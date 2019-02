Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del giorno 27 febbraio porta buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quantomeno novità interessanti in merito al prossimo mercoledì, giro di boa a metà della corrente settimana. In questo caso, a fornire indicazioni quanto più veritiere possibili in merito all'andamento dei comparti amore e lavoro è l'Astrologia impostata sulle effemeridi del giorno.

Come sempre, anche oggi in questo contesto andremo a trattare i segni relativi alla seconda sestina dello zodiaco: praticamente o almeno teoricamente tutti sappiamo quali sono, però una rinfrescata non farà di certo male, siete con noi? Bene, allora vi diciamo subito che i soli segni interessati saranno esattamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a scoprire chi tra questi avrà il massimo appoggio dagli astri? L'articolo di oggi mette in evidenza ben tre segni sui sei sotto analisi in questo contesto: spiccatamente fortunati, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Annuncio

In bella evidenza soprattutto il Sagittario, altamente favorito dall'ottimo aspetto della Luna - tra l'altro già presente nel frangente nel comparto del predetto segno di Fuoco - nel contempo in trigono astrale con Urano.

Invece, visto l'attuale cielo abbastanza negativo riscontrato, messo nero su bianco nelle previsioni di mercoledì 27 febbraio, si preannuncia una giornata faticosa per gli amici appartenenti allo Scorpione: nei riguardi di quest'ultimi è stato inevitabile per noi considerare il periodo con il simbolo del "ko". Curiosi di capire il perché? Allora andiamo pure a chiedere "spiegazioni" all'oroscopo giornaliero, ovviamente subito dopo aver dato enfasi alla scaletta con le stelline quotidiane poste a seguire

Classifica stelline 27 febbraio

La buona Astrologia quotidiana ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in valutazione.

Annuncio

I migliori video del giorno

Curiosi di sapere quante stelle ha ricevuto il vostro segno? Certo che sì... allora diciamo subito che, in questo caso, la nuova classifica stelline interessante il giorno 27 febbraio ha pronto il lasciapassare della positività per tre segni. Abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai più fortunati del periodo, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline del giorno. Ecco allora a seguire il riepilogo condensato dell'intera scaletta:

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★: Scorpione.

Previsioni del giorno 27 febbraio

Bilancia - Il prossimo mercoledì sarà senz'altro molto performante in termini di fortuna e positività per voi "bilancini".

Annuncio

In amore noterete nuovi aspetti emotivi nella vostra vita sentimentale: non siatene sorpresi perché se vi scoprirete più attenti alle esigenze del vostro partner di certo ritroverete momenti pieni di passione. Secondo le previsioni del giorno, un minimo di attenzione dovrà averla chi ha attualmente in corso situazioni sentimentali poco chiare o abbastanza complicate, soprattutto nella giornata coincidente con la prima mattinata. Single, sarà un buon periodo per l’amore? Sembrerebbe di si, infatti, questa fase si preannuncia più che ottima e la possibilità che tutto fili liscio è molto tangibile. Grazie alla vostra sensibilità, oggi emergerà la vostra empatia nel dare prova di essere comprensivi e disponibili. Nel lavoro, è arrivato il momento di concentrarvi al massimo: la vostra bravura vi farà primeggiare a cospetto dei vostri collaboratori/colleghi rendendoli di fatto meno brillanti.

Scorpione Partirà e si concluderà abbastanza in affanno gran parte di questo vostro mercoledì di metà settimana. In amore dovrete essere molto generosi e altruisti verso la persona che portate nel cuore. Diciamo che in questa fase il partner sembra essere molto instabile emotivamente parlando. Provate a rendervi disponibili più spesso, mettendo a sua disposizione ancora di più sia il vostro tempo che il relativo affetto. Qualcuno tra voi intanto potrebbe avere una sensazione strana, magari un segno demoralizzante da parte della persona a cui tenete di più in questo momento. Niente panico, un 'segno' non è qualcosa di certo da dare per scontato, quindi siate fiduciosi. Single, amore e lavoro non stanno andando di pari passo e ciò vi turba. Nel frangente sarete molto ansiosi e non avrete la testa per pensare a niente altro, nemmeno ai sentimenti. Nel lavoro infine, giornata faticosa e stressante: dovrete assumervi parecchie responsabilità che non sempre vi saranno gradite. Infine, le entrate non saranno quelle che speravate: passerà...

