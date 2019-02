Annuncio

L'Oroscopo del fine settimana vedrà migliorare la situazione astrologica del Leone, mentre si presenteranno per i Gemelli delle difficoltà sulle relazioni. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali per domenica 10 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: potreste vivere una bella relazione d'amore, molto coinvolgente. Se qualcuno invece rifiuta le vostre avance, non intestarditevi. Sul lavoro potreste aver finalmente trovato la soluzione ad alcuni problemi.

Toro: la condizione astrologica dei nati sotto il vostro segno sarà molto complicata per domenica 10 febbraio. Per ottenere dei risultati dovrete faticare molto, anche per via di alcune tensioni in famiglia che potrebbero riversarsi anche nell'ambito lavorativo.

Fate attenzione alle troppe spese economiche.

Gemelli: domenica potrebbe esserci un lieve calo fisico, nonostante gli astri non siano opposti al vostro segno zodiacale. In ambito lavorativo ci sono molte cose da sistemare, ma sarete rallentati dalla stanchezza fisica. In amore avete le idee abbastanza chiare su ciò che volete.

Cancro: vi sentite maggiormente positivi in amore, rispetto agli scorsi giorni. Chi ha avuto dei litigi nella coppia potrebbe ritrovare la serenità perduta. Il prossimo mese sarà molto impegnativo in ambito lavorativo ed è forse il caso che iniziate a concentrarvi già da ora.

Leone: questi giorni, in particolare domenica 10 febbraio, vedranno i nati sotto il segno del Leone più carismatici ed affascinanti.

Alcuni hanno risolto delle piccole problematiche lavorative che creavano tensione e adesso si sentono molto più tranquilli.

Vergine: sicuramente domenica sarà la giornata migliore della settimana. Nell'ultimo anno avete attraversato parecchie difficoltà che però vi hanno reso molto più forti e determinati. Adesso sapete bene cosa volete e sul lavoro siete riusciti ad ottenere una posizione dominante. Ottima sintonia con il partner.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: questo fine settimana sarà un pò monotono, senza alcuna novità. Purtroppo al momento siete molto incerti sul vostro futuro e soprattutto su cosa volete veramente dalla vostra vita. Prendetevi del tempo per riflettere bene e fate in modo di non trascurare la famiglia.

Accettate i consigli di chi vi sta più a cuore.

Scorpione: per voi inizierà una fase di recupero, in cui vi sentirete decisamente meglio. A livello sentimentale la situazione potrebbe evolvere al meglio, con nuovi incontri amorosi e maggiore serenità anche sul lavoro.

Sagittario: alcuni nati sotto il vostro segno potrebbero aver organizzato una giornata all'insegna del divertimento, magari immersi nella natura. Domenica 10 febbraio sarà una giornata dedicata prevalentemente al relax e alle persone più importanti per voi.

Capricorno: siete delle persone molto determinate e in questi giorni potreste essere chiamati a prendere delle decisioni importanti. State analizzando un pò la vostra vita, per capire cosa c'è che non vi permette di essere del tutto sereni. Chi ha questioni in sospeso potrebbe finalmente risolverli.

Acquario: siete delle persone molto energiche, a cui piace il cambiamento. Fate attenzione però a prendere decisioni troppo drastiche e a lasciare il certo per l'incerto. Cercate di inseguire i vostri sogni, mantenendo sempre i piedi per terra.

Pesci: un fine settimana a cinque stelle per i Pesci. Sete delle persone molto disponibili con gli altri, in questa fate della vostra vita avete deciso di pensare più a voi stessi che a chi vi sta intorno. Inseguite i vostri obbiettivi, senza trascurare la famiglia e le relazioni d'amore.