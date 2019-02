Annuncio

Come prosegue il percorso astrologico dei dodici segni zodiacali ora che siamo giunti quasi a metà di una nuova settimana? Scopriamo leggendo le previsioni e l'Oroscopo del 7 febbraio 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Ariete: in amore questo periodo è interessante grazie alla Luna nel segno e da sabato arriveranno maggiori successi a livello personale. Nel lavoro potreste aver deciso di fermarvi per capire cosa c'era da fare. Ricordiamo che con Saturno e Venere dissonanti potreste vivere dei momenti non esaltanti.

Fastidi per il fisico.

Toro: a livello sentimentale mattinata migliore rispetto al pomeriggio, non fatevi abbattere da problemi inutili. Nel lavoro momento di scelte, dovete valutare tutte le vostre potenzialità in vista delle prossime giornate.

Gemelli: a livello amoroso non è questa una giornata in cui potrete dire tutto quello che pensate, mantenete la calma e cercate di non strafare. Nel lavoro non è un periodo negativo, ma da qualche tempo è più complicato fare tutto quello che avevate deciso, prendetevi tempo per tutto. Stanchezza fisica.

Cancro: in amore giornata che porta un lieve recupero in particolare per chi ha avuto difficoltà di recente. A livello lavorativo tornano i guadagni, le trattative in questa fase vanno meglio. Attenzione a non spendere però troppo. Per il fisico serata di calo.

Leone: per i sentimenti periodo che invita a fare scelte a lunga scadenza, il fine settimana porta emozioni. Nel lavoro momento di buone prospettive, se dovete iniziare qualcosa di nuovo non bloccatevi ora, buone le emozioni del momento.

Forma fisica esaltante.

Vergine: per i sentimenti attenzione a quello che potreste dire, ci sono alcune questioni anche di carattere economico che mettono agitazione nella coppia, per un recupero meglio aspettare settimana prossima. A livello lavorativo giornata di calo, da un po' non vi sentite bene. Per il fisico stato di agitazione che va superato.

Previsioni 7 febbraio: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti i prossimi fine settimana saranno da prendere con le pinze, per questo motivo se c'è qualcosa da chiarire fatelo in questo momento, non rimandate tutto al prossimo weekend. Nel lavoro, se c'è una questione legale in corso sarà possibile ottenere un piccolo vantaggio. Fisico da curare.

Scorpione: a livello sentimentale oggi sarà probabile che arrivi una bella notizia, una novità che cambierà la vostra vita. Ricordiamo che Mercurio tra qualche giorno inizierà un transito importante. A livello lavorativo, se siete stati meno presenti in un ambiente è perché avete avuto troppe cose da fare, ma si recupera.

Fisico in ripresa.

Sagittario: per i sentimenti le passioni sono rimesse in gioco, ma attenzione a non fare confusione, coloro che vivono da soli in questo momento potrebbero sentirsi sotto pressione. Nel lavoro le stelle chiedono maggiore prudenza, un nuovo progetto ha bisogno di maggiore attenzione. Per il fisico situazione di recupero.

Capricorno: per i sentimenti stato di forza ed energia. Chi è solo deve darsi da fare. A livello lavorativo, se ci sono dei problemi si possono superare, una chiamata è nell'aria: nuove opportunità. Per il fisico giornata di calo.

Acquario: in amore ci saranno dei dubbi solo per chi vive due storie parallele. Nel lavoro affrontate con molta attenzione tutto quello che vi circonda, non sottovalutate un'idea positiva in questo momento. Nervosismo che non fa bene al fisico.

Pesci: a livello amoroso Luna nel segno che porta nuove intuizioni, Marte favorevole porterà qualcosa in più. Nel lavoro non manca il successo, ma c'è agitazione nelle cose che state portando avanti in questo periodo, mantenete comunque vivo il desiderio di fare. Per il fisico la stanchezza si farà sentire.