In questo martedì 5 marzo 2019 troviamo il Sole, la Luna, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Urano in Ariete e Marte in Toro. Giove in Sagittario ed il nodo lunare in Cancro nell'undicesima casa. Plutone e Saturno in Capricorno. Venere danzerà tra i gradi dell'Acquario. Di seguito troverete le previsioni per i 12 segni zodiacali.

Cancro galante

Ariete: malinconia amorosa. Gli influssi odierni tenderanno ad incupire l'umore dei nativi che riverseranno tale frustrazione nei rapporti amorosi già consolidati, rendendosi nostalgici agli occhi del partner.

Toro: poco concreti. L'apatia potrebbe fare capolino nel martedì dei nati del segno che preferiranno una giornata domestica alla solita frenesia lavorativa.

Apprezzeranno la compagnia del partner che ripagheranno con dovizia.

Cancro: amore a gonfie vele. Da un lato il lavoro desterà qualche preoccupazione, principalmente nei rapporti con capi e colleghi, dall'altro le questioni amorose andranno a meraviglia. Cena romantica.

Gemelli: confusione e stanchezza. L'apatia unita alle idee ingarbugliate dei nativi non faciliterà la tranquillità di questo martedì. Le maggiori preoccupazioni potranno provenire dalla famiglia d'origine.

Scorpione romantico

Leone: passionali. I progetti lavorativi in essere potranno provocare più di un contrattempo ai nativi che, spazientiti, si dedicheranno al partner ed ai figli. Sarà bene che evitino spese ingenti.

Vergine: determinati ma poco produttivi.

Dalle prime ore del mattino i nativi si daranno un gran da fare per portare avanti le incombenze lavorative. Verso sera si accorgeranno che le soddisfazioni saranno pressochè nulle. Amore altalenante.

Bilancia: voglia di mondanità. Le faccende amorose e lavorative balzeranno in secondo piano questo martedì perchè i nati Bilancia avranno una gran voglia di divertirsi e folleggiare con gli amici di sempre. Conoscenze favorite.

Scorpione: amore in primo piano. Il lavoro potrebbe avanzare troppo lentamente per i loro gusti dunque organizzeranno una serata romantica assieme al partner o un'uscita galante con una nuova conoscenza.

Pesci top

Sagittario: giornata di relax. Gli Astri poco favorevoli influiranno negativamente sull'umore dei nativi rendendoli poco concilianti ed inclini al litigio.

Sarà bene che scelgano di rilassarsi anzichè rischiare di innescare una discussione.

Capricorno: lavoratori autonomi favoriti. Le questioni lavorative da dipendente potranno risultare poco produttive ma, d'altro canto, il discorso sarà opposto per i lavoratori autonomi che potranno godere di ottime idee. Amore salta un giro.

Acquario: l'uscita del Sole dal loro segno non favorisce la tranquillità dei nati del segno. Qualche preoccupazione potrebbe essere riservata sul fronte amoroso ma, con ogni probabilità, il partner saprà far risollevare il loro umore.

Pesci: il segno migliore del giorno. Dopo un periodo piuttosto cupo, ecco che la giornata di oggi vuole regalare ai nativi una possibilità di rivalsa. Non vi saranno molte occasioni come questa nel 2019, dunque sarà bene che dichiarino i loro sentimenti mentre gli Astri sono favorevoli.