La giornata di sabato 9 febbraio sarà decisamente brillante per il Capricorno, l'Acquario e Toro, molto stressante invece per Gemelli e giù di tono per il Cancro. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avete finalmente trovato un equilibrio, seppure leggermente precario, che vi ha ristabilito dal punto di vista lavorativo. Ora ciò che più vi preme è ottenere dei risvolti positivi anche nella vita di coppia, cosa che potrebbe essere leggermente difficile nella giornata di sabato.

Toro: le amicizie saranno più accondiscendenti con voi, soprattutto perché sarete più disposti anche voi nei loro confronti. Un tocco di attenzione in più per il partner potrebbe essere determinante per una serata all'insegna dell'eros.

Bene anche le finanze.

Gemelli: cercate di non strafare al lavoro per fare bella figura. Ricordate che al momento le energie non sono del tutto a vostra disposizione, dunque è necessario conservarle per dare il meglio in ambiti che lo richiedono maggiormente in questa giornata, come quello sentimentale.

Cancro: i frutti del vostro impegno si faranno sentire, d'altro canto però sarebbe opportuno non adagiarvi sugli allori per il momento. Sul piano sentimentale sembra che procederà tutto bene, ma non lasciatevi andare a ricordi dolorosi che potrebbero rovinare l'atmosfera con il partner.

Leone: potreste ricevere delle occhiatacce di invidia da parte di qualche collega, ma voi non lasciatevi andare all'orgoglio: avete ben altro a cui pensare.

Ad esempio, a come rendere la serata di sabato unica nel suo genere con il partner. Qualcosa di romantico non guasterebbe affatto.

Vergine: se avete accettato un incarico che al momento non eravate in grado di portare a termine probabilmente fallirete nell'impresa. In questo periodo siete in forma, ma non abbastanza da strafare. Concentratevi maggiormente sulla vostra relazione un po' sottotono con il partner.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la salute potrebbe essere compromessa dallo stress, perciò regolatevi sui riposi da prendere per la salvaguardia delle vostre energie. Sarete al centro dell'attenzione in serata ma non per tutti: potreste però avvicinare qualcuno che aspettavate da tempo.

Scorpione: i guadagni arriveranno nel pomeriggio, e potreste avere in mente di dedicarvi allo shopping, se non lo fate da tempo. Essenzialmente sarete più incentrati sugli acquisti per la casa, ma potrebbe sfuggire qualcosa anche per la vostra persona.

Sagittario: se vi metterete di impegno, potreste avere una serata di sabato di riappacificazione con il partner dopo una lite durata un po' di tempo. Vi basterà rendere l'atmosfera intima e speciale, ma non dimenticate di evitare qualsiasi discorso che potrebbe provocare nuovi dissapori.

Capricorno: il successo è decisamente vostro e vostro soltanto, e sabato non ci sarà nulla di meglio che fare qualcosa per dividere la vostra vita lavorativa da quella privata. Sarebbe opportuno fare un a gita fuori porta o una serata colma di passione.

Acquario: l'attrazione per qualcuno sabato avrà l'occasione di trasformarsi in qualcosa di più, quindi cancellate i vostri impegni con amici e parenti perché potreste fare faville. Sta a voi decidere se far evolvere questa piccante situazione oppure mollare la presa e ricominciare.

Pesci: sabato potrebbe portare con sé l'occasione adatta per fare un acquisto importante, ma sarebbe opportuno non esagerare. Buona intesa con il partner, ma date un occhio alla vostra salute messa a dura prova in questi ultimi giorni.