Inizia una nuova settimana del mese di febbraio. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche che riguardano tutti i segni zodiacali nella settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 febbraio. Di seguito, lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni

Ariete: la Luna sarà favorevole per il segno sin dall'inizio della settimana, cercate comunque di non esagerare troppo nel concludersi del periodo. In campo lavorativo potrebbero giungere delle ottime opportunità da cogliere al volo. Per quanto riguarda l'amore, la prima parte della settimana sarà più semplice da gestire della seconda, quando potrebbero nascere delle tensioni.

Toro: belle le opportunità che ci saranno in questa settimana, vi sentite particolarmente forti.

In campo lavorativo possono iniziare nuovi progetti e potrete fare dei programmi fondamentali per il futuro. Per quanto riguarda il campo amoroso, se avete vissuto una delusione in passato, è il momento di farsi forza e andare avanti.

Gemelli: settimana sottotono per il segno, alcune situazioni lavorative iniziate da tempo, tardano ad andare avanti nel modo più corretto. In campo sentimentale potreste fare degli incontri, ma non fidatevi delle persone che non conoscete. Il mese di gennaio non è stato semplice per il segno, in questo periodo desiderate maggiore tranquillità.

Cancro: settimana di riflessione per il segno, soprattutto durante la prima parte, dovrete cercare di comprendere quale strada fare.

Nel concludersi del periodo la situazione migliorerà, soprattutto in campo professionale. Per quanto riguarda l'amore, potrebbero esserci delle situazioni polemiche da gestire al meglio.

Leone: giornate interessanti per il segno, grazie anche la luna favorevole nella parte centrale del periodo. Sono in arrivo delle buone opportunità in campo professionale, chi è in attesa di risposte potrà anche riceverle. Per quanto riguarda i sentimenti, l'inizio settimana sarà un po' sottotono, ma migliorerà nella parte centrale.

Vergine: l'inizio della settimana è favorevole per il segno, vi sentite particolarmente fortunati. In campo lavorativo possono arrivare delle buone notizie, che vi miglioreranno le giornate.

Buon periodo di recupero anche in campo sentimentale con Marte e Venere in ottimo aspetto, vi sentite molto passionali. Ottimo momento per fare progetti importanti, come dei figli.

Bilancia: per il segno della Bilancia la luna sarà favorevole a partire dalla terza giornata del periodo, vivrete un buon momento sia a livello lavorativo che sentimentale. Per quanto riguarda il campo amoroso, in particolare, Marte non sarà più opposto, potrete sistemare alcune situazioni complesse. Nel lavoro, cercate di farvi notare.

Scorpione: potrebbe essere una settimana caratterizzata da contrasti e nervosismi per il segno, soprattutto nelle prime due giornate del periodo, cercate di mantenere i nervi sotto controllo. In campo lavorativo potreste sentirvi stanchi della troppa monotonia. Per quanto riguarda l'amore, evitate di discutere per motivi futili.

Sagittario: la settimana inizia e si conclude bene, ci sarà però del nervosismo nella parte centrale. In campo lavorativo, Marte favorevole potrebbe darvi l'opportunità di cogliere delle occasioni importanti. Per quanto riguarda il campo amoroso siate prudenti, perché potrebbero nascere dei conflitti. Se ci sono state delle discussioni precedentemente, potreste organizzarvi per discutere e chiarire.

Capricorno: con Venere nel segno, belle le stelle che riguardano il campo sentimentale. Vi sentite più disponibili in questo periodo ed avete voglia anche di incontrare nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro, la prima giornata della settimana sarà interessante, vi sentite molto reattivi e potreste avere un buon successo.

Acquario: belle le stelle che riguardano il campo lavorativo, avrete delle buone idee. Controllate, come sempre, il lato economico, per non avere problemi di spese in più. In campo sentimentale, potreste vivere dei momenti di agitazione, soprattutto nel fine settimana.

Pesci: in questo periodo potreste avere delle interessanti intuizioni che riguardano il lato lavorativo, cercate di essere ottimisti. Per quanto riguarda il campo delle emozioni, non siate negativi, altrimenti potreste rovinare anche degli incontri importanti.