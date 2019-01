Annuncio

La settimana dal 4 al 10 febbraio 2019 [VIDEO] sarà davvero innovativa e positiva per Pesci, Scorpione, Acquario e Leone; un po' meno per Gemelli, Ariete, Vergine e Bilancia. Produttivi il Capricorno e il Cancro.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nella coppia dovreste preoccuparvi maggiormente di superare le differenze mentali del partner, altrimenti potreste incappare in continue discussioni. A lavoro, cercate di fare il vostro dovere senza gareggiare troppo con i colleghi.

Ricordate che la prudenza non è mai troppa.

Toro: nonostante abbiate una buona relazione, che non necessita di ampi slanci per poter sopravvivere, avrete il bisogno di fare qualcosa per ravvivarla.

Il lavoro procederà alla grande, ma potrebbe essere di vitale importanza mettere a frutto delle idee rimaste latenti a lungo.

Gemelli: dei problemi che non sono stati risolti precedentemente potrebbero essere d'intralcio ad un approccio inedito con il partner, nella peggiore delle ipotesi potrebbe creare dei litigi. In ambito lavorativo tenete conto soltanto degli incarichi più importanti o comunque di quelli alla vostra portata.

Cancro: i single faranno un incontro che potrebbe decidere le sorti della propria vita amorosa, mentre in coppia le relazioni potrebbero consolidarsi. Potreste avere delle difficoltà a lavoro, ma ci saranno alcuni dettagli che riuscirete a concretizzare brillantemente. Concentratevi al massimo.

Leone: vivrete una settimana all'insegna della passione e delle emozioni, ma non è detto che siano con il partner attuale oppure proprio con lui.

L'influsso di Marte vi renderà decisamente più diretti a livello lavorativo al punto da riuscire a rivaleggiare con successo coi colleghi.

Vergine: un amore un po' sottotono in questo periodo, tant'è che per risollevare le sorti della passione bisognerà attendere un po'. Maggiori successi invece si prospettano sul piano lavorativo, ma soltanto se eviterete di caricarvi di impegni gravosi che sapete già di non riuscire a portare a termine.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se ci saranno dei momenti "no" per l'eros, potrete comunque fare in modo che la vostra relazione subisca un piccolo cambio di rotta per evitare che diventi monotona. Il consiglio dominante è quello di non affaticarvi troppo e di prendere il lavoro così come viene e riposarsi appena possibile.

Scorpione: una settimana romanticissima vi aspetta, con un partner decisamente propenso a donarvi tutto l'eros che vi meritate. Anche il lavoro potrebbe provocarvi delle soddisfazioni, ma è necessario sforzarsi ed attendere gli esiti nel fine settimana.

Sagittario: soltanto dei chiarimenti potrebbero essere di aiuto al mantenimento della coppia, altrimenti potrebbero nascere delle discussioni difficilmente sanabili. Dei contrasti con i colleghi potrebbero mandare all'aria un progetto su cui lavoravate da tempo. Cercate di mantenere la calma.

Capricorno: la combinazione di Venere e Marte porterà tanto amore e tanto peperoncino nella coppia, con una spiccata dose di seduzione a farla da padrone. Sarete inoltre in grado di affrontare faccende noiose con entusiasmo e con grande facilità, anche se all'inizio potrebbe apparire diversamente.

Acquario: si potrebbe accendere una serie di opportunità di stampo amoroso per i single, e si potrebbero rilanciare le coppie con una dolcezza rinnovata. La vostra curiosità mista alla vostra creatività potrebbero portare a degli ottimi risultati e facili guadagni quanto prima.

Pesci: in questa settimana sarete favorevoli a fare faville in ambito sentimentale e amoroso. Nel lavoro ci saranno dei momenti ampiamente costruttivi [VIDEO]misti a piccole pause prese con piacere. Riprendete delle iniziative precedentemente scartate: potrebbero essere di aiuto al vostro portafogli.