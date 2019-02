Annuncio

Questa di martedì sarà una giornata "ni" per l'Acquario, il Leone e i Gemelli, che dovranno fare ancora i conti con le loro questioni irrisolte. Di tutt'altro avviso invece sono i segni di acqua, che sono i favoriti di questa giornata.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nonostante la giornata lavorativa di martedì vi risulti alquanto stabile, sappiate che sarà comunque priva di quel senso di malessere e di malcontento, soprattutto in relazione ai colleghi. Bene anche l'amore, ma fate attenzione a non commettere passi sbagliati.

Toro: un rialzo della vostra situazione finanziaria potrebbe almeno in parte mitigare quel senso di stress che vi sta inesorabilmente accompagnando da tempo. Non coinvolgete il partner nelle vostre frustrazioni interne alla famiglia, peggiorereste soltanto la situazione.

Gemelli: non ancora riuscite a vedere la fine di questo periodo lavorativo intenso, tanto che la concentrazione che vi siete prefissati di avere potrebbe inevitabilmente vacillare a favore di una cosa di poca importanza. Nel frattempo riposatevi il più possibile e non subirete gli effetti devastanti del nervosismo.

Cancro: una grande tenerezza fra voi e il partner si potrebbe facilmente tradurre in sensualità in serata, se voi lo vorrete. Se qualcuno vi irrita al lavoro, voi guardate e passate oltre, non rovinatevi la giornata con persone che vogliono soltanto infastidirvi.

Leone: siete alquanto arrabbiati con il capo per qualche motivazione di carattere finanziario o sul vostro rendimento lavorativo, e vi piacerebbe molto mollare tutto e tutti per scappare per un po'.

Al momento però vi conviene resistere ed attendere periodi migliori.

Vergine: non state brillando come le persone attorno a voi si aspetterebbero da voi, e francamente al momento siete soltanto esausti e non vi interessa granché. Provate a farvi una serata rigenerante con gli amici, tralasciando le persone che non sopportate. Vi farà bene.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il nervosismo causato dal lavoro vi sta distruggendo a poco a poco, ammettetelo. Però sarete in vena di concludere al meglio la giornata lavorativa per dedicarvi completamente al partner, anche se ci saranno alcune tensioni interne a causa forse un terzo incomodo.

Scorpione: avete preso ogni misura per essere con la mente proiettata interamente sul lavoro e sull'incremento dei vostri guadagni, ma troverete anche del tempo da dedicare al partner e fargli una sorpresa.

Insomma, la vostra ripresa sta davvero sortendo i suoi effetti.

Sagittario: l'affaticamento sarà la causa dominante per una salute alquanto precaria e una situazione priva di stimoli. Innanzitutto sarà necessario riprendervi dalla vostra spossatezza, e poi potete pensare a ravvivare ulteriormente la vostra relazione sentimentale.

Capricorno: una intensa passione da vivere con il partner potrebbe darvi lo slancio necessario per ripartire alla grande, certi di essere pienamente soddisfatti e di avere tutto sotto controllo. Fate attenzione a che questo non si riveli una chimera: dovreste ancora concedervi del riposo.

Acquario: potreste essere alquanto polemici su una questione che a voi sta molto a cuore, ma pensate al fatto che non tutti sono disposti ad ascoltarvi. Quindi è meglio lasciare da parte questo atteggiamento e lasciarsi andare a discorsi meno impegnativi.

Pesci: i compensi vi rendono molto soddisfatti, al punto da decidere di fare un acquisto importante e che vi rimanga a lungo.

Puntate su un accessorio tecnologico che potrebbe facilitare il vostro lavoro o le vostre piccole mansioni quotidiane.