Annuncio

Annuncio

Martedì 19 febbraio sarà fortunato per i nati sotto il segno de Leone, mentre la Bilancia sarà sottotono. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la forza e l'energia per affrontare le battaglie quotidiane non vi mancherà di certo. Saturno sarà dissonante sul vostro segno, motivo per cui dovrete aver a che fare con diversi intoppi. Nella giornata di martedì 19 febbraio avrete molti dubbi sulla vostra relazione sentimentale.

Toro: la fine di febbraio sarà migliore rispetto all'inizio del mese. Alcuni potrebbero essere stati male a livello fisico, ma anche psicologico. Potreste aver avuto discussioni in ambito lavorativo che vi hanno destabilizzato e fatto perdere la positività.

Annuncio

Potreste essere chiamati a fare delle scelte importanti.

Gemelli: piccoli conflitti familiari potrebbero rendere la giornata un po travagliata. Questo periodo della vostra vita potrebbe causarvi diversi grattacapi, ma sarà soltanto una cosa passeggera per cui cercate di mantenere la calma.

Cancro: siete impegnati in un progetto in cui state mettendo anima e corpo. Potreste dover superare un'esame o scontrarvi con qualcuno che tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Potreste avvertire qualche tensione, ma non riversate i vostri problemi nella coppia.

Leone: la giornata di martedì 19 febbraio sarà molto positiva per i nati sotto il vostro segno zodiacale. In amore potrebbe sbloccarsi una situazione che per diverso tempo vi ha creato disagio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Da tenere sotto controllo il lato economico: questo mese potrebbe presentarsi qualche spesa in più.

Vergine: i primi giorni della settimana saranno molto faticosi per voi. In questo mese avete accumulato parecchia stanchezza e adesso ne pagate le conseguenze. Cercate di recuperare un po di serenità anche in amore. Siete dei perfezionisti, ma cercate di non esagerare: tante volte questo vostro aspetto del carattere vi porta solo ansie.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questi giorni dovrete cercare di evitare ogni possibile conflitto. Alcune volte sentite il bisogno interiore di essere capiti e coccolati. Avete un'occhio troppo critico e in molte situazione vedete il marcio anche quando non c'è.

Annuncio

Scorpione: state iniziando a concentrarvi molto di più su voi stessi e vi siete finalmente resi conto di quanto valete. Se qualcuno non vi apprezza per come siete, non disperate. Qualche piccola tensione non mancherà, saprete affrontarla con molta intelligenza.

Sagittario: potreste dover avere a che fare con parecchi grattacapi che vi renderanno parecchio nervosi. Recentemente avete avuto qualche litigio sul lavoro e avete dovuto alzare la voce. Fate parecchia attenzione in amore: qualcuno potrebbe nascondervi qualcosa.

Capricorno: in questa giornata del 19 febbraio state cercando di mettere apposto molte cose. Siete in contatto con molte persone per chiudere delle importanti collaborazioni. Potreste essere un po stanchi: cercate di ritagliarvi del tempo per le vostre passioni.

Acquario: qualche preoccupazione a livello familiare potrebbe minare la vostra tranquillità. Se avete iniziato una nuova storia d'amore, potreste essere molto presi e felici. Cercate di avere molta pazienza se qualche imprevisto sconvolgerà i vostri piani.

Pesci: Mercurio e Venere sono nel vostro segno per cui dovrete approfittare di ogni opportunità. Purtroppo non siete molto sicuri di voi stessi e spesso vi create ansie infondate.