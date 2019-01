Annuncio

Annuncio

Il mese di San Valentino è alle porte. Scopriamo le previsioni astrologiche di tutti i nati sotto il segno dei Pesci per quanto riguarda il periodo compreso tra l'1 e il 28 febbraio 2019. Di seguito, le previsioni con il lavoro, l'amore e la salute dell'ultimo segno zodiacale. L'inizio del nuovo anno non è stato semplice perché ci sono stati dei problemi sia a livello lavorativo che sentimentale. Per quanto riguarda la professione, non è stato difficile gestire i rapporti con i collaboratori e questo ha creato tensioni e polemiche.

Il campo sentimentale ne ha purtroppo risentito e questo ha generato dei nervosismi all'interno delle relazioni. Anche la forma fisica non è stata al top, soprattutto nelle ultime due settimane del mese vi siete sentiti particolarmente stanchi o poco energici per portare avanti alcune situazioni in sospeso.

Advertisement

Nel mese di febbraio, dal punto di vista fisico, vivrete un lieve recupero. Bisognerà fare attenzione alle distrazioni, ma se dovrete iniziare un percorso di cura, la parte centrale del periodo è quella favorita. Anche nel mese di marzo potreste sentirvi particolarmente stanchi e ci saranno momenti di debolezza nell'ultima settimana del mese. In campo amoroso la situazione migliora, anche se i problemi iniziati nel mese precedente potrebbero proseguire. Buone risposte sono invece in arrivo per il campo lavorativo, con il transito positivo di Mercurio potrete recuperare un po' di energia e voglia di fare. Leggiamo l'Oroscopo dettagliato che riguarda il campo professionale e sentimentale dei Pesci nel periodo di febbraio.

Oroscopo febbraio 2019: lavoro e amore dei Pesci

In questo periodo desiderate essere amati, ma potrebbero nascere delle incomprensioni a causa di queste vostre esigenze.

Advertisement

I migliori video del giorno

Non sarà semplice risolvere i problemi iniziati precedentemente, ma chi deciderà di vivere una relazione in modo positivo, potrà proseguire senza troppi ostacoli. Non mancheranno dei conflitti e questo potrebbe causare dei ritardi nei progetti programmati. Nel mese di marzo l'amore tornerà protagonista e potrete vivere al meglio la vostra relazione.

In campo professionale in questo periodo dell'anno desiderate maggiore autonomia, per questo motivo potreste entrare in contrasto con qualcuno. Non temete, quello di febbraio è un mese di recupero per il segno, considerato anche, come anticipato, il transito positivo di Mercurio che vi garantisce maggiori abilità e l'arrivo di una notizia positiva.