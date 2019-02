Annuncio

Annuncio

In questo martedì 26 febbraio 2019 troviamo Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Venere, Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Giove e Luna in Sagittario. Urano retrogrado in Ariete e Marte nel Toro. Nodo Lunare in Cancro nella decima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni.

Ariete senza pazienza

Ariete: la Luna di fuoco infonderà una certa carica energetica ai nativi che, però, vorranno tutto e subito. Difficilmente otterranno gratificazioni immediate viste le restanti asperità astrali, capitanate dal severo Saturno.

Toro: la quiete prima della tempesta. Molti nativi, specialmente della prima decade, stanno iniziando ad avvertire il ritorno di Urano in moto diretto nel loro segno.

Annuncio

Ciò potrà cambiare gli equilibri lavorativi ma, per adesso, si godranno un'apparente tranquillità. Nervosismo in amore.

Gemelli: gli influssi odierni spingeranno i nati del segno a cercare di divertirsi in ogni modo, anche quando non sarebbe opportuno. Ad esempio potrebbero essere richiamati dal capo per poca concentrazione nell'ambiente lavorativo. Romantici verso sera.

Cancro: diffidenti ed introversi. Di certo non è un gran periodo astrale e la giornata di oggi non fa eccezione, anzi. Un velo di apatia ed introversione potrebbe 'colpire' i nati Cancro che preferiranno isolarsi per schiarirsi le idee. Amore confuso.

Leone top

Leone: astri benevoli. Martedì col vento in poppa per i nativi che dirigeranno le loro energie nelle questioni lavorative, sino al pomeriggio, per poi dedicarsi all'amato bene.

Annuncio

Favoriti gli acquisti di regali inaspettati per il partner.

Vergine: martedì flop. Qualche mancanza, reale o figurata, oggi potrebbe venire alla luce portando momenti di nervosismo e sconforto ai nativi. L'amore salta un turno.

Bilancia: amore e ancora amore. Se il lavoro desterà qualche preoccupazione, come gli astri suggeriscono, i nativi non demorderanno virando le proprie energie verso partner e figli, ricavandone grande soddisfazione e tanto affetto.

Scorpione: senza peli sulla lingua. Luna e Giove li vorranno schietti e sinceri, col 'pungiglione' ben affilato. Le loro affermazioni al vetriolo potrebbero offendere più di una persona. Sarà bene che questo martedì tengano la bocca cucita.

Annuncio

Sagittario in prima linea

Sagittario: focus sulle finanze. Molte le spese che i nati del segno hanno dovuto, volente o nolente, sostenere nei primi due mesi dell'anno. Questo martedì le casse potrebbero essere rimpinguate da una vincita o un recupero crediti. Lavoratori autonomi favoriti.

Capricorno: fuori fase. Le questioni amorose balzeranno in primo piano e sarà bene che i nativi si concentrino su quelli per ricavarne qualche soddisfazione, in quanto le incombenze lavorative desteranno più di un malumore.

Acquario: stand-by lavorativo. Poche le chance di concludere una o più trattative lavorative questo martedì. Sarà bene che si concentrino sull'amato bene e sui figli. Famiglia d'origine reclamerà attenzione.

Pesci: giornata no. Influssi contrastanti che poco gioveranno alla tranquillità dei nativi almeno sino alle ore serali. Dopo potranno dedicarsi all'intimità domestica da film e divano, per i più fortunati, in dolce compagnia.