Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 è di nuovo alla portata di voi lettori, ansiosi o semplicemente curiosi di sapere quali saranno, tra le sette, le giornate migliori. Le previsioni zodiacali rilasciate nell'articolo di oggi, come sempre, sono pronte a fare un elenco mirato valutando con stelline da cinque a due le giornate da lunedì fino a domenica. Il periodo temporale sotto analisi in questa sede interessa la fine di febbraio e l'inizio di marzo in relazione ai segni della prima sestina dello zodiaco: cosa dovranno aspettarsi dagli astri i nati in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo subito che a dare vitalità alla testa della classifica parziale, Cancro (voto 9), insieme all'interessante compagnia della Vergine (voto 8).

Annuncio

Ma a chi toccherà subire le turbolenze negative di astri poco convincenti? In questo caso a subire in modo molto marcato i capricci astrali del momento soprattutto quelli del Toro (voto 5), messi alle strette da figure astrali decisamente negative. A questo punto non rimane altro da fare se non andare a mettere a nudo la cruda verità, analizzando per bene voti, pagelle e previsioni da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo.

Transiti della Luna nei segni, la settimana

Come di routine, prima di mettere in evidenza le previsioni dell'oroscopo settimanale, ci piace mettere in risalto gli imminenti passaggi lunari all'interno dei vari settori legati ai segni. Il periodo analizzato è quello rappresentante l'ultima settimana del mese corrente e l'inizio di marzo.

Annuncio

In tutto si prevedono tre tappe programmate per i prossimi sette giorni. Iniziamo subito con il primo transito: la Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco già da questo lunedì 25 febbraio alle ore 22:19. Il sensuale "astro dell'amore" farà una nuova fermata giovedì 28 febbraio alle ore 07:47, dando vita alla meravigliosa figura astrale della Luna in Capricorno. La settimana infine chiuderà i battenti con il passaggio della Luna in Acquario previsto per sabato 2 marzo. Bene, dopo aver tolto il velo dai prossimi transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelle, pagelle e previsioni della settimana

Ariete: voto 6. Settimana decisamente poco performante in certi frangenti, tuttavia non dovrete troppo "sudare" per riuscire a godervela con sana e giusta tranquillità.

Annuncio

Il punto di non ritorno sarà dato dal modo con cui andrete ad approcciarvi alle giornate cosiddette "no": lunedì 25 e giovedì 28 del corrente mese rispettivamente messe in conto come "sottotono" e da "ko". Assolutamente nessun tipo di problemi durante il corso delle giornate relative a martedì 26 e venerdì 1 marzo. Ecco i dettagli giorno per giorno con le giornate top e flop:

★★★★★ martedì 26, venerdì 1 marzo;

★★★★ mercoledì 27, sabato 2, domenica 3;

★★★ lunedì 25 febbraio;

★★ giovedì 28 febbraio 2019.

Toro: voto 5. Periodo in evidente penalizzazione da parte delle stelle, causa di predizioni non positive. Di conseguenza, peggior pagella, nonché pessima classifica stelline in vista dei prossimi sette giorni. Iniziamo pure col mettere in primo piano quali saranno le giornate positive, visto che il voto non è dei migliori. La settimana inizierà tranquilla con un lunedì 25 valutato positivo con quattro stelle. Ottima invece quella del 27, valutata con cinque stelle mentre a dare pensiero sarà domenica 3 marzo prevista "sottotono" con tre stelle.

★★★★★ mercoledì 27;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28, venerdì 1 marzo;

★★★ martedì 26, sabato 2 marzo;

★★ domenica 3 marzo.

