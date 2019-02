Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 14 febbraio è pronto a scommettere sulla buona riuscita della giornata dedicata a San Valentino. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del prossimo giovedì? Vediamo allora di togliere eventuali curiosità in merito partendo dal migliore in assoluto: al "top", favoriti con cinque stelle, saranno i nativi del Toro e dei Gemelli, rispettivamente in ottima forma grazie a Marte in arrivo nel segno e alla promettente posizione della Luna in Gemelli.

In merito alla parte negativa della giornata, il periodo risulterà decisamente al ribasso per gli amici della Vergine, valutati nelle previsioni zodiacali del 14 febbraio con le tre stelle relative al "sottotono". Bene, senza indugio partiamo immediatamente con il togliere il velo dal resto delle predizioni, in questo frangente impostate in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Annuncio

Prima però, d'obbligo dare uno sguardo alla nuova scaletta con le stelline quotidiane posta di seguito:

Classifica stelline 14 febbraio

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono a voi lettori l'attesissima scaletta riguardante i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di dare un volto alla nuova classifica stelline del giorno 14 febbraio? Più che giusto, dunque iniziamo subito con lo svelare i segni al più fortunati del giorno in vista del nuovo giovedì: il Toro e i Gemelli. Cosa dovranno aspettarsi tutti gli altri? Vediamo cosa avrà da mostrare la classifica quotidiana:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

★★★: Vergine.

San Valentino, le previsioni su amore e lavoro

Ariete - Giovedì giornata non troppo performante, non per questo da demonizzare.

Annuncio

Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore potrebbe essere un giorno "strano" sotto il profilo sentimentale, con alti e bassi. La situazione astrale, già abbastanza complessa per quanto vi riguarda, potrebbe rendervi irrequieti o molto impegnati. In amore, gli stimoli per procedere non vi mancheranno di sicuro: cercate di recuperare la fiducia in voi stessi, questa è diventata una priorità, ma agite senza perdere tempo, ok? Single, le promesse per una relazione potrebbero realizzarsi, cercate perciò di tenere a bada la vostra fantasia cercando di non credere con troppa facilità a tutto ciò che vi verrà detto, tanto per... Nel lavoro, le stelle sono pronte a scommettere sul fatto che, oggi e domani, dedicarsi ai compiti consueti sarà meno noioso del previsto: avrete un cielo abbastanza amico, dunque, con queste credenziali sarete probabilmente al centro dell'attenzione.

Annuncio

Toro - La giornata del 14 febbraio annuncia una generosa ed affidabile Festa di San Valentino per gran parte di voi "torelli". In amore, visto il bel cielo a disposizione, se avete una relazione affettiva importante valorizzate l’intesa sentimentale ed emotiva con il partner, create eccitanti occasioni per vivere la passione ed esprimervi al meglio. Diciamo che potrebbero esserci importanti novità a rallegrare il periodo grazie all'arrivo di Marte nel segno. Single, questa parte della settimana sarà l'amore l'unico sentimento capace di resuscitarvi, facendovi tornare vigorosi e pronti a vivere la vita al massimo delle vostre potenzialità. Allora che aspettate, buttatevi! E' un buon momento per l'amore. Nel lavoro sarete precisi, infaticabili e concentrati, circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con la vostra bravura e alla fine tutti si complimenteranno con voi.

Gemelli - Partirà benissimo questo vostro giovedì dedicato alla Festa degli innamorati. Se non proprio tutto, gran parte del periodo risulterà vincente.

In amore, le stelle oggi vi renderanno molto allegri, felici e sorridenti: ci sono tante cose che vorreste realizzare con chi amate, e lo sappiamo, dunque cosa aspettate? Riuscirete a passare finalmente del tempo con la persona a cui volete bene e questo vi renderà splendenti e affascinanti come non mai. In coppia, sarete percorsi da un sentimento molto intenso che vi farà perdere ogni inibizione: vi stupirete perfino di voi stessi! Single, colpi di fulmine in vista per qualcuno dalla cotta facile: attrezzatevi come si deve per evitare situazioni imbarazzanti, ok? Nel lavoro intanto, fase molto positiva. Progetti o programmi per il futuro oppure voglia di espansione e di allargamento dei propri orizzonti? La giornata vi offrirà tutto ciò e anche di più!.

Cancro - La giornata del 14 febbraio sarà buona, ma non troppo: diciamo che a prevalere sarà la routine avvolta nella più semplice delle normalità. Pertanto, le previsioni di giovedì prevedono in amore niente di nuovo: gli astri consigliano di mettere via eventuali indecisioni o ripensamenti specialmente in ambito di coppia.

Concedetevi pure un attimo di pausa per fare il punto della situazione: mettete da parte per un po' i problemi legati al rapporto e iniziate a pensare a qualcosa di allegro. Single, sapete che eventuali incontri con gente nuova, portati avanti questo giovedì, aiuteranno anche a tenere in forma il vostro fisico? Vincendo la pigrizia inevitabilmente anche l'umore ne gioverà. Ricordate, troppa solitudine fa male, meditate! Nel lavoro, la strada del successo non sempre è lineare e/o senza ostacoli, ma la grinta e la smania di arrivare alla meta saranno più che buoni incentivi. Non lasciatevi però sviare in altre direzioni da persone inopportune incrociate sul cammino.

Leone - Giornata discretamente positiva, valutata nelle predizioni di giovedì con le quattro stelle della normalità. Un'occasione da non tralasciare potrebbe verificarsi a fine giornata, non dimenticatelo, ok? In amore, visto la bella festività dedicata a San Valentino cercate di fare solo ciò che vi sentirete di portare a termine, il resto posponetelo per momenti migliori.

Qualcuno di voi potrebbe venire a contatto con persone non troppo gradevoli caratterialmente. A quest'ultimi, senz'altro, diciamo di non mettersi sulla difensiva, ma di aspettare di conoscere meglio chi si avrà di fronte prima di giudicare. Single, l'astrologia per quanto vi riguarda preannuncia un giovedì non male, anche se a momenti potrebbe risultare abbastanza difficile da superare. Nel lavoro, infine, sarete molto concreti, avrete un'aria professionale che conquisterà i capi, ben felici di investire sulla vostra persona.

Vergine - La giornata dedicata ai sentimenti e al puro romanticismo si annuncia un pochino complicata per molti di voi Vergine. Perciò, l'oroscopo di domani 14 febbraio consiglia in amore di essere più dolci e sensibili ai richiami del cuore: anche se non dovesse essere un periodo troppo carico in quanto a novità sentimentali, non mollate ma datevi da fare lo stesso. In coppia, qualche piccola contrarietà sarà da mettere in conto. Non mancheranno certamente le incomprensioni, soprattutto nella vita a due: dipenderà da voi evitare crisi e litigi.

Single, cercate di risolvere i vostri problemi da persone adulte, senza aspettare l’aiuto degli altri e senza incolpare nessuno di eventuali errori. Nel lavoro, intanto, oggi le stelle non vi aiuteranno più di tanto. Evitate perciò di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori: mantenete la calma.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.