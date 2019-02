Annuncio

L'Oroscopo del giorno 19 febbraio 2019 annuncia l'arrivo della Luna nel segno della Vergine. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle il secondo giorno della settimana? A tal proposito pronte da consultare, le previsioni astrali sull'amore e sul lavoro riguardanti la seconda tranche dello zodiaco. Dunque sotto analisi da parte dell'Astrologia esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ebbene, in questo frangente le stelle sono predisposte positivamente nei confronti di Bilancia e Pesci. Questi due simboli astrali sono stati valutati alla pari, dunque sottoscritti entrambi con le cinque stelline della fortuna riservate ai segni "top". Invece, poche possibilità di centrare eventuali obbiettivi, secondo le previsioni di martedì 19 febbraio, per gli amici appartenenti al segno del Sagittario, in questo caso valutato con il segno relativo ai periodi "sottotono". Vediamo la situazione segno per segno subito dopo aver dato voce alla nuova classifica con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 19 febbraio 2019

L'Astrologia del giorno è pronta a dare conto su come andrà la giornata del prossimo martedì per i sei simboli dello zodiaco rientranti nella sestina compresa da Bilancia a Pesci. In primo piano, come da prassi ormai consolidata, l'attesissima classifica stelline incentrata sul giorno 19 febbraio 2019. Diciamo subito che, nel caso foste nativi della Bilancia oppure dei Pesci, il prossimo martedì è pronto a regalare una marea di emozioni in campo sentimentale. Abbiamo già accennato nella nostra anteprima il segno migliore e peggiore del periodo, dunque non ci resta che andare ad approfondire il discorso generale. Ecco la scaletta con i rapporti di forza:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Acquario;

★★★: Sagittario.

Oroscopo martedì 19 febbraio, previsioni amore e lavoro

Bilancia - Il prossimo martedì sarà davvero speciale per voi "bilancini".

In amore, nonostante gli alti e bassi questo momento non eluderà di certo: la passione porterà tante gioie e indubbie soddisfazioni sia in coppia che ai cuori solitari. Con il partner l’intesa sarà perfetta: sarete uniti dalla voglia di pianificare un fine settimana romantico, tassativamente solo per due. Single, questa giornata sarà ricca di buone occasioni e, tra un corteggiamento e l'altro, sarà facile sicuramente trovare la persona che tanto aspettavate. Le previsioni del giorno indicano il periodo come perfetto per mettere in cantiere qualcosa di importante sentimentalmente parlando: datevi da fare... Nel lavoro, dopo tanti sforzi finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate: il vostro campo visivo si allargherà ed avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

Scorpione - Partirà sufficientemente bene questo vostro martedì d'inizio settimana, con anche piccoli sprazzi di fortuna a fine periodo. In amore, malgrado gli impegni vi assorbano tante energie, ricordate di dedicare un po’ del vostro tempo a chi sta accanto a voi. Un pensiero, una parola gentile o un sorriso regalato col cuore saranno sempre apprezzati e ricambiati dal vostro lui/lei. Single, stuzzicate la persona che vi piace con qualche piccola sorpresa, ok? Intanto cercate di non aspettare che sia l'altro/a a fare la prima mossa, soprattutto perché potreste sciupare un'occasione irripetibile: non aspettate ancora, finireste con l'invecchiare! Dai, muovetevi prima voi... Nel lavoro invece, non dovete ingigantire eventuali problemi, a tutto c'è una soluzione, occorrerà solo darsi da fare per trovarla ma alla fine ce la farete. Senz'altro porterete a termine quasi tutti i vostri impegni.

Sagittario - In arrivo un martedì 19 febbraio valutato con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono".

Diciamo pure che la giornata appartenente a questa parte della settimana appena iniziata potrebbe essere abbastanza pensierosa. In amore, quasi certamente sarete turbati per qualcuno o per qualcosa: vi comporterete in modo scontroso con la persona amata perché vorrete a tutti i costi seguire solamente il vostro istinto, senza preoccuparvi di fornire agli altri una spiegazione ai vostri atteggiamenti. Così non va, ok? Datevi una controllata... Single, scrollatevi di dosso un po' di razionalità: alle volte è meglio reagire con eccessiva freddezza, nelle occasioni che non avevate messo in programma, che non rimanere amaramente delusi. Pronti a meditare su quest'ultima verità? Invece, parlando di lavoro, non alleatevi con la pigrizia ma combattetela di brutto grugno: se avete preso un impegno dovete portarlo a termine, anche se la voglia sarà scarsa.

Capricorno - Giornata non negativa, diciamo passabile ma con momenti anche abbastanza belli da vivere. In generale, il periodo è stato valutato nelle predizioni di martedì con le quattro stelline della normalità, dunque poco da pretendere ed altrettanto poco da sperare.

In amore, sarà un martedì di grande respiro per le faccende sentimentali: l’intesa con la persona amata migliorerà leggermente rispetto ai giorni scorsi e in molti sarete certamente più sereni e pieni di vita. Single, non sottovalutate le vostre capacità e fatevi avanti, potreste essere in grado di coltivare un’amicizia a distanza che potrebbe rivelare sviluppi inaspettati. La parola d'ordine per questo nuovo giorno dovrà essere "fiducia". Nel lavoro infine, avvertirete un forte desiderio di fare nuove esperienze, il che vi permetterà di dimostrare le vostre vere qualità ed il vostro fiuto per gli affari a lunga scadenza.

Acquario - Una giornata decisamente non male, alla lunga anche abbastanza positiva, con piccoli frangenti quasi perfetti per fare o disfare. In campo sentimentale soprattutto, dedicherete energie alla buona riuscita della vita privata. In merito alla famiglia, per ravvivare i rapporti con il partner dovrete fare i conti con decisioni da prendere una volta per tutte: fatelo! Solo così riuscirete a mantenere un po' di serenità e abbastanza razionalità per andare avanti in serenità e armonia.

Single, per creare un rapporto di fiducia con le persone che avete intorno a volte è necessario mostrarsi diplomatici: mettere a freno il vostro istinto, trattenendovi da qualsiasi giudizio oppure assecondando le iniziative altrui sarà di per sé già un ottimo inizio. Nel lavoro invece, grazie alle stimolanti influenze delle stelle, la giornata si prospetta proficua e di grande positivo fermento. Dovrete comunque valutare tutto con grande cautela, senza strafare.

Pesci - Questa parte della settimana per molti di noi "pesciolini" è messa in preventivo come molto positiva. Diciamo pure che il periodo si presenterà già da subito come stabile e molto performante, soprattutto per quelli di voi maggiormente desiderosi di cambiare qualcosa nella vita attuale. Secondo l'oroscopo del giorno 19 febbraio, riguardo l'amore, il cielo addolcirà alcune asperità in seno al rapporto rendendovi più sensibili alle manifestazioni affettive da parte della persona amata. Di sicuro sarete più teneri ed espansivi del solito oppure avrete tanta voglia di coccole: bene così.

Se single invece, non abbiate timore ad avanzare le vostre richieste, soprattutto sapendo che gli astri saranno piena,mente dalla vostra parte. Oggi e domani le persone si dimostreranno attente alle vostre parole e le aspettative non andranno deluse. Nel lavoro, infine, il cielo vi regalerà una bella grinta e stimolerà la vostra determinazione: consigliamo di sfruttarla in modo pieno, otterrete di certo quei risultati attesi da tempo.