Gemelli: voto 6. In arrivo per voi Gemelli un periodo poco chiaro, dovuto al passaggio di pianeti non sempre efficaci nei vostri confronti. Sempre in base al resoconto dell'oroscopo della settimana, le giornate favorite saranno quelle del 25 febbraio e del 3 marzo, segnate con cinque stelle della fortuna. In parallelo, ma leggermente più giù rispetto a quelle citate poc'anzi, il 26, il 27 e il 28, portatrici di quattro buone stelline. A scompigliare un poco il tutto, secondo quanto messo a preventivo dall'Astrologia applicata al vostro segno, sarà la fine della settimana, davvero poco entusiasmante: venerdì 22 farà registrare la giornata "sottotono" e sabato 2 marzo sarà da considerare da due stelle e relativo "ko". Ecco il programma:

★★★★★ lunedì 25, domenica 3 marzo;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28;

★★★ venerdì 1 marzo 2019;

★★ sabato 2 marzo 2019.

Cancro: voto 9. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo ottimo, senza troppi fronzoli, concentrato tutto sulla concretezza nelle cose, come anche nei rapporti con le persone. Diciamo che godrete della "top del giorno" il 27 febbraio, seguito dal 28, dal 1° e 2 marzo rappresentati egregiamente con cinque stelline fortunate. Le aspettative si assottigliano drasticamente nelle giornate del 25 e del 26 con solo quattro stelline: benissimo anche così, non trovate? Unico neo da cui non potrete esimervi, domenica 3 marzo, preventivata quasi tutta come "sottotono". Andiamo a mettere in chiaro la nuova scaletta:

Top del giorno mercoledì 27 febbraio;

mercoledì 27 febbraio; ★★★★★ giovedì 28, venerdì 1, sabato 2;

★★★★ lunedì 25, martedì 26;

★★★ domenica 3 marzo 2019.

Leone: voto 7. Secondo quanto estrapolato dal cielo astrale al momento sotto osservazione, potete contare su buone chance, sia in amore che nel lavoro. Il nuovo mese aprirà nel migliore dei modi, con un 1 marzo al massimo della positività. Il giorno 28 riserverà pessimo "sottotono". Cercate di superare il periodo usando una certa attenzione nelle cose che andrete a fare, poi il resto sarà alla vostra portata. Analizziamo più da vicino le stelline riguardanti i prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 1 marzo;

venerdì 1 marzo; ★★★★★ martedì 26, domenica 3 marzo;

★★★★ mercoledì 27, sabato 2;

★★★ giovedì 28 marzo;

★★ lunedì 25 marzo.

Vergine: voto 8. Ottimo periodo in arrivo per voi, amici della Vergine. Ultimamente, soprattutto in campo affettivo, ne avete fatta di strada, ora, giustamente sperate di ricevere le dovute soddisfazioni. L'oroscopo della settimana 25 febbraio-3 marzo consiglia di prendere nota dei periodi positivi espressi soprattutto dalla giornata di domenica 3 marzo segnata con la "top del giorno". I soli punti delicati riguarderanno il secondo e il terzo giorno del periodo, rispettivamente valutati con il "ko" e lo snervante "sottotono": pazienza, consolatevi pensando che c'è chi sta peggio di voi... Allora, senza perdere tempo passiamo pure a visionare le stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 3 marzo;

domenica 3 marzo; ★★★★★ lunedì 25, giovedì 28, sabato 2;

★★★★ venerdì 1 marzo;

★★★ mercoledì 27 febbraio;

★★ martedì 26 febbraio 2019.

Classifica della settimana 25-3 marzo 2019

Come anticipato in apertura, l'intera scaletta qui presente ha funzione riepilogativa e per questo è stata impostata sull'intero arco zodiacale. Andiamo pure a metterla in evidenza partendo come sempre dalla zona alta della classifica fino ad arrivare all'ultima posizione. Ecco il resoconto segno per segno espresso dalle classifica della settimana da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo. Ansiosi di gongolare in caso di valutazione positiva relativa al vostro segno? Ecco il resoconto estrapolato dalle effemeridi del momento:

1° Segno " top della settimana " Acquario - voto 10 ;

- ; 2° Voto 9 - Cancro, Capricorno;

3° Voto 8 - Vergine, Sagittario;

4° Voto 7 - Leone, Pesci;

5° Voto 6 - Ariete, Gemelli, Bilancia, Scorpione;

6° Voto 5 - Toro.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.