Annuncio

Annuncio

Il secondo weekend del mese di febbraio si prospetta interessante per Scorpione e Sagittario. Le previsioni degli astri per il fine settimana dal venerdì 8 febbraio a domenica 20 febbraio vedono un calo per i Pesci, mentre i nati sotto il segno della Vergine dovranno fare importanti scelte.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il prossimo fine settimana si prospetta molto positivo e proficuo. Potrete sentirvi più aperti e meno critici nei confronti di voi stessi.

Avete diverse ambizioni e nuovi progetti da portare avanti nei mesi che verranno.

Toro: state attraversando un periodo di tensione sia in famiglia che nelle relazioni sociali.

Advertisement

Questa situazione potrebbe proseguire per tutto il mese e nonostante il disagio in cui vi potrete trovare, ciò non vi impedirà di portare avanti i vostri progetti in maniera determinata.

Gemelli: apritevi a nuove conoscenze e coltivate le vecchie: alcune persone potrebbero esservi d'aiuto e molto utili per il vostro futuro. Se avete chiuso una relazione o avete dovuto affrontare un distacco per altri motivi, è importante non perdersi d'animo e andare avanti.

Cancro: il fine settimana potrebbe portare in famiglia qualche chiarimento atteso ormai da tempo. Nella giornata di domenica 10 gennaio qualcuno potrebbe risentire della stanchezza dovuta alla settimana affrontata. Se avete una relazione potreste non essere molto coinvolti, mentre se siete single non siete per nulla interessati a nuove frequentazioni a livello amoroso.

Advertisement

I migliori video del giorno

Leone: la settimana non è iniziata nel migliore dei modi per cui il weekend servirà per recuperare le energie perse. Cercate di dedicare sabato e domenica al vostro partner e al divertimento. Se trascurate la vostra relazione a causa del lavoro, qualcuno potrebbe risentirne.

Vergine: questo periodo è molto fertile per voi e vi ritroverete a prendere delle decisioni importanti, sia belle che brutte. Alcuni potrebbero mettere fine ad una relazione che sembra essere piatta. Potrebbe esserci qualche disagio tra sabato e domenica.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Saturno sarà in opposizione per voi, per cui necessitate di maggiori sicurezze. Sul lavoro non vi sentite al massimo e vi sembra che il rapporto con i vostri capi non sia più lo stesso di prima. Cercate comunque di non abbattervi, ma ritornate a dare il 100% e riacquisterete la stima perduta.

Scorpione: in questo periodo siete un po' agitati: state facendo molto scelte e vorreste dare il massimo in ogni settore, ma ciò non vi è possibile.

Cercate di guardare al futuro con positività e portate pazienza se qualche risposta tarda ad arrivare.

Sagittario: se durante lo scorso anno avete cambiato lavoro, adesso potreste sentirvi più soddisfatti. Nel 2018 alcuni obbiettivi vi sembravano impossibili da raggiungere, ma ora avete cambiato visione delle cose. Siete alla ricerca di emozioni e durante il fine settimana potreste vivere l'amore con maggiore trasporto.

Capricorno: ottimo weekend per il nati sotto il vostro segno zodiacale, anche se la giornata più interessante sarà quella di domenica. Avete voglia di vivere nuove passioni e presterete maggiore attenzione al vostro abbigliamento e alla forma fisica.

Acquario: avete bisogno di cambiamenti e di maggiore divertimento con il partner. Nella coppia c'è un po' di noia, ma ciò non vuol dire che non ci sia amore. Datevi da fare per movimentare la relazione. Sentite troppo la pressione della vostra famiglia in determinate situazione. Alcuni potrebbero vivere un weekend spumeggiante.

Pesci: ultimamente state affrontando il lavoro con poca voglia: siete moto stanchi e in più non provate grandi soddisfazioni in quello che fate. Per voi questo sarà un anno molto importante, ma dovete darvi da fare se volete cambiare le cose.