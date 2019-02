Annuncio

L'Oroscopo può regalarci delle informazioni importanti per migliorare la sfera lavorativa, invitandoci a puntare su un determinato progetto o a muoverci con maggiore cautela. Allora cosa ci riservano le stelle per la giornata di lunedì? Tutti sperano di avere un avanzamento di carriera e di guadagnare di più, favoriti da previsioni astrali proficue. Analizziamo quindi i transiti planetari puntando un riflettore sulle opportunità professionali con l'oroscopo del lavoro dell'11 febbraio.

L'oroscopo del lavoro dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete molto volitivi nel lavoro, ma attenzione a non distrarvi, mancando così di perseveranza. Favorite in particolare le professioni indipendenti, dove voi Ariete primeggerete sfruttando la vostra immaginazione e raddrizzando una situazione con l'intuizione.

Toro: siete un tantino confusi e questa distrazione potrebbe nuocervi, provocando il rischio di perdite di capitale. Quindi valutate bene la situazione che vi si pone davanti, entrando in sintonia con quello che i vostri superiori vi chiedono. Dovrete essere solo più dettagliati, entrando nel nocciolo della questione con precisione.

Gemelli: attenzione all'eccessiva impulsività che vi fa essere un tantino sprovveduti, forse per via della traboccante sicurezza in voi stessi. Magari impegnatevi in un solo progetto, da portare avanti con dedizione e incanalando le energie in un unico verso. Per gli investimenti attendete un periodo più favorevole.

Cancro: sarete molto diplomatici e questa carica intellettuale vi sarà propizia per riuscire nel lavoro, soprattutto quello di tipo artistico e letterario.

Anche se il guadagno non è abbondante, voi siete sulla strada giusta dovete solo attendere alcuni pagamenti che sono stati posticipati.

Leone: buona la fortuna per voi amici del Leone, Giove emana i suoi influssi potenti dalla casa astrologica nona. Potrete arricchirvi maggiormente e ampliare le vostre entrate, occhio però a non essere troppo superficiali, incappando in una limitata ricchezza d'animo.

Vergine: state camminando sulla strada giusta, svolgendo il vostro lavoro con prudenza e metodo. La sfera professionale vi pone davanti delle opportunità, degli impegni che gli altri non se la sentono di prendere. Spetta a voi fare il primo passo con successo, occhio solo ad organizzare tutto alla perfezione.

Le previsioni astrali e le occasioni lavorative segno per segno

Bilancia: siete troppo tesi e quest'ansia non nuoce alla buona riuscita del lavoro. Troppo nervosismo rischia di accumulare energia negativa, innescando una bomba esplosiva. Cercate di ritrovare i vostri equilibri e organizzatevi meglio il lavoro, dosando le energie ed investendole in modo proficuo.

Scorpione: in queste settimane siete un po' agitati. Cercate di guardare al futuro con positività, arriveranno presto i risultati sperati.

Sagittario: Giove nel vostro cielo vi consiglia bene, dandovi delle dritte utili per migliorare il vostro lavoro. Da sempre questo pianeta è associato alla fortuna, quindi che avete da temere? Il successo arriverà con colpi di fortuna improvvisi.

Capricorno: sarete doppiamente favoriti dalla presenza di Saturno nel vostro domicilio. Potrete attingere alla vostra tenacia, puntando sul metodo per migliorare la vostra produttività. In particolare, Saturno vi aiuta facendovi cogliere al volo delle occasioni proficue, favorevoli per ottenere successo.

Acquario: la fortuna cammina a braccetto con la vostra intelligenza, indicandovi la via da seguire per godervi il meritato successo. Sarete molto concentrati e con i nervi saldi, aprendovi a relazioni commerciali vantaggiose.

Pesci: sarete amabili con i vostri colleghi, capendo i bisogni di ciascuno quasi con uno spirito telepatico. Cercate di adottare però un comportamento che piaccia al vostro capo, le vostre idee fuori dal comune potrebbero far perdere le staffe ai vostri superiori.