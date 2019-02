Annuncio

L'Oroscopo della settimana dal 11 al 17 febbraio svela le previsioni, le classifiche ed i voti ricavati dall'Astrologia applicata quest'oggi ai segni della seconda metà dello zodiaco. Focus dunque sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Allora, pronti a dare un valore ai vostri prossimi sette giorni con in mezzo la Festa degli innamorati? Bene, sicuramente il giorno 14 febbraio dedicato alla ricorrenza di San Valentino non sarà avaro di soddisfazioni, regalando come al solito buone notizie o novità inaspettate ai più fortunati, oppure delusioni a coloro con un cielo astrale poco positivo.

Iniziamo pure a dare qualche informazione in anteprima in merito alla seconda settimana del mese svelando il segno predestinato dagli astri alla massima fortuna nel periodo, il Cancro (voto 10).

A gongolare nel frangente indicato, appoggiati da astri altamente favorevoli, gli amici nativi del Toro (voto 9), quest'ultimi in compagnia dei Gemelli (voto 8) e Leone (voto 8). Riguardo alla parte bassa della nostra classifica settimanale, occhi puntati sull'Ariete (voto 5), sottomesso al volere poco positivo di astri decisamente contrari.

Bene, iniziamo pure a dare voce alle previsioni zodiacali da lunedì 11 a domenica 17 febbraio svelando i voti con le stelline riservate ai prossimi sette giorni e, a fine articolo, appuntamento come sempre con la classifica della settimana completa per tutto lo zodiaco.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Mediamente sufficiente quasi tutto il periodo sotto osservazione, espresso nell'oroscopo della settimana con il voto della sufficienza appena accennata.

Il punto debole è previsto all'inizio, con un lunedì decisamente da tenere d'occhio in quanto valutato con il segno del "ko". In discussione purtroppo anche la parte iniziale del prossimo weekend, preventivato con il classico "sottotono". Scopriamo nel dettaglio le stelline della settimana e vediamo quali saranno i giorni buoni su cui contare:

★★★★★ martedì 12, domenica 17;

★★★★ mercoledì 13, giovedì 14 (Festa degli innamorati!), venerdì 15;

★★★ sabato 16 febbraio;

★★ lunedì 11 febbraio 2019.

Scorpione: voto 6. Secondo le attuali predizioni, ovviamente impostate sulle effemeridi del periodo di competenza dello Scorpione, la settimana si prevede scarsamente favorevole. Le giornate si alterneranno tra quelle positive e quelle meno, dando un senso di insicurezza generale a tutto il periodo.

Diciamo che l'andazzo generale sarà un susseguirsi tra alti e bassi con in mezzo abbastanza stress con cui fare eventualmente i conti. Ce la farete senz'altro perché voi siete quelli dello Scorpione: sappiamo (e soprattutto sapete) che non siete affatto avvezzi a gettare la spugna! A voi le stelline giornaliere:

★★★★★ mercoledì 13, sabato 16;

★★★★ lunedì 11, martedì 12, venerdì 15;

★★★ giovedì 14 febbraio - San Valentino;

★★ domenica 17 febbraio 2019.

Sagittario: voto 7. In arrivo sette giornate valutate mediamente buone. Diciamo innanzitutto che il periodo partirà proprio col piede giusto, infatti i primi quattro giorni saranno all'insegna della fortuna e dell'allegria con la giornata clou, martedì 12 febbraio, valutata al "top". Come si presenterà a voi "sagittarini" il resto del periodo? Ecco quando potrete sfruttare i prossimi sette giorni a venire e quali i giorni migliori in calendario per fare o eventualmente disfare:

Top del giorno martedì 12 febbraio;

martedì 12 febbraio; ★★★★★ lunedì 11, mercoledì 13, giovedì 14 (San Valentino!);

★★★★ domenica 17 febbraio;

★★★ venerdì 15 febbraio;

★★ sabato 16 febbraio 2019.

