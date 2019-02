Annuncio

L'Oroscopo di domani 7 febbraio 2019 è arrivato, pronto a mettere in evidenza la nuova classifica stelline di giovedì, come sempre corredata dalle immancabili previsioni zodiacali. Quest'oggi l'Astrologia interessa la quarta giornata dell'attuale settimana: curiosi di sapere quali sono i segni fortunati in amore e nel lavoro? Bene, allora non resta altro che dare inizio alle consultazioni passando direttamente a mettere sul podio più alto i simboli astrali potenzialmente sostenuti dalle stelle: Toro e Leone.

Diciamo subito che entrambi i suddetti segni potranno contare su una meravigliosa Luna in Pesci, ben disposta nel frangente a regalare loro ottime opportunità da investire in campo sentimentale/affettivo.

Invece, a soffrire un po' di più il periodo rispetto a tutti gli altri sarà l'Ariete con i Gemelli: le previsioni zodiacali del 7 febbraio hanno messo in preventivo una giornata sottotono agli amici "arietini" mentre a coloro del segno dei Gemelli si prospetta un periodo segnato con il "ko". Scopriamo maggiori dettagli subito dopo aver svelato la scaletta con le stelline del giorno.

Classifica stelline 7 febbraio 2019

A portare una ventata di freschezza in ambito sentimentale come anche nel lavoro, come da consuetudine è la classifica stelline quotidiana. In questo frangente ad essere direttamente interessata è la giornata di giovedì 7 febbraio. In primo piano tra i migliori abbiamo già svelato Toro e Leone, valutati entrambi a cinque stelle. In evidenza nella scaletta con le stelle riguardanti i primi simboli astrologici, anche Cancro e Vergine sottoscritti con quattro stelle positive.

valutati come sempre in base alla qualità delle proprie effemeridi. Ansiosi di scoprire di più? Ecco il risultato delle analisi astrali odierne, subito da scoprire nel resoconto sottostante:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Gemelli.

L'Astrologia e le predizioni per la giornata del 7 febbraio

Ariete - E' prevista una giornata molto piatta per voi Ariete, valutata con le sole tre stelle relative ai frangenti "sottotono". Non demoralizzatevi, anzi, prendetevi pure cura di voi stessi e aspettate momenti migliori per fare e/o osare. Intanto, secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, senz'altro potrebbero presentarsi a voi intermezzi poco piacevoli. I legami appena nati navigano sereni ma le coppie di vecchia data dovranno fare i conti con un pestifero Plutone in quadratura al vostro Marte, pronto a seminare guai e zizzania a tutto spiano! In questo caso si consiglia di girare alla larga da quei parenti che vorrebbero intromettersi nelle vostre faccende private.

Single, l'Astrologia oggi vi farà lo sgambetto! Alla luce di quanto appena detto non varrà di certo la pena di prendersela troppo: vi basterà puntare sulla vostra simpatia e sui vostri mille interessi e tirare avanti alla meno peggio... Nel lavoro intanto, mettete in gioco le vostre capacità: concretezza, praticità e buon senso. Sarà il modo migliore per rispondere a eventuali imprevisti.

Toro - Una giornata piacevole è dir poco? Senza dubbio questo è il senso: si prevede infatti un periodo tranquillo, tutto impostato sulla serenità e sul buon dialogo soprattutto con le persone del vostro giro. In amore, cercando di valorizzare di più il presente certamente non ci saranno rimpianti per il passato, ok? Il consiglio di oggi: curate un po' di più i rapporti con il partner, privilegiando la collaborazione e il rispetto reciproco. Single, sarete comunicativi fino all'eccesso e rischierete di annoiare, sappiatelo. Non è che dovete stare muti, solo che il troppo storpia, ok? Parlando in generale, se riuscirete a fare quel "giusto incontro", saranno scintille a volontà! La vita è fatta così: per esser felici basta davvero poco... Nel lavoro anche se sentirete la vostra libertà d’azione imbrigliata saprete districarvi facendo la mossa giusta per risolvere. Se davvero così dovesse essere, ecco il nostro "bravi!".

