Riportiamo di seguito le Previsioni astrologiche relative ai dodici segni dello Zodiaco per quanto concerne la giornata del 27 febbraio 2019.

Ariete, Toro e Gemelli, oroscopo

Ariete: mercoledì 27 sarete molto indecisi sul da farsi, per migliorare la qualità della vostra vita. Se ci penserete bene, vi renderete conto che ciò che davvero vi manca è la disciplina e la capacità di organizzazione.

Toro: vi sentirete gratificati dall'affetto di tante persone, in una giornata che non sarà per nulla facile. Secondo l'oroscopo in serata potreste avere litigi coi figli, che ultimamente vi contestano.

Gemelli: il 27 febbraio non sopporterete la solitudine e cercherete occasioni di confronto con altre persone, ma finirete per restare delusi. Cercate di riposarvi di più la notte.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: potreste conseguire importanti risultati in ambito lavorativo. Non viaggiate troppo con la fantasia, anche se restare coi piedi per terra non vi è mai riuscito bene.

Leone: giornata positiva per chi ha l'ascendente in Toro e negativa per chi ha l'ascendente in Sagittario.

Vergine: con un po' di sana diplomazia potreste recuperare una vecchia amicizia e rivalutare alcune situazioni che vi hanno visto protagonisti vostro malgrado. Non trascurate di curare la vostra salute, anche con un'alimentazione adeguata.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: oroscopo del 27

Bilancia: se siete alla ricerca dell'anima gemella, questa giornata potrebbe riservarvi qualche bella sorpresa.

Evitate troppo distrazioni e rimanete concentrati sui veri obiettivi.

Scorpione: negli ultimi tempi avete mangiato troppo e vi siete lasciati un po' andare: è il momento di tornare a fare sport. Qualche contrattempo è previsto dall'Oroscopo in serata.

Sagittario: un vecchio sogno professionale potrebbe realizzarsi proprio il giorno 27 febbraio. Vi consigliamo di ascoltare di più le persone, prima di esternare il vostro pensiero, come tendete a fare ultimamente.

Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

Capricorno: state uscendo da un lungo periodo di pessimismo e il 27 potreste ricominciare a vedere la vita con maggiore positività, grazie a una notizia inattesa, che potrebbe arrivare con una telefonata, durante la mattinata.

Acquario: se foste più intraprendenti, potreste ottenere qualcosa di meglio per i vostri cari. Impegnatevi quindi di più.

Pesci: rimboccatevi le maniche, come vi piace fare nei momenti difficili, ma fate attenzione a non guastare la salute, che è uno dei vostri punti di forza.