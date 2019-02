Annuncio

Nel periodo compreso tra lunedì 11 e domenica 17 febbraio 2019 le persone nate sotto il segno del Sagittario vedranno finalmente realizzarsi alcune delle loro aspirazioni.

I nati sotto questo segno generalmente sono estrosi, sensibili e predisposti per le attività artistiche: spesso non vengono capiti, ma questa volta, secondo quel che prevede l'Oroscopo, sulla loro strada ci sarà qualcuno con la stessa mentalità, che saprà dunque valorizzarli al meglio: con questa persona sarà possibile costruire qualcosa di veramente importante.

L'amore e il lavoro per il Sagittario

Cercate di concentrarvi di più, perché una notizia inattesa potrebbe scombussolare i piani. Non fatevi prendere dall'agitazione: a tutto c'è rimedio, ma dovete imparare ad essere più ambiziosi e a non permettere ai familiari di interferire troppo nella vostra vita.

In amore ritroverete la serenità perduta da tempo: approfittatene per chiarire definitivamente alcune cose col partner e vi sentirete anche meglio.

Per quanto riguarda il lavoro, se voi del Sagittario non avete ancora trovato quello che vi stimola di più a livello professionale, questo periodo potrebbe essere fondamentale per capire cosa volete fare, ma le parole non bastano più: ora ci vogliono i fatti. Attenzione però a non farvi sommergere dagli impegni e da scadenze varie, perché non sapreste come gestire tutto assieme e andreste in confusione.

Consigli per il Sagittario dall'11 al 17 febbraio

Durante la settimana tra l'11 e il 17 febbraio se un amico di vecchia data sta attraversando un brutto periodo non fate finta di niente: tendetegli una mano senza stare troppo a rimuginare sul da farsi.

Non ve ne pentirete: del resto voi del Sagittario siete per indole molto generosi e questa qualità vi viene riconosciuta da quelli che vi conoscono. Purtroppo potrebbe capitare che qualcuno approfitti di un eccesso di bontà d'animo.

In questi giorni potreste anche approfittare per programmare qualche viaggio, aprire la mente e vedere le cose sotto una luce nuova, trovando qualche buona idea per risolvere alcuni problemi che vi infastidiscono. Per troppo tempo avete fatto finta che essi non esistessero, ma arriverà anche per voi del Sagittario, abbastanza "sognatori", il momento di fare i conti con la realtà, che spesso non è come l'avevate immaginata.

L'oroscopo annuale è comunque piuttosto favorevole per le persone del vostro segno e dunque farete bene a continuare ad avere fiducia nel futuro.