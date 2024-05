Giugno 2024 secondo l'Oroscopo sarà un mese eccezionale per i nati in Sagittario (voto 10). Secondo le previsioni astrologiche di giugno 2024 a spiccare tra i migliori saranno anche Ariete (voto 8) e Acquario (voto 9), che potranno contare su trenta giorni ottimi nel complesso. Invece, poco o nulla in programma per Cancro (voto 5).

Analizziamo nel dettaglio il prossimo mese, osservando passo dopo passo cosa dice l'oroscopo del mese di giugno 2024 segno per segno.

Previsioni zodiacali di giugno 2024, l'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Per l’Ariete, giugno 2024 sarà un mese di grinta e sprint, con ottimi astri come guida spirituale.

Ci saranno molti benefici celesti, in particolare nell’ultima decade del mese, con il Sole, Venere e Giove pronti a dare il massimo in quanto a sostegno e benefici. Il mese potrebbe iniziare con qualche polemica in amore, ma nella seconda metà ci sarà un apprezzamento maggiore, soprattutto nei riguardi del partner. Ci saranno bei momenti da trascorrere insieme a chi piace e uno scambio di opinioni costruttivo. Le sfide e le animosità tra colleghi saranno presenti sul lavoro, ma la vostra individualità vi farà primeggiare. Nel complesso, Maggio sarà un mese positivo, portando gioia e soddisfazioni in vari aspetti della vita. Voto: 8.

Toro - Sarà un mese ricco di promesse, grazie al supporto di numerosi astri.

Il Sole, con la sua energia pragmatica e paciosa, vi sosterrà fino a metà periodo, donandovi serenità e stabilità. Nel campo dell’amore, il nuovo mese sarà particolarmente felice per voi della seconda e terza decade. Le stelle prevedono un periodo di buon umore e serenità, con tanto amore e altrettante opportunità. In diverse giornate avrete in tasca solo carte di cuori, quindi non esitate a giocarvele.

Non serviranno parole, soltanto sguardi e carezze, per comunicare i vostri sentimenti. Se c’è qualcosa da chiarire, aspettate fine mese, quando la comunicazione vi verrà più facile. Per quanto riguarda il lavoro, avete molti talenti e belle qualità da spendere. La vostra originalità, buon gusto e disponibilità saranno i vostri punti di forza.

Voto: 7.

Gemelli - Un nuovo mese è in arrivo: giugno, vi attende con periodi di festa grazie alla presenza di numerosi astri favorevoli. Il Sole, Venere e Giove entreranno saranno altamente positivi per il segno, portando fortuna e allegria. Marte e Mercurio vi sosterranno nei viaggi, negli studi e nelle gare sportive. Tuttavia, Saturno e Nettuno potrebbero portare qualche sfida da superare. Nell’amore, le prime tre settimane potrebbero essere complicate, con possibili incomprensioni e malumori. Ma l’ultima settimana promette un ritorno alla serenità, con incontri fortunati e momenti felici. Le parole non saranno necessarie, basteranno i baci. Nel lavoro, le prime settimane potrebbero essere difficili, con un capo critico e poco supporto dai colleghi.

Ma l’ultima settimana porterà una rivincita, con la vita che tornerà a essere meravigliosa in tutti i sensi. Voto: 6.

Cancro - Giugno sarà un mese impegnativo, con Marte e Mercurio che potrebbero creare tensioni. Tuttavia, dal 15 in poi potrete contare su un’energia più positiva. Potrete sempre contare su Nettuno e Saturno, i vostri vecchi amici, per un supporto costante. Nell’amore, il mese potrebbe iniziare con qualche difficoltà. Tuttavia, l’arte dell’immaginazione vi aiuterà a creare una nuova realtà. Coltivate l’amicizia e datevi all’autoanalisi. Attenzione alle tensioni in famiglia, ma ricordate che la vostra tranquillità è la vostra forza. Nel lavoro, il mese potrebbe essere faticoso, con studi lenti e viaggi di lavoro o affari che potrebbero non dare i risultati sperati.

