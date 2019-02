Annuncio

Inizia l'ultimo weekend del mese per i segni zodiacali. Di seguito vediamo che cosa dicono le stelle per quanto riguarda amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 da Ariete a Pesci.

Il weekend dei dodici segni secondo l'oroscopo

Ariete: in amore il fine settimana sarà particolare, ci saranno conflittualità e problemi. Vi sentite agitati, anche se la Luna non è più in opposizione. Nel lavoro sarà più semplice vivere qualche occasione, attenzione ovviamente a cause legali e piccole discussioni. Curate di più il fisico, vi sentite agitati.

Toro: quella di sabato sarà una giornata interessante per i sentimenti, anche se ci sarà un calo domenica a causa della Luna opposta.

Vi sentirete nervosi e potreste anche discutere con il partner. Nel Lavoro dovete evitare le complicazioni, soltanto sabato vi permetterà di vivere situazioni nuove. Forma fisica in aumento.

Gemelli: per i sentimenti il weekend vedrà un cielo ricco di situazioni interessanti, questo è un momento importante per effettuare nuovi cambiamenti. La Luna favorevole vi aiuterà. Per chi lavora il momento è ideale per fare qualcosa di nuovo, se desiderate vivere qualche novità, non aspettate che qualcosa cambi per voi. Bene il fisico.

Cancro: a livello amoroso weekend che vi invita a risolvere qualche piccolo problema, in particolare per chi ha vissuto una crisi. Dovete essere poco disponibili alle discussioni e fate attenzione se vivete due storie parallele.

Nel lavoro, sabato di calo che vi invita ad evitare le complicazioni, domenica cambiamenti che potrebbe essere gestiti meglio.

Leone: in questo fine settimana per l'amore interessante sarà la giornata di sabato, visto che le scelte che state facendo ultimamente vanno bene. Domenica sarà in calo, attenzione se frequentate una persona del Toro o dello scorpione. Nel lavoro prendetevi tutto il tempo per fare delle scelte, giornate interessanti per le persone che hanno a che fare con qualcosa di nuovo.

Vergine: a livello amoroso situazione astrologica migliore in questo fine settimana, in particolare la giornata migliore sarà quella di domenica quando vivrete bei rapporti. Nel lavoro molti sono indecisi su nuova proposta, se accettarla o meno, ma alcune situazioni si sbloccheranno molto presto.

Bilancia: questo fine settimana per l'amore non vi vedrà protagonisti. Sabato sarà il caso di parlare se qualcosa non va come vorreste, visto che la giornata vi darà la possibilità di vivere buone energie. Domenica avrete un atteggiamento più distaccato. In campo professionale evitate discussioni con i collaboratori, anche se non sarà semplice. Agitazione che stanca troppo il fisico.

Scorpione: per i sentimenti accettate qualcosa di nuovo, queste giornate aiuteranno molto, in particolare quella di domenica. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte, un impegno è stato accettato e ora c'è la possibilità di fare cose nuove. Forma fisica in ripresa.

Sagittario: a livello amoroso la giornata migliore per l'amore sarà quella di sabato, domenica avrete la possibilità di concludere la settimana in maniera molto attiva. Sfruttate al meglio queste giornate per vivere bene la vostra storia. In campo lavorativo potrete affrontare questioni delicate, prudenza nelle nuove iniziative. Stanchezza per il fisico.

Capricorno: a livello sentimentale torna agitazione, domenica la Luna sarà favorevole e toglierà ogni ansia e polemica. Se vivere una storia e c'è stata una crisi è meglio prendersi una pausa. Nel Lavoro rapporti favoriti con una persona pesci o scorpione. Recupero per il fisico sabato, ma domenica tornerà un lieve calo.

Acquario: in amore sabato sarà importante, non rimandate nulla alla giornata di domenica visto che potreste vivere delle perplessità. Agitazione e nervosismo con il finire della settimana, conviene fare solo le cose che contano. Nel lavoro ce l'ho agitato, rapporti professionali da rivedere entro la settimana prossima.

Pesci: per i sentimenti è il momento per lasciarsi andare ad una relazione, domenica porterà molta passionalità da cogliere al volo. Nel Lavoro novità e possibilità di fare cose nuove, sarebbe solo il caso di evitare scontri e distrazioni. Recupero della forma fisica.