Sagittario - In arrivo un mercoledì 27 febbraio senz'altro molto promettente, certamente da valutare come ottimo su molti fronti. Diciamo pure che la giornata di metà settimana sarà splendida sul lato sentimentale/affettivo: infatti, in amore in questa giornata avrete modo di alleggerire i vostri impegni più pressanti concedendovi momenti di sano relax con la vostra dolce metà. Grazie alla complicità della luna in ferreo trigono astrale con Urano, vivrete una relazione di coppia senza pari: potrete approfittare per preparare qualcosa di speciale da fare insieme: pensateci, ok? Single, approfittate di questo ottimo periodo per mettervi in mostra agli occhi di chi vi piace: giocate eventuali assi che avete nascosti nella manica e siate sereni! Nel lavoro invece, riceverete una notizia prima di sera che senz'altro vi appagherà parecchio. Di contro, per molti il periodo imporrà un maggior controllo delle uscite di denaro: facile arrivare a fine mese con un conto in rosso, sappiatelo!

Capricorno - Giornata discreta sia in campo sentimentale che lavorativo, valutata abbastanza bene nelle predizioni di mercoledì con quattro stelle, indice di sufficiente positività. In amore, anche se le stelle non saranno per voi al top, probabilmente penserete di fare una fuga romantica con chi sapete. Allora, uscite della vostra routine e programmatela questa benedetta vacanza evasiva che state rimuginando in cuor vostro da molto tempo, dai! Vedrete che sarà bellissimo e rilassante... Single, la cosa che più vi piacerà di questa giornata sarà fare delle lunghe passeggiate in compagnia di amici o persone piacevoli, se non altro per ricaricare le pile, sfogarsi o semplicemente per rilassarsi. Per l'amore c'è tempo, tranquilli. Nel lavoro, visto che ultimamente parecchie cose non vi soddisfano più, sforzatevi di pretendere di più dalle vostre capacità. Usate questa giornata per creare un clima rilassante in grado di rigenerare le energie perdute: presto raggiungerete un traguardo importante e certamente inatteso.

Acquario - Una giornata molto importante sia a livello sentimentale che nei riguardi delle attività quotidiane. In amore, potrebbe essere davvero il momento giusto per dare spazio ai sentimenti più veri e sinceri (era ora, aggiungiamo noi!). Se siete tra coloro in ansia per l'attesa di una risposta che non arriva, rilassatevi: entro stasera o al massimo entro questo weekend, potreste ricevere più di quanto sperato. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, basta seguire il vostro cuore e lasciarlo parlare. Single, vi sentirete padroni della vostra vita e gioirete della piega che sta nel frattempo già prendendo. Nel lavoro, invece, state vivendo una fase positiva e le cose andranno sempre meglio. Avrete sicuramente degli ottimi riconoscimenti, se non addirittura un aumento di stipendio. C'è da crederci? Noi diciamo di si per ciò che concerne l'aumento; poi se sarà un aumento di stipendio oppure un aumento... di lavoro, questo non lo possiamo prevedere con esattezza!

Pesci - Questo parte della settimana coincidente con il terzo giorno tra i sette del periodo, per noi "pesciolini" si presume possa portare una seppur minima positività. Secondo l'oroscopo del giorno 27 febbraio, riguardo l'amore, uno spiraglio di luce alla fine del tunnel sarà quello che scorgerete già da oggi. Diciamo che molte delle tensioni attualmente in essere andranno lentamente a scemare. Soprattutto in coppia tornerà un barlume di serenità tra di voi e la persona amata, senz'altro un ottimo segnale per una ripresa del buon rapporto e relativo dialogo. Se single, invece, rimanere aperti a nuove idee vi porterà fortuna, sappiatelo. Alcune situazioni aperte potrebbero influenzare positivamente delle importanti decisioni da prendere per il futuro. In generale, sarete in grado già da subito di ottenere buone soddisfazioni da una persona conosciuta relativamente da poco. Nel lavoro, infine, la vostra preparazione tecnica/professionale salterà fuori proprio nel momento in cui dovrete decidere in merito ad alcuni interessanti incarichi: aspettatevi pure delle gradevoli sorprese.