Gemelli - Giornata pessima, valutata nelle predizioni attuali con le due stelle negative relative ai periodi da "ko". Le informazioni ricavate dalla carta del cielo, purtroppo per voi, propendono per tale infausta ipotesi, poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcos'altro... speriamo bene! In amore quindi occhio al comportamento generale: malumore e un po’ di malinconia saranno gli elementi chiave dei vostri stati d’animo. Per la maggioranza di voi Gemelli non saranno individuabili cause oggettive per questo strano atteggiamento interiore. Single, una persona potrebbe sapere più di quanto vorrebbe far credere: prestate solo attenzione a eventuali esperienze “stravaganti” di quest'ultima. Nel frattempo, iniziate pure ad affilare le vostre armi! Nel lavoro infine, qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza e diplomazia. Altresì, saranno probabili rallentamenti dovuti anche a persone incompetenti, non agitatevi e restate calmi.

Cancro - Partirà certamente in modo positivo questo vostro giovedì infrasettimanale. E poi, anche se in questa giornata non dovesse accadere nulla di speciale, non iniziate con i soliti musi lunghi ma datevi da fare per rimodellare in parte il destino, ok. Le previsioni di giovedì prevedono in questo caso, parlando ovviamente d'amore, poche occasioni su cui puntare ma alcune di queste potrebbero davvero essere portatrici di qualcosa di interessante per alcuni di voi. Single, fareste meglio ad aspettare prima di gettare la spugna. Anche se ultimamente non avete avuto altro che delusioni amorose, consolatevi con l'idea che i pianeti non vi sono del tutto ostili. Diciamo che dovete solamente scegliere con cura chi potrebbe avere le qualità ideali per stare insieme a voi, senza timore di sbagliare. Nel lavoro peraltro, anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi non mancheranno occasioni interessanti. Questo potrebbe essere anche un giorno propizio per i nuovi contratti: approfittatene...

Leone - Si prospetta davvero in modo vincente questo vostro giovedì, regalando ottime opportunità da sfruttare sia in campo affettivo che in quello puramente professionale. Dunque, godetevi pure lo splendido periodo, senz'altro favoriti da stelle affabili e al 100% di parte: diciamo pure che nel complesso questo giorno potrebbe prestarsi bene nel regalare grandi soddisfazioni anche nei riguardi di alcuni rapporti interpersonali che attualmente non viaggiano nella corsia preferenziale della sincerità. In amore pertanto, le stelle si preparano ad esaudire quei progetti che tanto desiderate. Quindi, tirateli fuori dai cassetti e cominciate a parlarne con il partner in modo da poterli realizzare insieme. Single, dovete credere di più nelle vostre capacità, cercando di essere meno critici verso voi stessi: il momento è favorevole, le stelle vi assicureranno una discreta fortuna mettendovi a disposizione le cose a cui aspirate di più. Nel lavoro, per chiudere, alcuni dei progetti più impegnativi che già avevate in cantiere stanno per essere coronati dal successo.

Vergine - Partirà bene questa parte della settimana con la giornata di giovedì che si preannuncia tranquilla, proprio come piace a voi senza sussulti o imprevisti che possano distogliervi dalle occupazioni preferite. L'oroscopo di domani 7 febbraio consiglia perciò una minima concentrazione nelle cose d'amore. Diciamo che, a grandi linee, tutto dovrebbe andare abbastanza bene sia con il partner che nelle affettività in generale. In questo momento, parlando di coppia, con il partner vi capirete quasi al volo condividendo pensieri e obiettivi. Single, la vostra lucidità mentale unita ad una notevole prontezza di riflessi saranno i vostri punti di forza: qualità indispensabili per poter gestire al meglio amicizie e nuovi incontri. Nel lavoro intanto, impegno e costanza saranno ripagati con qualche buona gratificazione. Se così non fosse, calma, dovrete solo attendere con pazienza tempi più consoni. Nel frattempo, le stelle invitano a non tralasciare eventuali impegni importanti, altrimenti potreste causare inutili ritardi o ansie ingiustificate, ok?

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.