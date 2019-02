Annuncio

L'Oroscopo di domani 27 febbraio 2019 mette sotto torchio il cielo astrale del prossimo mercoledì cercando appigli sicuri su cui poggiare le odierne previsioni. A questo punto la domanda è: cosa riserveranno le effemeridi quotidiane in questa parte della settimana? Partiamo subito a dare conto di come saranno le stelle mettendo prima di tutto in chiaro l'amore e il lavoro riguardo la giornata in oggetto.

Prima di dare avvio alle previsioni zodiacali vere e proprie, come sempre anticipiamo qualcosa riguardo i segni più fortunati del periodo, logicamente scelti tra i sei appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Occhi puntati quindi in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In base ai risultati restituiti dai rispettivi cieli astrali, in evidenza nella classifica giornaliera Cancro e Toro i segni più fortunati del giorno, ovviamente considerati tra i sei appena citati.

Bene amici, adesso cambiamo decisamente tono: secondo le previsioni zodiacali del 27 febbraio non sarà certamente una giornata di buon augurio per coloro nativi in Vergine. Infatti agli amici appartenenti al predetto segno di Terra arriverà un mercoledì poco performante, ergo "sottotono". Tranquilli, di sicuro è sempre meglio avere una giornata preventivata con tre stelle rispetto ad un'altra classificata con il peggiore "ko".

Bene, dopo le dovute premesse e le brevi anticipazioni, andiamo a svelare per intero la scaletta con le stelle segno per segno, tanto per rendere ancora più interessante l'intero oroscopo giornaliero.

Classifica stelline 27 febbraio 2019

Una nuova giornata si staglia all'orizzonte, pronta a regalare nuove emozioni o al contrario stress e problemi vari. Chissà come saranno le intenzioni degli astri nei confronti del proprio segno? In questo caso, a fugare dubbi o incertezze varie è pronta all'uopo la nuova classifica stelline interessante il giorno 27 febbraio.

Astrologicamente parlando, a tenere alta l'attenzione di tutti l'imminente ingresso della Luna in Capricorno pronta a cambiare settore questo giovedì alle ore 07:47 del primissimo mattino, la cui influenza positiva si avvertirà già da questo mercoledì. Allora, cosa c'è di meglio se non il mettere in evidenza come potrebbe evolvere la giornata in questione? a questo punto è inutile allungare il brodo, certamente la curiosità di sapere come è stato valutato il proprio segno è impellente, quindi vi lasciamo al resoconto completo relativo all'intero zodiaco.

La classifica è servita:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Vergine.

Oroscopo 27 febbraio, l'amore e il lavoro

Ariete - Questa parte della settimana si prevede di normale amministrazione, senza traumi né particolari istruzioni da seguire. Cercate di approfittare di eventuali eventi positivi presentati dalla giornata: diciamo che il frangente procederà senza intoppi, anche se ancora con determinate incertezze tutte ancora da verificare. Intanto, secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, potreste dover affrontare piccoli "impicci" a livello di scelte o progetti da fare con il partner: suderete di certo "sette camicie", ma alla fine riuscirete a trovare un'intesa soddisfacente per entrambi. Single, allontanatevi dal seminato cercando di superare quel "fossato" che tanto vi tiene in ansia: imparate a mettere da parte certe inutili paure e, se vi piace qualcuno, fatevi pure avanti senza esitare. Nel lavoro, invece, non dovreste ingigantire i problemi in quanto a tutto c'è una soluzione. Diciamo che occorrerà solamente darsi ancora un po' da fare. Senz'altro alla fine ce la farete a portare a termine i vostri impegni.

Toro - Ottimo l'oroscopo di questo mercoledì, ambasciatore certamente di belle notizie o di inaspettate novità pronte a farvi sorridere riportando quella serenità che vi mancava da un pezzo. Un consiglio spassionato da parte delle stelle: cercate di sistemare situazioni o problemi che avete eventualmente in lista d'attesa. In amore, gli astri annunciano tanta tranquillità soprattutto riguardo la coppia: forse, vi divertireste di più provando a fare qualcosa di nuovo non è così? Tranquilli, anche se ultimamente avete registrato un calo nell’attrazione verso il partner, oggi darete prova del vostro irresistibile fascino. Single, molti di voi invece sarete proiettati verso l’incontro perfetto: belli e affascinanti come siete non troverete sicuramente nessuna difficoltà a fare conquiste o ad avere nuovi contatti. Avendo la possibilità di più scelte, saranno da preferire persone magnetiche e con un certo fascino: qualcuno potrebbe farvi davvero girare la testa. Nel lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine una certa quantità di cose messe in preventivo.

