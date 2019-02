Annuncio

L'Oroscopo del mese di marzo avrà un transito lungo e interessante di Mercurio nel segno dei Pesci, che porterà qualche entrata in più di denaro ai nati del segno. Venere in Aquario, invece, metterà in evidenza l'amore per i segni d'aria. Scopriamo cosa succederà segno per segno.

L'oroscopo di marzo: amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): in questo periodo vi dedicherete di più al partner. L'aspetto sentimentale vi darà gioia e soddisfazione. Novità per i single del segno.

Toro (21/04- 20/05): vi sentirete molto carichi e determinati. Marte nel vostro segno e Mercurio in sestile, vi porteranno buoni successi lavorativi. Sarete inarrestabili.

Gemelli (21/05-21/06): grazie al trigono del pianeta dell'amore, vivrete un romantico rapporto di coppia; anche se a volte ci saranno delle liti a causa di incomprensioni e malintesi.

Cancro (22/06-22/07): l'oroscopo del mese indica un miglioramento in campo lavorativo. Chi ha iniziato un nuovo lavoro si troverà abbastanza bene nel nuovo ambiente e con i colleghi.

Leone (23/07-23/08): marzo porterà un po' di agitazione sentimentale. Molti si interrogheranno sui loro veri sentimenti verso il partner, altri dubiteranno della propria metà.

Vergine (24/08- 22/09): le stelle non saranno proprio favorevoli in questo mese. La lunga opposizione di Mercurio si farà sentire. Avrete momenti di nervosismo e sarete costretti a rimandare alcuni progetti.

Le previsioni del mese segno per segno

Bilancia (23/09-22/10): Urano, dal giorno 6, non sarà più opposto e questo vi permetterà di vivere un periodo più sereno senza stravolgimenti improvvisi e negativi.

Venere vi renderà più affascinanti del solito.

Scorpione (23/10-22/11): gli astri indicano problemi in amore e, con Urano in opposizione, potrebbero verificarsi delle rotture inattese. Andrà molto meglio sul lato professionale.

Sagittario (23/11-21/12): qualcuno di voi potrebbe essere 'baciato dalla fortuna' questo mese. Giove e Venere in buon aspetto potrebbero portarvi piccole vincite al gioco. Siate prudenti, però, perché Mercurio è negativo.

Capricorno (22/12-20/01): l'oroscopo indica che Marte in trigono vi aiuterà nelle conquiste amorose. In aumento la vostra carica passionale che non dispiacerà al partner.

Acquario (21/01-19/02): Venere nel segno vi renderà più amabili e vi porterà l'amore se siete single.

Il partner vi dimostrerà i suoi sentimenti e vi starà vicino. Urano in quadratura potrebbe farvi fare dei colpi di testa non proprio positivi.

Pesci (20/02-20/03): il consiglio delle stelle è di sfruttare bene questo mese per lo studio, per il lavoro, per fare un viaggio importante e per avere una maggiore entrata di denaro. Non sarà facile raggiungere gli obiettivi. Niente sarà regalato, ma verrà conquistato con impegno e dedizione.