodo un po' monotono, il giorno di San Valentino vi porterà uno spiraglio di luce. Uscite e divertitevi, fate conoscenze. Può essere che in mezzo a tanti volti incontrerete un amore importante. Siate più attenti agli altri e meno egocentrici ed egoisti.

Pesci - Sta ritornando l'energia che vi contraddistingue. Avete voglia di amare e si essere amati. Per il 14 febbraio state preparando una giornata speciale per il vostro amore. D'altronde si sa, voi pesciolini amate il giorno di San Valentino. Per i single il giorno degli innamorati sarà una giornata ad alto tasso erotico.