Capricorno: voto 8. Più che interessante quasi tutto il periodo, messo in conto nelle previsioni della settimana con l'ottimo "voto otto" relativo ai periodi fortunati. In generale, si preannuncia altamente favorevole per tanti di voi la giornata del 14 febbraio, come sappiamo ricorrenza di San Valentino. Preparatevi quindi ad un giovedì sfavillante in amore, portato in dono dalla Luna in Scorpione! Ecco la classifica giornaliera interessante la settimana sotto analisi:

Top del giorno giovedì 14 febbraio - San Valentino;

giovedì 14 febbraio - San Valentino; ★★★★★ lunedì 11, venerdì 15, sabato 16;

★★★★ martedì 12 febbraio;

★★★ domenica 17 febbraio;

★★ mercoledì 13 febbraio 2019.

Acquario: voto 7. Questa settimana partirà certamente in modo normale, con alcune giornate negative ma con altre decisamente molto promettenti. Iniziamo con le meno positive? Bene, diciamo allora che saranno giornate molto difficili da governare sia quella di lunedì 11 che martedì 12, rispettivamente valutate con il "ko" e il "sottotono". Per il resto poi, tutto punterà verso una positiva risalita. Molti di voi Acquario intanto, potranno consolarsi con il magnifico inizio weekend riservato dalle stelle proprio alla giornata di sabato 16. Ottima anche quella relativa alla Festa degli innamorati! Nel dettaglio, ecco come sono stati preventivati i prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 16 febbraio;

sabato 16 febbraio; ★★★★★ giovedì 14 (S. Valentino!), domenica 17;

★★★★ mercoledì 13, venerdì 15;

★★★ martedì 12 febbraio;

★★ lunedì 11 febbraio.

Pesci: voto 6. Buona la parte iniziale e finale della settimana ma con una parte centrale interessata da due giorni poco positivi. Quali sono? Ebbene il peggiore sarà senz'altro giovedì 14 febbraio, periodo dedicato in calendario alla Festa degli innamorati: non si preannuncia un buon San Valentino per tutti noi dei Pesci? Diciamo che questo è quanto lasciato presagire dall'Astrologia, poi ogni caso sarebbe da valutare singolarmente. Intanto, la situazione riepilogativa generale è la seguente:

★★★★★ martedì 12, venerdì 15;

★★★★ lunedì 11, sabato 16, domenica 17;

★★★ mercoledì 13 febbraio;

★★ giovedì 14 febbraio (San Valentino!).

Classifica settimanale, riepilogo completo

Ecco la nuova classifica della settimana da lunedì 11 a domenica 17 febbraio, dunque relativa ai prossimi sette giorni vista come sempre con l'occhio attento di chi studia e analizza l'universo astrale. Vediamo quanti di voi potranno gongolare e chi invece per forza maggiore sarà costretto a tirare i remi in barca? Intanto anticipiamo che questo prossimo San Valentino la giornata potrebbe presentare difficoltà a quelli della Vergine, dello Scorpione e dei Pesci. Di seguito il resoconto finale restituito dall'Astrologia del periodo, segno per segno:

1° posizione Cancro , voto 10 e segno "top della settimana";

, voto 10 e segno "top della settimana"; 2° posizione Toro, voto 9;

3° posizione Gemelli, Leone, Capricorno, voto 8;

4° posizione Sagittario, Acquario, voto 7;

5° posizione Vergine, Bilancia, Scorpione, Pesci, voto 6;

6° posizione Ariete, voto 5.

Il report inerente l'oroscopo settimanale dal 11 al 17 febbraio, dunque incentrato sulla seconda settimana dell'attuale mese è concluso. Vi esortiamo a non mancare al nuovo incontro prossimamente con le previsioni, la nuova classifica e le stelline riguardanti il periodo compreso tra il 18 e il 24 febbraio.