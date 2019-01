Annuncio

Il secondo mese dell'anno è ormai giunto. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione per quel che riguarda febbraio. Di seguito, consigli per affrontare nel modo migliore il nuovo mese dell'anno.

I nati Scorpione nel mese di gennaio hanno affrontato un buon recupero soprattutto a livello salutare. Giornate interessanti sono state quelle della seconda settimana del mese, ma l'intero periodo è stato positivo.

In campo amoroso nonostante qualche contrasto con il partner, il periodo si è concluso nel migliore dei modi, grazie anche a Venere favorevole che ha consentito dei buoni incontri.

Qualche problema è stato affrontato a livello lavorativo, ma con Giove in ottimo aspetto, non sono mancate le soluzioni per poter portare a termine i propri progetti.

In questo nuovo mese dell'anno, potreste avvertire del nervosismo e quindi dei fastidi a livello salutare, ma questo soprattutto nella terza settimana del mese. È importante che prendiate un momento di relax per poter recuperare e risolvere questi fastidi. Anche nel mese di marzo potreste avvisare dell'agitazione [VIDEO], soprattutto a livello salutare dovrete stare più attenti. In amore, si potranno fare dei passi avanti grazie anche alla presenza di Venere favorevole, che aiuterà sia per gli incontri che per le risoluzioni nelle relazioni. Bene anche il campo lavorativo, non mancheranno novità e buone notizie, con anche il Sole favorevole.

Leggiamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche che riguardano il campo professionale e quello sentimentale dello Scorpione a febbraio 2019.

Oroscopo febbraio: lavoro e amore dello Scorpione

Come anticipato, Venere sarà favorevole nel segno, per questo motivo se ci sono state delle crisi precedentemente, ora invece le coppie forti potranno trovare una soluzione. Soprattutto nella parte centrale del mese ed anche nella terza settimana, sarà possibile fare degli incontri ed approfondire nuove conoscenze. È importante che facciate chiarezza [VIDEO] in questo periodo, soprattutto chi vive due storie.

Per quanto riguarda il campo professionale, chi è in attesa di risposte potrà ottenerle soprattutto nell'ultima parte del mese. In questo periodo sarà possibile anche portare avanti dei progetti per voi importanti. Il mese di marzo poi sarà di ripresa per il segno, con il transito di Mercurio favorevole continuerete ad essere favoriti per soprattutto per quel che riguarda gli accordi.