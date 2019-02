Annuncio

L'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio è pronto a stilare la classifica dei giorni migliori e ad evidenziare le giornate negative del periodo. In campo in questa sede le previsioni sui sei segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco. In primo piano, sotto lo speciale obbiettivo della nostra lente astrologica, la penultima settimana del mese corrente. Iniziamo a dare spazio al segno "top della settimana": Pesci (voto 10), super-favorito alla grande da astri perfettamente in linea con le attese, dunque meritatamente classificato come segno più fortunato del momento.

In generale invece, considerando tutti i restanti cinque segni zodiacali, ad avere la meglio saranno Scorpione (voto 9) e Bilancia (voto 8).

Bene, senza perdere altro tempo, iniziamo pure a scoprire le previsioni da lunedì 18 a domenica 24 febbraio da Bilancia a Pesci con i voti, le giornate buone e quelle "no" della prossima settimana. Per concludere questa anteprima, ricordiamo che alla fine dell'articolo, pronta in esclusiva, la nuova classifica settimanale segno per segno.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 8. Settimana in programma non male davvero: escludendo il primo e l'ultimo giorno, nei restanti avrete campo libero quasi su tutto! In amore potrete finalmente giocare le vostre carte migliori, visto che il giorno 21 febbraio avrete "in casa" una spettacolare Luna in Bilancia. Curiosi di conoscere l'andamento previsto per il resto del periodo? Bene, ecco le stelline giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 21 febbraio - Luna in Bilancia;

giovedì 21 febbraio - Luna in Bilancia; ★★★★★ martedì 19, venerdì 22, sabato 23;

★★★★ mercoledì 20 febbraio;

★★★ domenica 24 febbraio;

★★ lunedì 18 febbraio.

Scorpione: voto 9.

Questa settimana si presenterà a voi "scorpioncini" con le giuste carte, pronta a dare massima soddisfazione in amore specialmente sabato 23, giorno d'arrivo della Luna nel segno. Ansiosi di conoscere cosa porterà di buono il periodo e quali saranno le giornate super-fortunate? Ecco la vostra classifica stelline giorno per giorno:

Top del giorno sabato 23 febbraio - Luna in Scorpione;

sabato 23 febbraio - Luna in Scorpione; ★★★★★ mercoledì 20, giovedì 21, domenica 24;

★★★★ lunedì 18, martedì 19;

★★★ venerdì 22 febbraio.

Sagittario: voto 6. In prospettiva una settimana stabile ma non negativa anche se decisamente poco performante. Diciamo che a tratti potrebbe risultare anche abbastanza "pesantuccia". Indubbio che farete fatica a portare dalla vostra alcune situazioni conflittuali attualmente aperte: calma, vi rifarete a suo tempo, ok? Iniziate a pianificare già da subito i progetti o eventuali vostre mosse da mettere in campo: consultate per bene le stelline giornaliere ed agite di conseguenza:

★★★★★ sabato 23, domenica 24;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20, giovedì 21;

★★★ martedì 19 febbraio.

★★ venerdì 22.

Capricorno: voto 6.

Si preannuncia un periodo discreto, passabile se preso con una certa decisione. Non trascurate di valutare bene i pro ed i contro in caso di decisioni importanti. Vediamo quali saranno i giorni buoni e quelli in cui dovrete stare in campana: vai con le stelline giornaliere valutate nelle previsioni della settimana:

★★★★★ lunedì 18, venerdì 22;

★★★★ martedì 19, sabato 23, domenica 24;

★★★ mercoledì 20 febbraio;

★★ giovedì 21 febbraio.

Acquario: voto 5. Arriverà e terminerà sotto modesti auspici il periodo esaminato. Sarà davvero pesante la prossima settimana per voi dell'Acquario? Non è detto, l'oroscopo dal 18 fino al 24 febbraio non nega assolutamente la possibilità di portare a casa giorni vincenti. Vediamo quali saranno quelli da sfruttare a nostro tornaconto e quelli in cui dovremo usare massima prudenza:

★★★★★ giovedì 21 febbraio;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20, venerdì 22;

★★★ lunedì 18, sabato 23;

★★ domenica 24 febbraio.

Pesci: voto 10. La prossima settimana si presume che possa portare solo positività e buone notizie, specialmente nel comparto affettivo ma anche in quello finanziario.

Iniziamo queste previsioni anticipando quale sarà la vostra giornata migliore: assolutamente martedì 18 febbraio, considerata molto performante e segnalata come la "top del giorno" grazie all'arrivo della Sole nel segno. Invece nelle cose riguardanti l'economia, mercoledì 20 sarete favoriti negli affari, negli acquisti e nel risparmio: il merito tutto di Marte in Bilancia, presente nel comparto dalle ore 18:10:

Top del giorno lunedì 18 febbraio - Sole in Pesci;

lunedì 18 febbraio - Sole in Pesci; ★★★★★ martedì 19, mercoledì 20, sabato 23;

★★★★ giovedì 21, venerdì 22, domenica 24.

Classifica settimanale segno per segno

Vediamo quali saranno i segni fortunati nel periodo analizzando i risultati restituiti dalla classifica della settimana da lunedì 18 a domenica 24 febbraio. In primo piano spicca il segno dei Pesci e, purtroppo, in coda alla classifica risulta l'Acquario. Ecco il resoconto astrale completo:

1° Pesci , voto 10 segno al "top della settimana";

, voto 10 segno al "top della settimana"; 2° Vergine e Scorpione, voto 9;

3° Toro e Bilancia, voto 8;

4° Ariete e Gemelli, voto 7;

5° Cancro, Leone, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° Acquario, voto 5.

Il report astrale impostato sull'oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio, dunque incentrato sulla terza settimana del corrente mese è giunto al termine.

Vi ricordiamo di non disertare il prossimo incontro con le previsioni, la nuova classifica e le stelline giornaliere riguardanti il periodo compreso tra il 25 febbraio ed il 4 marzo.