Gemelli - In massima parte il periodo si preannuncia come da copione. Dunque, ecco servita la classica giornata "buona ma non troppo". I pianeti e pianetini di settore, parlando ovviamente di quelli di vostra competenza, saranno mediamente positivi pur con le rispettive "gatte da pelare". L'amore sarà il protagonista di questa giornata: siate premurosi e dimostrate i vostri sentimenti senza timore alla persona amata. Secondo le stelle di oggi per quanto riguarda la coppia, dovete cercare di instaurare un dialogo più aperto col partner: più vi conoscete, più il vostro rapporto andrà a gonfie vele. Non abbandonate la speranza di appianare eventuali spigolosità. Single, le stelle vi faranno un bellissimo regalo, poi però dovrete essere voi a far crescere un'eventuale storia d'amore. Una situazione promettente messa in conto con probabili (scontati) "fuochi d'artificio" potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia e finire. Calma, questo dipenderà solamente da voi. Nel lavoro, avrete una maggiore autonomia decisionale e questo vi darà un'ulteriore spinta a fare sempre meglio. A tal proposito, le stelle consigliano di agire d'istinto e, tassativamente, farlo velocemente.

Cancro "top del giorno" - In arrivo un mercoledì 27 febbraio super-fortunato soprattutto nelle cose legate al cuore, alle amicizie di lunga data o ad alcune situazioni riguardanti l'ambiente di famiglia. In media gli astri garantiranno successo e ottime chance nei sentimenti e negli affetti in generale. Le previsioni di mercoledì prevedono in amore soprattutto per coloro nativi di prima e seconda decade un periodo davvero stupendo! In linea generale, dimenticare le preoccupazioni o le ansie accumulate nei giorni scorsi sarà la parola d'ordine: questo mercoledì se non tutto, almeno gran parte delle problematiche dovrebbero appianarsi. Single, alcuni di voi grazie ad astri favorevoli potrebbero in giornata contare su tanta buona energia: saranno così favorite nuove relazioni sentimentali o semplicemente le buone amicizie. Nel lavoro invece, bisognerà che abbiate più fiducia in voi stessi: potreste poter contare su un leggero vantaggio sui soliti colleghi, soprattutto verso quelli un po' troppo stacanovisti incalliti. Mettete in gioco le vostre carte migliori.

Leone - Giornata effettivamente indirizzata verso una mesta realtà, quella propriamente dedicata ad una giornata quasi piatta ma di per sé leggermente positiva. I vostri astri poco performanti, vedranno alcuni punti di positività abbastanza importanti: non lasciatevi galvanizzare da eventuali momentanee vittorie in qualche campo: le somme si tirano alla fine! In amore, periodo leggermente positivo per i sentimenti. Quasi certamente in molti sarete portati ad essere discretamente passionali e affettuosi: cercate quindi di trascorrere la serata in modo romantico con la vostra metà evitando in primis quei soliti discorsi che sapete già essere rischiosi. Single, siate entusiasti di una vostra scelta fatta, diciamo, senza troppo pensarci su: i fatti vi daranno ragione. Mostrerete alcune vostre doti nascoste e sarete stuzzicanti all'ennesima potenza, cosa che vi porterà tante belle novità. Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi. Vedrete certamente in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Vergine - Certamente, carissimi amici della Vergine, ben poco avrete da guadagnare dalla giornata di mercoledì, pronta a dare l'amara impronta del "sottotono" al centro della settimana. A rendere il periodo flemmatico e poco reattivo saranno indubbiamente ancora Mercurio, Nettuno e Sole, trio speculare positivo al 80%. A fronte di quanto appena detto, l'oroscopo di domani 27 febbraio consiglia in amore massimo autocontrollo: saranno poche le possibilità da poter sfruttare a dovere. In coppia, fate tesoro di un buon consiglio dato senza secondi fini. Al limite prendetevi una piccola pausa dalle cose potenzialmente più a rischio, ok? E' assodato che il periodo potrebbe nascondere insidie non facili da prevedere, dunque siate vigili. Single, poco o niente di importante all'orizzonte. Intanto, c'è da dire che la giornata inizierà davvero niente male, poi però piano piano scenderà di tono. A risentire di questa lieve discesa sarà in special modo la passione, relegando l'emozione in un angoletto buio del cuore. Nel lavoro, per chiudere, potrete contare su sufficienti energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa, mantenendo alta la concentrazione.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.