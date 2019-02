Annuncio

Nell'Oroscopo di lunedì 25 febbraio le configurazioni astrali promettono bene per l'Ariete, il Toro, lo Scorpione e il Sagittario, offrendo ottime opportunità in ambito lavorativo. E gli altri segni zodiacali? Scopriamolo insieme nelle previsioni astrali di lunedì.

Configurazioni astrali nell'oroscopo di lunedì

Ariete: sarete amabili e molto aperti alle opportunità, organizzandovi e investendo le vostre capacità per emergere. Riuscirete ad assumere un posto da leader e vi ritroverete a organizzare il lavoro, con responsabilità e grande autonomia.

Toro: espansivi e molto sensibili, vivrete la vostra storia d'amore con passionalità, aprendovi al partner con consapevolezza e determinazione. Voi che siete single seguite il vostro istinto e cercate una persona giusta che vi faccia battere forte il cuore.

Gemelli: il Sole cerca di illuminare il vostro cielo ma i suoi raggi risultano troppo deboli rispetto al vostro segno dal domicilio astrologico dei Pesci. Ciò provocherà in voi un'eccessiva superficialità, dovuta a una visione non molto chiara sia sui sentimenti che nel lavoro.

Cancro: riuscirete a realizzare i vostri progetti e potrete vivere con più tranquillità anche i rapporti familiari. Avendo le idee più chiare, liberi dal passato, potrete essere anche determinati nel seguire un'idea, andando dritti alla meta.

Leone: organizzate meglio la sfera professionale, evitando così delle difficoltà dovute forse a un'eccessiva superficialità. Siate più aperti agli altri e meno burberi: se miglioreranno i rapporti sociali, avrete maggiori opportunità di riuscire anche nel lavoro.

Vergine: vi sentirete più leggeri, illuminati dall'astro lunare che emana i suoi influssi favorevoli dallo Scorpione. Riuscirete così ad essere maggiormente aperti nei confronti degli altri, puntando su una maggiore empatia che vi procurerà favori.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: beneficiate della fortuna proveniente da Giove in domicilio nono. Superate le passate difficoltà, adesso siete consapevoli delle vostre capacità e le utilizzerete al meglio e con orgoglio, ottenendo finalmente riconoscimenti in campo lavorativo. Nella sfera sentimentale, alti e bassi forse provocati dall'eccessiva noia.

Scorpione: la Luna nel vostro cielo vi rende molto intuitivi, svelando con i suoi raggi magici ogni angolo più buio del vostro cuore.

Questa luce illumina l'oscurità consona al vostro segno zodiacale e si incupisce un po' nei confronti dell'inconscio. Sfruttate questa luce per progredire, superando le paure.

Sagittario: agite cambiando una situazione lavorativa a vostro vantaggio, facendo così le mosse giuste. Otterrete gratifiche e ne beneficeranno anche i guadagni. Sarete molto ottimisti anche nel rapporto amoroso.

Capricorno: via libera agli "affari di cuore", Venere e Saturno sono favorevoli ed elargiscono influssi romantici nel vostro segno. Apritevi maggiormente alle sensazioni amorose, con fiducia. Buono il lavoro.

Acquario: rilassatevi maggiormente e placate le tensioni, trasformandole in qualcosa di costruttivo. Potenziando le vostre energie e indirizzandole in un'unica via potrete ottenere il successo sperato.

Pesci: l'astro solare nel vostro cielo vi illumina riscaldandovi il cuore e potenziando la capacità di vedere le cose come sono realmente. Questo meccanismo vi farà stare maggiormente con i piedi per terra, rendendovi più realisti e meno fantasiosi.