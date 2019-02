Annuncio

Cosa porterà in dote ai vari segni zodiacali la giornata di sabato 23 febbraio 2019? Scopriamolo di seguito con le previsioni astrologiche per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli

Ariete: lasciate da parte i troppi impegni superflui e concentratevi sulle cose veramente importanti: in questo modo sprecherete meno energie e sarete anche più sereni.

Toro: una recente delusione amorosa vi ha profondamente feriti e demoralizzati. Sabato 23 febbraio potrebbe essere un giorno buono per ripartire.

Gemelli: se per affrontare una grande sfida ci pensate troppo, finirete per non fare mai nulla di significativo: il 23 dovete cercare di isolarvi un po' e di fare il punto della situazione.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: provate a non strafare e restate ben concentrati sulla vostra attività lavorativa. Non dovete stare sempre a fare confronti con ciò che fanno gli altri.

Leone: in questo 23 febbraio un po' noioiso preferirete stare in disparte a fare il punto della situazione. Potrebbe essere il giorno giusto per "disintossicarvi" un po' dalla tecnologia e riscoprire vecchie passioni, come la lettura o l'ascolto di buona musica.

Vergine: non avete più voglia (come un tempo) di impegnarvi a fondo per conseguire certi risultati. Meglio avere pazienza in questo periodo.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: una recente lite, del tutto inattesa, col vostro partner, vi ha lasciato l'amaro in bocca e molti dubbi sulla solidità del vostro rapporto.

I figli vi daranno qualche problema.

Scorpione: non fatevi sopraffare dalla gelosia e lasciate che il vostro partner esca con gli amici, per una serata di svago diversa dal solito.

Sagittario: sabato 23 febbraio vi fornirà più di un'occasione per ricordare a tutti quali sono le vostre qualità. Cercate solo di essere più umili, perché spesso venite fraintesi.

Capricorno, Acquario e Pesci: oroscopo

Capricorno: vi porrete delle mete ambiziose, per puro gusto della sfida, ma alla resa dei conti la serata del sabato non si rivelerà molto soddisfacente. Rassegnatevi ai malumori del vostro partner: non sta attraversando un buon momento.

Acquario: soffrirete di un'ansia inspiegabile fin dal mattino.

Non mangiate troppo e cercate di distrarvi con una lunga passeggiata o con la visione di un bel film.

Pesci: vi impunterete su una questione che vi sta molto a cuore, senza tenere conto delle critiche di un familiare. Durante la giornata vi sarà rimproverato di pensare troppo agli aspetti economici della vita. Cercate di riflettere di più.