Siamo giunti a metà della seconda settimana del mese di febbraio. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 14 febbraio, giornata di San Valentino, per tutti e dodici segni zodiacali su amore, lavoro e salute.

Ariete: in amore Luna in buon aspetto, ricordiamo soltanto che sabato e domenica potrebbero essere giornate conflittuali. Nel lavoro giornata che vi permette di fare qualche accordo, oppure proporvi nuovi incarichi. Fisico che chiede maggior riposo, dormite di più.

Toro: per i sentimenti da oggi Marte entra nel vostro segno zodiacale, attenzione quindi alle discussioni che potrebbero nascere. Nel lavoro cercate di rimanere tranquilli e aspettate prima di spendere troppo denaro in maniera sregolata.

Agitazione che non fa bene al fisico.

Gemelli: a livello amoroso queste sono giornate particolari, la Luna nel segno rivela un metà febbraio intrigante ma anche combattuto, potreste essere indecisi tra due storie. Nel lavoro, se nei prossimi giorni sarete impegnati in qualcosa, ora potreste pensare ad un ulteriore cambiamento. Stress per il fisico.

Cancro: in amore giornata interessante, la Luna sarà nel segno sabato e domenica. A livello lavorativo Saturno in opposizione chiede di farsi largo tra mille incertezze, qualcuno potrebbe tornare dal passato. Evitate di strapazzarvi troppo.

Leone: per i sentimenti giornata interessante, la complicità del partner torna dopo quasi due giornate di stop.

Nel lavoro non è escluso qualche riconoscimento, ma in questo momento sono tanti i nati nel segno che si trovano di nuovo al centro della scena. Per il fisico Luna positiva.

Vergine: per i sentimenti chi non è convinto di una relazione deve stare più attento a come parla. Nel lavoro ci vuole un po' di calma, alcuni conti non torneranno e potreste arrabbiarvi con chi non rispetta un patto stipulato nel passato. In questo momento il fisico è il vostro punto debole.

Previsioni 14 febbraio: la giornata dei segni

Bilancia: a livello sentimentale in questo momento i nati nel segno solo polemici e questo non è un caso. Ci sono dispute da affrontare e vi sentite sotto pressione. A livello lavorativo è importante fare scelte sicure, probabile che, alla fine, qualche ansia prende il sopravvento.

Fastidi per il fisico.

Scorpione: in amore non siete convinti di quello che state facendo, anche se con una persona Gemelli potreste vivere un'emozione speciale in questi giorni. Nel lavoro avete il tempo di pensare a qualcosa di importante, ma state sempre attenti all'aspetto economico. Nervosismo per il fisico.

Sagittario: a livello sentimentale queste sono giornate importanti, cercate di trovare la giusta capacità per relazionarvi con gli altri e non andate incontro a polemiche. Nel lavoro se ci sono troppe cose da fare è normale sentirsi nervosi, in particolare per chi è in costante contatto con il pubblico. Giornata non al top per il fisico, evitate lo stress.

Capricorno: in amore entro il prossimo fine settimana le cose potrebbero cambiare, se c'è una questione da definire sarebbe meglio parlarne entro domani. A livello lavorativo, se ci sono stati blocchi legati alle questioni economiche, in questi giorni si può tentare di risolvere un problema. Malesseri per il fisico.

Acquario: a livello sentimentale ci vuole un po' di riposo dopo giorni piuttosto faticosi.

Se siete indecisi tra due storie, tra il 18 e il 19 febbraio potrebbero arrivare momenti di disagio. Nel lavoro non è il momento migliore per fare scelte azzardate, ci sono spese in più. Fisico da curare.

Pesci: per i sentimenti Venere è favorevole e lo sarà di più nel corso dei prossimi tre mesi. Una storia che nasce ora potrà essere gestita al meglio. A livello amoroso trasferimenti e viaggi e con Saturno in aspetto interessante si può fare qualcosa in più. Giornata di recupero per il fisico.