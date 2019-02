Annuncio

In questo giovedì 21 febbraio troviamo Marte in Toro ed Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario e la Luna in Bilancia. Plutone, Saturno e Venere nel Capricorno. Mercurio, Nettuno ed il Sole in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni dello zodiaco.

Cancro galante

Ariete: sarà un giovedì dove gli influssi renderanno i nativi poco concilianti ed orientati verso un umore bellicoso nei rapporti amorosi.

Clima più sereno nell'ambiente lavorativo dove potranno racimolare qualche soddisfazione.

Toro: ostinati oltremodo. Posizioni planetarie odierne che vorranno i nati del segno determinati nel perseguire i loro obiettivi professionali.

Le questioni amorose saranno messe in secondo piano.

Gemelli: gelosie amorose. Qualche dubbio verso l'amato bene oggi potrebbe palesarsi nelle menti dei nativi che non perderanno tempo nell'esternarlo al partner innescando un probabile litigio. Lavoro altalenante.

Cancro: giovedì in vena di galanterie. Dalla tarda mattinata i nati Cancro riverseranno energie ed attenzioni verso partner e figli. In serata sarà bene concentrarsi su un'incombenza della famiglia d'origine.

Scorpione top

Leone: frizzanti ed esplosivi. La Luna nella favorevole Bilancia favorirà la tranquillità e donerà brio ai nativi che, pieni di energie, si dedicheranno ai progetti lavorativi in essere. Flirt fugaci per i single.

Vergine: spaesati e confusi. Influssi planetari odierni poco rassicuranti per i nati Vergine che saranno assaliti da un velo di apatia che genererà una forte confusione mentale.

Sarà bene dedicarsi al relax più assoluto.

Bilancia: forze astrologiche contrastanti. I pianeti nel malinconico Pesci tenderanno ad abbassare umore e ritmi energetici dei nativi che preferiranno dedicarsi all'intimità piuttosto che al lato pratico del quotidiano.

Scorpione: il segno migliore del giorno. Giovedì incentrato completamente sulle faccende amorose, con grande soddisfazione del partner. Favoriti viaggi romantici.

I Pesci riscoprono i sentimenti

Sagittario: burberi e taciturni. Oggi gli astri renderanno i nativi scontrosi e con poca voglia di comunicare con l'ambiente circostante. Possibili attriti lavorativi coi colleghi.

Capricorno: sarà un giovedì dove gli influssi odierni metteranno in risalto il lato 'capriccioso' dei nati Capricorno, aumentando il rischio di litigi con l'esasperato amato bene.

Acquario: creatività a mille. Ricchi di idee e con un'energia incredibile per metterli in atto sin dalla mattina. Verso sera potrebbero arrivare già i primi risultati.

Pesci: con un minimo impegno da parte loro, i nativi questo giovedì potrebbero rinsaldare un sentimento, se in coppia, o scoprirne uno nuovo, se single.