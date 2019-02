Annuncio

Il mese che vi state lasciando alle spalle è completamente diverso da marzo. Per voi dell'Ariete il mese di marzo rappresenta la calma contro l'inquietudine di febbraio. Sarà il momento di concedervi del relax soprattutto dal punto di vista mentale. Forse una occasione di velata nostalgia potrebbe verificarsi nella seconda settimana del mese, ma voi sarete pronti per affrontare tutto ciò che vi si para davanti con grinta.

Amore e affetti

Se febbraio doveva essere un mese in cui dovevate prendere delle decisioni importanti della vostra vita, marzo si presenterà colmo di iniziative da prendere al volo. Sarete pronti ad osare, a gettarvi nell'amore senza dover sentire addosso il peso di una relazione pesante, che potrebbe tarparvi le ali.

In quel caso, sarete sicuri che troncherete di netto il rapporto. Nel frattempo sarete propensi a fare nuovi incontri, a conoscere gente nuova che magari potrebbe mostrare qualche affinità con voi. Il Cancro probabilmente potrebbe fare al caso vostro: sentimentali e leggeri al tempo stesso, saprà come farvi trascorrere questa giornate di inizio primavera.

Lavoro e studio

Se voi che siete in cerca di lavoro avrete tante opportunità per scovarne uno che possa davvero soddisfarvi, per voi che invece già lo avete potrebbe arrivare con il mese di marzo un momento di rivalsa che stupirà tutti, colleghi compresi. Arriverà una situazione stabile sul piano mentale che si ripercuoterà positivamente anche sul posto di lavoro.

Lo studio potrebbe essere ostico, ma con tanta concentrazione che a marzo sarà massima potreste avere dei risultati che andranno oltre le aspettative inizialmente pianificate. Con i compagni potrebbero crearsi delle collaborazioni inaspettate per perseguire gli stessi obiettivi, e voi sarete disposti ad accettare di far parte di una cerchia per provare le emozioni di essere in una squadra in cui i membri si supportano a vicenda.

Salute

Questa operosità potrebbe però comportare dello stress che a metà mese potrebbe crearvi del malumore o dei disturbi al corpo. Prendervi più cura di voi stessi ed accantonare gli impegni di tanto in tanto potrebbe favorire la vostra salute in modo duraturo. Ogni mattina ed ogni sera regalatevi tanto relax e magari anche qualche momento da spendere con i vostri hobby preferiti.

Sembra una cosa da nulla, ma distrarsi non può fare che bene, mentre non farlo potrebbe essere fortemente deleterio.