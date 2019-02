Annuncio

La settimana che va dall'11 al 17 febbraio si rivelerà fondamentale per Toro e Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni da lunedì 11 a domenica 17.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la settimana si rivelerà ottima per gli incontri amorosi, specialmente domenica 17, dove la Luna sarà nel vostro segno. In questo periodo sarete molto affascinanti, motivo per cui i single potrebbero far colpo su qualcuno. Sul lavoro sarà più facile stringere accordi.

Toro: lunedì e martedì potreste superare alcune tensioni in famiglia. Cercate di seguire il vostro istinto, che nel 90% dei casi non sbaglia. Sul lavoro, alcuni progetti potrebbero essere rimessi in discussione. Anche se siete molto agitati, dovete cercare di prendere le cose con filosofia.

Gemelli: la fortuna sarà dalla vostra parte, soprattutto a metà settimana. A inizio gennaio si sono palesati alcuni problemi che ora sembrano essere superati. La creatività dominerà l'animo dei più giovani, ma anche i meno giovani saranno illuminati da brillanti idee. A fine settimana potrebbe esserci qualche giorno un pò più stressante.

Cancro: la settimana sarà molto interessante: siete molto determinati e decisi nel portare avanti un progetto lavorativo. In passato avete dovuto fare i conti con qualche disguido economico e adesso volete stabilire tutto nel dettaglio.

Leone: lunedì 11 potreste essere molto nervosi, ma cercate di contenervi. Ci sono alcune opportunità da poter cogliere sul lavoro ed è necessario che restiate concentrati.

Cercate di non stressarvi troppo ed evitate di fare attività sportive troppo stressanti.

Vergine: troppi intoppi sul lavoro vi hanno fatto perdere interesse nelle relazioni di coppia. Avete voglia di crescere nella vostra attività, ma dovete rischiare un po'. State cercando di recuperare la stanchezza accumulata in questi ultimi mesi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avete voglia di innamorarvi e per questo dovrete frequentare gente nuova. Le giornate top della settimana saranno sicuramente quelle di martedì e mercoledì. Al lavoro tutto sembra filare liscio, ma non esagerate con le spese. Cercate di seguire un regime alimentare molto regolare.

Scorpione: potrebbe piacervi qualcuno, ma evitate di frequentare persone inafferrabili o inaffidabili.

Cercate di tenere sotto controllo la vostra impulsività e siate presenti nella vita del vostro partner che potrebbe sentire la mancanza del vostro affetto. A fine mese potrebbe arrivare qualche buona notizia.

Sagittario: la prima parte della settimana sarà piuttosto tranquilla: niente di entusiasmante, ma neanche alcun conflitto. Nel weekend dal 15 al 17 febbraio potrebbe sbocciare un nuovo amore o riaccendersi una vecchia fiamma. Potreste ricevere anche nuove offerte di lavoro, che dovrete valutare per bene.

Capricorno: tutti coloro che hanno una relazione solida potrebbero pensare al matrimonio o a un figlio. Cercate di essere anche concentrati sul lavoro: questo non è il periodo adatto per le distrazioni ed il relax. Dovete cogliere la palla al balzo se volete ottenere risultati interessanti.

Acquario: alcuni potrebbero sentirsi agitati soprattutto a San Valentino. Chi ha da poco chiuso una relazione potrebbe essere preso dalla nostalgia. Cercati di distrarvi attraverso i vostri hobby o l'attività sportiva. Concentrarvi sul lavoro vi aiuterà nelle giornate di venerdì e sabato.

Pesci: anche se siete single a San Valentino, cercate di divertirvi con i vostri amici. Sul lavoro potreste attraversare un momento in cui pensate di mandare tutto all'aria, ma cercate di non fa passi troppi affrettati di cui poi potreste pentirvi.