I pianeti nelle previsioni astrologiche di venerdì diffondono energia positiva, tutta da investire nei sentimenti. La Luna entra in Bilancia ed elargisce nuove opportunità per i cuori solitari. Analizziamo nel dettaglio le novità astrali con l'Oroscopo dell'amore single.

I cuori solitari e l'amore nelle previsioni astrologiche di venerdì

Ariete: sarete troppo superficiali e privi di volontà per intraprendere un'eventuale storia amorosa, quindi riequilibrate i vostri pensieri e i vostri istinti prima di procedere all'attacco. Verranno tempi migliori per investire nei sentimenti.

Toro: adesso l'energia di Marte è stabile nel vostro cielo astrologico e potrete utilizzarla al meglio, concretizzando i vostri sogni amorosi e passando all'azione.

Otterrete buone opportunità di riuscita in un approccio sentimentale, il pianeta marziano è dalla vostra.

Gemelli: Mercurio dal domicilio sei Pesci forma una quadratura con il vostro segno e potreste avere delle difficoltà nell'instaurare una nuova relazione amorosa. L'intuito vi farà notare qualche cosa di "stonato" che non va, per tale motivo è il caso di non insistere e di aspettare tempi migliori per i sentimenti.

Cancro: se una relazione nata da poco ha delle falle, è il caso di mettere i puntini sulle "i" e di chiarire bene la situazione, indagando circa le intenzioni dell'altra metà. Non lasciatevi prendere dal nervosismo ma affrontate la situazione con freddezza.

Leone: è un periodo felice per l'amore quindi non lasciatevi distrarre dal lavoro, sottovalutando e perdendo alcune opportunità sentimentali solo perché presi eccessivamente dagli impegni quotidiani.

Vergine: Venere e Marte formano un trigono eccezionale per l'amore, quindi non dovrete fare altro che aprirvi alle opportunità amorose cogliendole al volo. Uscite di più quindi, sono previsti nuovi incontri.

L'oroscopo per i single

Bilancia: l'influsso di Venere dal domicilio decimo vi renderà più esigenti in amore e vi calerete nelle nuove storie con criticità, valutando a fondo la persona che vi sta di fronte. Anche se sembrerà che siate eccessivamente distaccati, in realtà state solo salvaguardando i vostri sentimenti, andando a caccia di stabilità.

Scorpione: Saturno, Venere e Plutone in sestile rispetto al vostro segno astrologico vi garantiscono una felicità amorosa sconfinata. Potrebbe nascere una storia d'amore all'improvviso e i momenti magici sono assicurati da questi pianeti alleati.

Sagittario: Marte dalla casa astrologica dell'Ariete vi promette sensazioni forti, da vivere intensamente e approfondendo nuovi amori. E' un bel periodo per voi amici del Sagittario, occhio solo a Mercurio che vi offusca un po' le idee, facendovi valutare le persone in modo poco chiaro.

Capricorno: Venere nel vostro cielo vi assicura serietà nelle relazioni nuove, adesso andrete alla ricerca di una persona che vi faccia battere il cuore e vi stimoli anche intellettualmente. Sarete molto selettivi nel ricercarla.

Acquario: adesso è il momento di agire, di guardarsi intorno e di ricercare nuovi stimoli e nuove sensazioni amorose. Ora che siete aperti al nuovo, uscite e incontrate persone che valgono, l'amore potrebbe essere proprio dietro l'angolo.

Pesci: apparirete alquanto confusi sulla via da intraprendere per raggiungere l'amore, mancando di concretezza. Colpa di Mercurio che nel vostro cielo astrologico, si miscela all'irrazionalità meditativa di Nettuno. Quindi non lasciatevi andare a pensieri fantasiosi, ma mettete in pratica i vostri desideri.