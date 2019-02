Annuncio

La settimana si conclude con la giornata di domenica 24 febbraio. Vediamo le previsioni del giorno con l'Oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno come sempre assoluti protagonisti.

Oroscopo di domenica 24 gennaio

Ariete: in amore giornata che vi vedrà agitati, anche se la Luna non sarà più opposta, potreste anche affrontare qualcosa di nuovo e vincere una sfida. Nel lavoro è semplice vivere qualche occasione in più, ma dovete stare attenti ad alcune tensioni che possono nascere. Fisico da curare.

Toro: per i sentimenti giornata strana, la Luna opposta chiede pazienza. Nel lavoro evitate complicazioni, i nuovi contratti e le nuove collaborazioni partiranno dalla prossima estate.

Per il fisico giornate importanti.

Gemelli: a livello sentimentale cielo interessante, ricordiamo che Venere sarà favorevole da marzo. Nel lavoro, se desiderate un cambiamento dovete aspettare che qualcosa cambi, non impuntatevi troppo. Fisico positivo.

Cancro: in amore, se avete vissuto una crisi ora una storia può essere ripresa, marzo per voi sarà un mese migliore. A livello lavorativo avete voglia di cambiare, ma fate sempre attenzione alle questioni economiche. Le cure che partono ora sono favorite per il fisico.

Leone: a livello sentimentale giornata strana, attenzione ai rapporti con una persona dello Scorpione o del Toro. Nel lavoro, se possibile prendetevi il tempo necessario per fare scelte e lasciare passare al meglio questo domenica.

Stress che non fa bene al fisico.

Vergine: per i sentimenti domenica interessante, rapporti favoriti se frequentare una persona dello Scorpione o del Capricorno. A livello lavorativo alcune situazioni si sbloccheranno, ma molti vogliono iniziare un nuovo progetto. Situazione astrologica positiva per il fisico.

Previsioni 24 febbraio: la giornata

Bilancia: a livello amoroso avrete atteggiamento critico in questa giornata. Non tutte le coppie sono in crisi, ma se ci sono problemi con il passare dei giorni le cose potranno andare meglio. Nel lavoro è importante evitare discussioni con collaboratori. Fisico che chiede maggiore riposo.

Scorpione: in amore giornata che aiuta e per qualcuno sarà anche rivelatrice.

In queste ore tutto quello che farete andrà per il verso giusto. A livello lavorativo avete accettato un impegno importante, molti però hanno anche voglia di fare cose nuove. Recupero per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti giornata molto attiva, vi sentite pronti ad entrare in azione. Nel lavoro, se avete cambiato qualcosa é normale che vi sentiate un po' debilitati, attenzione solo alle spese di troppo. Ansia che non fa bene al fisico.

Capricorno: a livello amoroso c'è da ritrovare un po' di tranquillità, la giornata aiuta. Nel lavoro relazioni interessanti, vi sentite motivati a fare qualcosa in più ed una buona notizia dietro l'angolo. C'è un po' di perplessità a livello fisico.

Acquario: in amore domenica che porta nervosismo, conviene fare solo le cose che contano. A livello lavorativo cielo agitato e stancante, meglio mantenere una buona distanza da chi potrà farmi innervosire. Energia per il fisico.

Pesci: a livello amoroso le prossime giornate sono importanti e questa domenica porta passionalità e voglia di stare con il partner. Nel lavoro non si escludono novità e avete anche la possibilità di fare cose nuove. Recupero per il fisico.