L'Oroscopo dell'8 febbraio riapre con la nuova classifica stelline e le previsioni sulla giornata di venerdì. Come sempre anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e in particolar modo all'amore e al lavoro. Alla luce di quanto appena espresso, diamo pure un piccolo anticipo su quali saranno i segni più fortunati del giorno 8 febbraio. La scelta cadrà su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, attualmente la sestina sotto analisi.

Diciamo subito che a godere in pieno del favorevole supporto astrale tra i sei simboli appena citati saranno in massima parte Sagittario e Pesci, caratterizzati in questo periodo da cinque stelle.

Ottimo giorno anche per gli amici Bilancia e Acquario, sottoposti alla positiva seppur blanda influenza da parte degli astri di settore. A soffrire un po' più del dovuto invece, secondo quanto messo in conto dalle previsioni astrali, coloro nati in Scorpione e Capricorno rispettivamente valutati con il "sottotono" e il "ko". Delusi? Calma e sangue freddo, piuttosto andiamo a scoprire consigli e rimedi offerti dalle stelle, dopo il riepilogo offerto dalla classifica relativa al vostro segno d'appartenenza.

Classifica stelline 8 febbraio 2019

Un nuovo venerdì è arrivato, come sempre indice di relax e spensieratezza per tutti noi che aspettiamo con trepidazione l'arrivo del nuovo weekend. In primo piano, pronta a mettere in evidenza i segni migliori e peggiori in questo giorno di fine settimana come sempre la nostra classifica stelline.

Ad assicurarsi la posizione migliore in assoluto, come già visto in apertura, sono gli amici nati nel segno del Sagittario e dei Pesci, valutati in giornata a cinque stelle. Per i restanti segni, a seguire è pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato a ognuno di essi. Ecco il resoconto segno per segno:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Capricorno.

Oroscopo amore e lavoro, previsioni per l'8 febbraio

Bilancia - Il prossimo venerdì si annuncia abbastanza vivibile, seppur immerso nella più totale della normalità. In merito a quanto specificato, vi esortiamo a fare uno sforzo in più per cercare di migliorare sia l'immagine che il vostro ruolo, in ogni ambito della vita.

In amore, avrete dal partner quella stabilità affettiva che chiedete da sempre, a patto di risultare più empatici e meno scontrosi del solito. In pratica bisognerà tenere un atteggiamento leggermente distaccato su eventuali problematiche sentimentali aperte. Con questo non vi stiamo dicendo di infischiarvene, anzi, il consiglio è quello di intervenire solo per "costruire", giammai per "demolire".

Single, l'umore andrà via via crescendo nel corso della giornata che si concluderà in bellezza: le previsioni del giorno invitano ad essere più spontanei e meno riservati: divertitevi!

Nel lavoro invece, se non volete farvi sfuggire delle occasioni importanti dovrete assolutamente programmare tutti i vostri impegni anzitempo e cercare di non essere troppo dispersivi.

Scorpione - Giornata valutata purtroppo con il segno di spunta poco piacevole del sottotono.

Dunque le predizioni di venerdì annunciano, a voi Scorpione un periodo abbastanza piatto, alla lunga davvero poco interessante. Mantenete la calma: perché fasciarsi la testa prima di averla rotta?

In amore , alcune circostanze tra oggi e domani vi porteranno automaticamente a pensare in modo più costruttivo al futuro. Sarà il momento buono per eventualmente (ri)discutere su questioni pratiche insieme il partner, ovviamente sforzandovi di ascoltare anche le esigenze di quest'ultimo.

Single, in tanti ancora avete ancora quel pallino in testa: la ricerca della perfezione in tutto ciò che vi circonda... Alla fine però potreste finire per ottenere l'effetto contrario. Perché rinunciare ai piaceri semplici della vita? Il riferimento è soprattutto verso quelle persone o situazioni che porterebbero favorire il realizzarsi di nuovi sogni: fate attenzione!

Nel lavoro, giornata decisamente improduttiva: inutile metterete “tanta carne al fuoco” senza avere la certezza di concludere qualcosa di positivo. Le stelle consigliano di dare priorità alle questioni più urgenti, poi a tutto il resto.