Tuttavia, l’ultima settimana del mese potrebbe portare una svolta positiva. Ricordate, il vostro motto è “La fretta è cattiva consigliera!”. Voto: 5.

Leone - Giugno sarà un mese complicato per voi nativi, con Marte come unico alleato fedele e Plutone come nemico dichiarato. Mercurio, il Sole, Venere e Giove mostreranno due facce, creando tensioni nelle prime settimane, ma diventando più amichevoli verso la fine del mese. Nell’amore, potrebbero sorgere dei conflitti, specialmente se entrambi i partner sono forti e grintosi come i leoni. Tuttavia, l’amicizia potrebbe trasformarsi in amore, specialmente nell’ultima settimana del mese. Ricordate, ogni persona ha le proprie stelle e il proprio destino.

Nel lavoro e nel denaro, ci saranno molte trattative in corso, ma i risultati potrebbero essere scarsi. Tuttavia, per chi studia o viaggia per lavoro, ci saranno risultati sorprendenti. Il successo è in fase di consolidamento, quindi è il momento di giocare le vostre carte migliori. Voto: 6.

Vergine - Mese di sfide per voi, Vergine! Saturno e Nettuno potrebbero creare ostacoli, ma dal 15 in poi, Mercurio, Urano, il Sole, Venere e Giove vi offriranno il loro supporto. Tuttavia, questi ultimi tre potrebbero diventare meno affidabili verso la fine del mese. Nell’amore, se avete una relazione, potreste sentire il bisogno di rinnovamento per riaccendere la scintilla che è stata offuscata dalla routine quotidiana.

Nel lavoro, potreste sentirvi sopraffatti dagli impegni, ma le vostre finanze dovrebbero migliorare, specialmente nella prima metà del mese. Un successo inaspettato alla fine del mese potrebbe essere motivo di celebrazione. Per quanto riguarda la salute, potreste non sentirvi al meglio, specialmente nella seconda metà del mese. Cambiare aria e ambiente potrebbe essere fondamentale per il vostro benessere. L’ultima settimana del mese potrebbe richiedere una maggiore attenzione alla vostra salute, in particolare al fegato e alla pelle. Voto: 6.

Previsioni astrali di giugno 2024, l'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Giugno sarà un mese di contrasti. Marte e Mercurio potrebbero portare tensioni nelle prime due settimane, ma avrete il sostegno di Plutone e dei Gemelli, compresi il Sole, Venere e Giove, nella seconda metà del mese.

Nel campo dell’amore, potreste sperimentare delle tensioni, specialmente riguardo a questioni familiari come l’educazione dei figli o l’adozione di un animale domestico. Tuttavia, l’ultima decade del mese potrebbe portare incontri fortunati o ritorni di fiamma inaspettati. Nel lavoro, potreste affrontare tempi duri, sia per chi svolge un’attività in azienda con esuberi e la cassa integrazione come spauracchio, sia per chi lavora in proprio. Tuttavia, grazie a un introito inatteso, una piccola vincita o un credito recuperato, almeno sul fronte finanziario tornate a sentirvi al sicuro. Per quanto riguarda la salute, potreste non sentirvi al meglio, specialmente nella seconda metà del mese. Cambiare aria e ambiente potrebbe essere fondamentale per il vostro benessere.

Voto: 6.

Scorpione - Marte sarà forte, portando opportunità sia nell'amore che nel lavoro. Potreste trovarvi coinvolti in polemiche intense, ma non lasciatevi abbattere: queste situazioni possono portare a una maggiore comprensione e crescita personale. Nelle ultime settimane del mese, il cielo si aprirà su di voi, offrendovi incontri significativi e possibilità di sviluppo. Nell'ambito amoroso, è importante prestare attenzione alle dinamiche relazionali. Potrebbero emergere questioni riguardanti la gestione dei figli, la convivenza o la decisione di aggiungere un nuovo membro alla famiglia. Nel mondo del lavoro, potreste affrontare momenti di difficoltà, ma è importante mantenere la determinazione e la concentrazione per superarli con successo.

Tuttavia, fate attenzione alla salute: potreste sperimentare alcuni indolenzimenti o rischi di infortunio, quindi prendete le dovute precauzioni. Voto: 7.

