L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 febbraio 2019 è pronto a dare riscontro sui prossimi sette giorni a venire. In analisi la terza settimana del mese attuale, valutata in base alla qualità del cielo astrale relativo ad ognuno dei sei segni sotto la lente odierna. In primo piano quest'oggi i voti e le classifiche con i relativi giorni "buoni" e quelli invece da "ko": pronti a dare un valore alla prossima settimana astrologica?

Allora, senza perdere tempo prezioso passiamo subito a mettere in prima linea la classifica con le pagelle dei segni dall'Ariete alla Vergine, iniziando proprio da quelli più fortunati: chi potrà gongolare e chi invece aspettare tempi migliori? A portare una ventata di novità come di consueto saranno le stelle, quest'oggi tutte a far tifo per il migliore in assoluto nel periodo: la Vergine (voto 9) seguita a ruota dal Toro (voto 8).

Sette giornate in linea con la sufficienza invece per Cancro (voto 6) e Leone (voto 6). Andiamo pure a togliere il velo dalle previsioni da lunedì 18 a domenica 24 valutando insieme Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a mettere in riga le previsioni dell'oroscopo settimanale, come sempre ci piace analizzare in anticipo dove andrà a "riposare" la Luna. Il periodo messo sotto controllo in questo contesto segna in calendario tre transiti in tutto, accompagnati da uno speciale spostamento astrale: l'arrivo del Sole nel segno dei Pesci. Per quanto concerne i transiti lunari, a dare inizio al tour nei vari segni la Luna in Vergine, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 19 febbraio, per l'esattezza dalle ore 15:48.

La splendida "musa dei poeti" farà poi una nuova fermata giovedì 21 febbraio alle ore 15:18, dove prenderà forma la spettacolare formazione celeste indicata col nome di Luna in Bilancia. La settimana ciuderà finalmente i battenti con l'arrivo della Luna in Scorpione messa in conto proprio il primo giorno di week-end, sabato 23 febbraio. Bene, dopo aver dato spazio ai transiti lunari, andiamo pure a mettere sotto analisi le previsioni zodiacali, le pagelle e le stelline segno per segno.

Stelline, voti e previsioni della settimana

Ariete: voto 7. Si preannuncia una settimana mediamente positiva, con giorni buoni ed altrettanti da stare in campana. In base all'oroscopo settimanale, l'inizio del periodo non sarà come nelle attese: classificato col il "sottotono", lunedì 18 avrà solo tre stelle, anche se non sarà la più brutta in assoluto.

Molto peggio potrebbe andare domenica 24 febbraio, classificato con due stelle da "ko". Adesso basta parlare di periodi negativi: in bella mostra la posizione al "top del giorno" del 20 febbraio, ben votata verso la fortuna. Il resto della settimana risulterà discreto. Ecco il resoconto:

Top del giorno mercoledì 20 febbraio;

mercoledì 20 febbraio; ★★★★★ martedì 19, venerdì 22;

★★★★ giovedì 21, sabato 23;

★★★ lunedì 18 febbraio;

★★ domenica 24 febbraio.

Toro: voto 8. Partirà davvero malissimo questa settimana, per finire decisamente in modo accettabile, in tutti i sensi. Non arrabbiatevi, non ci siamo sbagliati nel valutare voi "torelli" con l'ottimo voto 8 in pagella, e ve lo dimostreremo con i fatti. Iniziamo: lunedì 18, come avrete già immaginato sarà una giornata da "ko", dunque, sottoscritta da due stelline. Visto che siamo in tema, il 19 febbraio arriverà la giornata con tre stelle "sottotono", e poi? Basta, da adesso solo giorni belli e positivi. Infatti il 22 febbraio porterà i colori della "top del giorno": soddisfatti? Ecco il responso astrale definitivo:

Top del giorno venerdì 22 febbraio;

venerdì 22 febbraio; ★★★★★ mercoledì 20, giovedì 21, domenica 24;

★★★★ sabato 23 febbraio;

★★★ martedì 19 del corrente mese;

★★ lunedì 18 febbraio 2019.

Gemelli: voto 7.

La settimana si presenta benino, certo per voi che siete abituati ad essere primi, non vi piacerà. Allora vediamo cosa succederà prossimamente: iniziamo dalla "giornata top" che capiterà il 24 febbraio (come fine non è male!), a cui seguiranno altri due giorni positivi con cinque stelline, precisamente il 22 e il 23 febbraio. Purtroppo non mancheranno giornate negative sottoscritte con tre e due stelline del "sottotono e da 'ko', pronte a saltar fuori rispettivamente il 20 e il 19 del mese. Cercate di pensare positivo e tutto migliorerà. Vediamo le restanti stelline del momento

Top del giorno domenica 24 febbraio;

domenica 24 febbraio; ★★★★★ venerdì 22, sabato 23;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21;

★★★ mercoledì 20 febbraio 2019;

★★ martedì 19 febbraio.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia per voi, carissimi amici del Cancro, una tendenza alla sufficienza risicata. Ovviamente non mancheranno giornate anche ottime, da sfruttare a vostro uso e consumo. Il periodo partirà bene poi però proseguirà avvero davvero: lunedì e martedì faranno registrare un periodo buono, poi però arriverà la giornata peggiore, quella con il "ko" e le due stelline di consolazione: mercoledì 20 febbraio.

Leggiamo insieme le stelle attribuite ai singoli giorni:

★★★★★ martedì 19, sabato 23;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21, domenica 24;

★★★ venerdì 22 febbraio;

★★ mercoledì 20 febbraio 2019.

Leone: voto 6. Questa settimana non sarà di certo fenomenale per voi Leone, ma non spazientitevi e andiamo a vedere cosa succederà. Iniziamo dalle giornate a cinque stelle, che saranno il 18 ed il 21 febbraio. Peccato per la "top del giorno" che in questo periodo non c'è, e per voi ci dispiace. Questa settimana al suo posto avrete giornate buone a quattro stelle: parliamo di martedì, mercoledì e venerdì. Ecco la situazione generale, giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 18, giovedì 21;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20, venerdì 22;

★★★ domenica 24 febbraio;

★★ sabato 23 febbraio.

Vergine: voto 9. Il periodo si presenterà a voi della Vergine con ottime referenze, sicuramente da spendere nei comparti relativi ai sentimenti o ai rapporti interpersonali. L'oroscopo della settimana 18-24 febbraio a tal proposito è pronto a svela l'ingresso della luna nel segno della vergine: pronti a gongolare in amore il giorno 29 febbraio? Intanto, non saranno affatto male nemmeno le giornate a quattro stelle in arrivo il 22 e il 23 del corrente mese, ma il momento clou di tutto il periodo però, lo vivremo martedì: la giornata riservata a voi dalle stelle avrà i colori della fortuna e la corona della "top del giorno".

Ecco il resto della scaletta con le stelle dei giorni:

Top del giorno martedì 19 febbraio - Luna in Vergine;

martedì 19 febbraio - Luna in Vergine; ★★★★★ lunedì 18, mercoledì 20, domenica 24;

★★★★ venerdì 22, sabato 23;

★★★ giovedì 21 febbraio 2019.

