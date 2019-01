Annuncio

La settimana dell'Oroscopo dall'11 al 17 febbraio è l'ultima in cui Venere, pianeta dell'amore, sosterà in Sagittario, questo passaggio stimolerà i più coraggiosi [VIDEO] a viaggiare sia fisicamente che allegoricamente, per poter conquistare il loro bene. La Luna passerà inizialmente per il magnetico e appassionato segno dello Scorpione, per poi trasferirsi nell'ottimista Sagittario e infine transitare, nel fine settimana, nel diplomatico segno del Capricorno. Di seguito vediamo i dettagli delle previsioni di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo, previsioni dall'11 al 17 febbraio

Ariete: nella settimana conclusiva di Venere in Sagittario, i nati sotto il segno dell’Ariete azzarderanno di tutto per riavvicinarsi ad una persona particolare che negli ultimi tempi non gli è stata molto vicina; inoltre, in alcuni giorni della settimana saranno molto fiduciosi e raggianti.

Toro: all'inizio della settimana, precisamente nei primi due giorni, le persone del segno del Toro avranno la Luna storta in Scorpione che quadra a Mercurio: questo passaggio li renderà assai irritabili, scontrosi e anche molto sospettosi. Da mercoledì fino al week end, però, grazie al potere della Luna in Capricorno, l’andamento sarà positivo.

Gemelli: chi è nato sotto questo segno, nelle giornate in mezzo alla settimana, patirà la potenza della Luna in Sagittario che legata a Giove e a Venere renderà scontrosa la relazione con il proprio partner. Il fine settimana, invece, sarà interessato dalla quiete e anche dalla monotonia.

Cancro: il potere della Luna in Scorpione regalerà carisma e prestigio nelle prime giornate della settimana, i giorni centrali saranno determinati dalla tranquillità mentre il week end sarà invaso da ossessioni e pensieri negativi sulle proprie malefatte, a causa della Luna opposta al segno del Cancro e vicina a Saturno.

Leone: per i nati sotto il segno del Leone l’inizio della settimana sarà abbastanza difficile per colpa della posizione della Luna in Scorpione oltre che a Mercurio contrario a questo segno specifico; grazie alla Luna legata a Venere in Sagittario le giornate in mezzo alla settimana saranno caratterizzate da un notevole “sprint”. Il fine settimana sarà principalmente tranquillo.

Vergine: a causa della Luna in Sagittario vicina a Venere in posizione con questo segno, i giorni centrali della settimana saranno abbastanza complicati e tortuosi e porteranno attriti nei rapporti romantici. Nel week end la Luna sarà in Capricorno e porterà serenità.

L'oroscopo della settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia: in generale tutta la settimana sarà abbastanza piacevole, con uno slancio nelle giornate di mezzo, in cui predominerà la sicurezza in se stessi e il buonumore. La Luna in Capricorno, invece, nel fine settimana potrebbe causare attriti e ansie all'interno della propria famiglia.

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione la Luna transiterà nel segno legata a Mercurio e causerà tensioni sul lavoro durante l'inizio della settimana.

Nelle giornate centrali della settimana, invece, ci sarà più calma e tranquillità. Il week end sarà privilegiato da un buon temperamento, grazie al potere della Luna in Capricorno.

Sagittario: le giornate più tranquille della settimana per i nati del Sagittario [VIDEO] saranno quelle centrali, grazie alla Luna nel segno che porterà molti a porsi delle domande sulla propria vita sentimentale e personale. Il fine settimana sarà abbastanza piatto e monotono.

Capricorno: grazie alla potenza della Luna in Scorpione l’inizio della settimana sarà ottimo. I giorni di mezzo saranno contorti ma moderatamente tranquilli. Il week end, invece, sarà meditativo e pensieroso per colpa del passaggio della Luna nel segno che esorterà a rivedere diversi ambiti della propria vita privata.

Acquario: i primi giorni della settimana saranno molto scadenti a causa della precisione della Luna dissonante che porterà collera e rabbia. I giorni centrali saranno più tranquilli; nel week end predominerà la serenità.

Pesci: la Luna in Scorpione, nei primi giorni della settimana, principalmente lunedì e martedì, farà aumentare il proprio carisma che diventerà irresistibile. I giorni di mezzo saranno caratterizzati da deconcentrazione. Nel fine settimana, invece, si riprenderà chiarezza grazie agli influssi della Luna vicina a Saturno.