Sagittario - Il prossimo giovedì si prospetta particolarmente interessante, ben disposto a dare un'impronta positiva a quasi tutta giornata. A tanti di voi Sagittario arriverà l'efficace sostegno di Sole e Marte rispettivamente in sestile ed in trigono a Giove, pianeta di settore.

In amore, le stelle del vostro comparto invitano a vivere il periodo in completa armonia con le vostre idee, senza particolari tabù. In molti andrete alla ricerca di situazioni intriganti, al limite dell'accettabilità: pronti a fare qualche pazzia in grado di far schizzare l'adrenalina ai massimi livelli? Se così fosse, allora no problem: fate partecipe di tutto ciò anche il vostro compagno/a, di certo il vostro umore e lo spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno.

Single , avrete una sensazione positiva con le energie ai massimi livelli: sarà una buona giornata per conoscere gente nuova? Le stelle dicono di si, poi dovrete essere voi in prima persona a favorire eventuali approcci d'amicizia, logicamente in ottica sentimentale.

Nel lavoro invece, sarà molto importante essere vigili: il periodo sarà ricco di buone notizie ma dovrete essere scaltri nell'individuarle e coglierle sul nascere. In generale, diciamo che avrete buone opportunità di occuparvi di mansioni stimolanti, il che accrescerà senz'altro le vostre attuali prospettive.

Capricorno - In arrivo una giornata abbastanza in salita, per non dire che potrebbe essere davvero pessima. Il motivo? Diciamo che questa parte finale della settimana sarà negativa per via della quadratura da parte della Luna, in questo caso in quadratura a Venere (il vostro attuale pianeta di settore). Calma, ascoltate i consigli presenti nelle predizioni di venerdì evitando di fare cose non richieste o inutili.

In amore, nella prima parte della giornata sarete piuttosto scontrosi, cosa che creerà delle tensioni nel rapporto di coppia. In questo caso cercate di mantenere assolutamente il lume della ragione evitando di cadere nel panico.

Single, sarà meglio passare una serata in tutta tranquillità, senza le solite uscite con gli amici, in modo che possiate recuperare le energie e rilassarvi. Visto il periodo poco promettente è consigliabile girare al largo dalle persone che non si conoscono a fondo: il "fare amicizia" può benissimo essere rimandato a giornate più favorevoli, ok?

Nel lavoro l'invito è quello di cercare di non perdere quel poco di ottimismo (se ancora c'è). Anche se alcune situazioni non hanno preso la direzione auspicata non è detto che questo si un male alla fine. Quello che dovete fare è cercare una soluzione utile alla situazione più difficile che avete in questo momento, senza pensare troppo alle altre meno importanti.

Acquario - Questo venerdì armatevi di pazienza e tanta buona volontà: il periodo non sarà negativo però a tratti potrebbe risultare abbastanza ostico da mettere in riga.

In campo sentimentale, anche se le stelle risulteranno leggermente migliori rispetto a quelle dei giorni scorsi, il consiglio è comunque quello di dedicare una parte considerevole del vostro tempo a coccolare, eventualmente a ricucire, l'attuale rapporto.

Single, cercate di ritagliarvi del tempo libero in questa giornata dedicandovi esclusivamente alla cura della vostra persona. Senz'altro, il vostro umore sarà particolarmente solare grazie anche agli influssi dei pianeti Giove e Urano, per questo sarà da prendere in seria considerazione l'idea di una bella uscita serale con amici, colleghi o parenti stimati: divertitevi!

Nel lavoro, la possibilità di svegliarsi di malumore sarà abbastanza reale. La causa? In molti contesti a generare stress o tensioni sarà la posizione poco favorevole in cui attualmente versano alcune attività a carattere privato. Intanto cercate di dribblare lo sconforto iniziale mettendo la testa sui problemi impellenti: iniziate a risolverli (o almeno cercate di farlo) pensando in modo positivo... A fine giornata senz'altro sarete soddisfatti anche di voi stessi.

Pesci - Venerdì giornata super-positiva: avrete un'apertura mentale tale da permettervi di conquistare obiettivi che sembravano impossibili fino a ieri. L'oroscopo dell'8 febbraio vi anticipa che tutto potrebbe scorrere sotto i toni tranquilli e pacati della più scontata delle serenità. Insomma, in preventivo un periodo tutto da scoprire in cui anche i più piccoli gesti potrebbero fare la differenza, oggi più che mai.