Un nuovo mese è giunto per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario. Scopriamo le previsioni di febbraio 2019 con lavoro, amore e salute per quanto riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 28 febbraio. Quello di gennaio è stato un mese di recupero per quanto riguarda la salute e la forma fisica. Dopo una conclusione di anno sottotono, avete vissuto un momento di ripresa anche a livello amoroso e sentimentale. In particolare in amore, è stato possibile prendere delle decisioni soprattutto agli inizi del mese, mentre chi ha concluso una relazione ha ricominciato a guardare avanti. In campo lavorativo con Marte in ottimo aspetto non è mancata la grinta, anche Giove è stato favorevole e questo ha consentito di proseguire il proprio percorso e di ottenere anche delle occasioni.

Nel mese di febbraio, con il sole nel segno proseguirà il momento di recupero a livello psicofisico. Soprattutto nelle prime due settimane del mese vi sentirete particolarmente energici, mentre nella parte conclusiva potreste avvisare un po' di stanchezza.

Per preservare la vostra salute evitate quindi di fare troppe cose contemporaneamente. In amore le stelle sono dalla vostra parte, sia per il mese di febbraio che per il successivo di marzo. Sarà possibile vivere delle belle emozioni e risanare i rapporti in crisi. Bene anche il lato lavorativo, non mancherà forza per sfruttare delle nuove opportunità in arrivo. Leggiamo dettagliatamente l'Oroscopo per l'amore e il lavoro dell'Acquario nel mese di febbraio.

Oroscopo febbraio 2019: lavoro e amore dell'Acquario

Come anticipato, l'amore sarà protagonista in questo periodo dell'anno e potrete fare dei passi avanti a livello sentimentale. Con Venere nel segno, a partire da marzo, la situazione migliorerà ulteriormente. In questo periodo sarà possibile sanare dei rapporti in crisi, ma anche concludere delle relazioni, senza soffrire più del necessario. Le stelle sono dalla vostra parte, qualcuno potrebbe anche cessare di soffrire dopo una relazione finita da tempo.

Per quanto riguarda il campo professionale, come anticipato, Marte sarà favorevole, ma non mancheranno comunque delle discussioni con i collaboratori. Nella parte centrale del periodo potrete vivere delle giornate interessanti sia per nuove idee che per iniziare percorsi importanti. Nel mese di marzo Venere entrerà nel segno e la situazione lavorativa proseguirà ad essere positiva, con l'arrivo anche di buone notizie.