Annuncio

Annuncio

Mercoledì 20 febbraio potrebbe essere una giornata un po' "traballante" per molti segni, bene invece il Capricorno e l'Ariete, i quali ristabiliranno la loro situazione amorosa senza troppi sforzi rilevanti.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: voi e il partner sembrate finalmente riuniti come un tempo, e se la crisi sentimentale è passata potreste anche avere in mente dei progetti importanti per la vita di coppia. Non abbiate paura dei cambiamenti che ne deriveranno, ne varrà pienamente la pena.

Toro: vi sembrerà che tutta la negatività si abbatta su di voi, ma non è proprio così. Potrebbero esserci dei momenti un po' giù di tono e a causa di questi sentire che non tutto è come voi volete, ma un regalo o un incontro vi cambierà la vostra visione della giornata.

Annuncio

Gemelli: forse riceverete una strigliata sul lavoro, segno che probabilmente non ci state con la testa, in questo momento. D'altro canto la famiglia vi sarà di enorme supporto per ristabilire la vostra pace interiore e favorire i momenti di svago in giro per la città. Approfittatene.

Cancro: sarà la giornata dedicata alle emozioni, e perché no, anche ad un eventuale risvolto erotico in serata. Aggiungete però un tocco di originalità tutta vostra, in modo tale da rendere la vostra performance a letto decisamente più interessante e travolgente.

Leone: ancora delle incombenze con il lavoro vi bloccheranno anche su altre questioni, ripercuotendosi anche sulla situazione in famiglia. Non date per scontato che tutti siano disposti a starvi dietro o ad ascoltare le vostre paturnie, potreste essere isolati.

Annuncio

Vergine: una tensione con il partner potrebbe sfociare seriamente in un litigio di difficile risoluzione. Anche se potrebbe essere troppo poco per cominciare una fase di rottura potrebbe anche portare a delle ferite insanabili. Prestate attenzione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non solo i colleghi e il capo, stavolta potrebbero metterci anche i clienti del loro per importunarvi anche se non sul piano personale come vi aspetterete. Abbiate pazienza e svolgete il tutto con parsimonia e calma, in modo da uscire dal lavoro in serata meno arrabbiati del solito.

Scorpione: sarà un mercoledì positivissimo, privo di problemi rilevanti a parte quelli che già popolano la vostra vita e all'insegna del relax serale, magari da trascorrere con un amico di vecchia data per rispolverare ricordi piacevoli.

Annuncio

Sagittario: sarete alquanto furiosi per un piccolo diverbio con un amico, e questo potrebbe compromettere i bei propositi che volevate dedicare a questa giornata. Nulla di irreparabile: cominciate a progettare un investimento per la vostra casa, ne avrete bisogno.

Capricorno: finalmente un po' di relax darà i suoi benefici, e nella giornata di mercoledì vi basterà un po' di caffè per ripartire più carichi di prima. L'amore procede a gonfie vele, e non potreste essere più in pace con voi stessi di così.

Acquario: supererete un incarico difficile, che vi prenderà molto tempo in questa giornata e che vi cancellerà alcuni impegni che dovevate svolgere in casa. Ma a voi non importerà, anzi: con il compenso economico che vi aspetta non vi lamenterete di certo.

Pesci: non sarete molto affiatati con il partner, preferite avere una stabilità economica e lavorativa che al momento vi sta dando più soddisfazioni rispetto al piano sentimentale. provate a non trascurare nulla, o potreste incappare in una discussione proprio a causa di questo.