La festa di San Valentino, in onore degli innamorati, come da tradizione, rappresenta un momento particolare per le coppie che vivono un amore da molti anni o anche solo da pochi mesi: anche questo 14 febbraio si festeggerà nuovamente l'amore, non solo quello tra un uomo e una donna, ma l'amore in generale, inteso in tutte le sue forme.

In questi giorni che precedono la festa di San Valentino, gli innamorati sono alla ricerca del regalo 'giusto' da fare al proprio lui o alla propria lei, accompagnandolo magari alla consueta 'cenetta romantica', magari a lume di candela, come la festa suggerisce da sempre. Forse, talvolta manca un po' di fantasia nel trovare la frase giusta per augurare Buon San Valentino alla persona che amiamo e allora siamo andati a cercare alcune frasi celebri da poter 'usare' per i nostri bigliettini di auguri, o per inviarle semplicemente via WhatsApp, sms, Facebook etc.

Con una precisazione: il 14 febbraio sarà pure la festa degli innamorati ma ogni giorno dell'anno è, comunque, 'buono' per inviare una dolce dedica alla persona che amiamo.

Auguri Buon San Valentino 2019: le migliori frasi e le dediche per lui o per lei

non è guardarci l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione'; 'Noi due insieme... ignari del tempo che trascorre' (ideale per chi divide da tempo la propria vita con il suo lui o la sua lei);

'Amo la vita perché sei la mia vita, il mio cuore è il tuo cuore, il tuo respiro è il mio respiro. Si fondono in un noi i nostri abbracci e le nostre anime che si baciano in un eterno amore. Buon San Valentino .' (adatta agli innamorati di 'fresca data' o ai romanticoni);

.' (adatta agli innamorati di 'fresca data' o ai romanticoni); 'Buon San Valentino a noi che non siamo vicini col cuore in mano ci sentiamo vivi. Noi che sentiamo i battiti ogni volta di più, amiamoci all'infinito. Buon San Valentino a noi con gioia vera e amore, perdiamoci per sempre fra noi, perché la nostra unione l'ha voluta Dio.' (Soprattutto per le coppie sposate).

San Valentino: le dediche d'amore da mandare su WhatsApp, sms o Facebook