Sagittario - Sarà un giugno 2024 eccezionale! Una serie di influenze astrali positive vi accompagnerà soprattutto nelle sfere dell'amore e del sesso. Potreste persino iniziare a pensare a progetti più seri, come la convivenza o addirittura il matrimonio. La passione sarà palpabile, con incontri emozionanti e serate piene di intensità. Nell'ambito di coppia, potrebbero sorgere lievi discussioni, ma queste si risolveranno facilmente riportando pace e armonia. Anche le coppie in crisi ritroveranno la serenità, evitando di ricorrere alla soluzione estrema dell'avvocato.

Nel lavoro e nel denaro, le cose andranno meglio del mese scorso, con affari che decolleranno, portando sorprese. Chi lavora sarà il momento di prendere decisioni importanti per il proprio futuro professionale. La salute sarà ottima, con l'eccezione di alcuni fastidi alla colonna e alle ginocchia, soprattutto in prossimità di temporali. Voto: 10.

Capricorno - Mese complesso, con poche stelle amiche sul vostro cammino. Saturno sarà inflessibile in Pesci e Nettuno sognatore, ma le sfide maggiori arriveranno dalle frecce di Marte in Ariete. Tuttavia, metà mese porterà un respiro di sollievo, permettendovi di contare sul supporto di Urano e del Sole. In amore, potreste vivere un periodo insolitamente romantico, magari con una nuova fiamma o un ritorno di passione.

Tuttavia, la vostra natura riservata potrebbe rendere difficile l'espressione dei sentimenti, costringendo il vostro partner a decifrare i vostri enigmi emotivi. In famiglia, potrebbero emergere discussioni intense, ma la serenità sarà presto ristabilita, portando a serate piacevoli con il partner e la famiglia. Per quanto riguarda il lavoro e il denaro, potreste incontrare difficoltà soprattutto se lavorate in proprio o nell'impresa di famiglia. Nel tempo libero, la passione per i libri e il vintage vi offrirà momenti di piacevole evasione. Voto: 6.

Acquario - Avrete Plutone a sostegno, ma anche sfide da affrontare con Marte e Mercurio, la prima metà del mese. Tuttavia, potreste trovare sollievo quando Mercurio si sposterà nel segno del Toro, anche se Urano, il Sole, Venere e Giove potrebbero causare qualche complicazione. Fortunatamente, il cambiamento di segno di questi pianeti verso la fine del mese porterà un respiro di sollievo. Nell'amore, sarete magnetici, con un eloquio ardente e seducente. L'ultima settimana potrebbe essere particolarmente magica, con incontri intriganti o ritorni di fiamma. In famiglia, godrete di un clima pacifico e affettuoso, stupendo anche parenti e suoceri con la vostra esuberanza. Per quanto riguarda il lavoro le vostre capacità rimangono ineguagliabili. Sarete motivati dalle condizioni economiche in crescita, con piccoli eventi fortunati che potrebbero portare miglioramenti. Voto: 9.

Pesci - L'oroscopo di giugno 2024 annuncia Saturno e Nettuno vostri compagni di viaggio, insieme a Urano e Mercurio. Tuttavia, il cambiamento di segno di Sole, Venere e Giove verso la fine del mese potrebbe portare qualche complicazione. Nell'ambito amoroso, potreste sentirvi poco inclini a parlare di sentimenti, ma potrebbe esserci qualcuno che cercherà di ricongiungersi con voi, magari un ex che desidera chiarire le cose. Riconsiderate queste possibilità, potrebbe portare una dolce sorpresa. Anche in famiglia, potrete godere di momenti affettuosi e rassicuranti, specialmente verso la fine del mese. Per quanto riguarda il lavoro e il denaro, potreste sentirvi frustrati dall'attuale situazione lavorativa o dalle difficoltà finanziarie. Se state cercando lavoro, potrebbe sembrare un periodo difficile, ma non perdete la speranza. Concentratevi sugli studi e potreste ottenere qualche successo in trattative finanziarie. Voto: 6.