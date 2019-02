Annuncio

Il mese dell'amore è da poco iniziato, scopriamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda la sfera sentimentale durante il nuovo mese. Ecco di seguito l'Oroscopo di febbraio 2019 per coppie e single.

Astrologia febbraio 2019, l'amore dei segni

Ariete: le stelle non sono in opposizione per quanto riguarda i sentimenti, tuttavia potrebbero esserci delle questioni da chiarire con il partner. Per alcuni i mesi precedenti potrebbero aver portato delle instabilità all'interno dei rapporti di coppia, ma ora avete le idee chiare, vi sentite sicuri e decisi a sistemare le cose. I legami nati durante il mese di gennaio 2019 si dimostreranno importanti in questo periodo. Anche i nuovi incontri sono favoriti.

Toro: un quadro astrale positivo proteggerà la sfera sentimentale del segno durante questo secondo mese dell'anno. Sarà un febbraio ricco di emozioni, la passione si riaccende, le coppie faranno scintille. Anche i single potranno trarre beneficio da questo cielo positivo, le occasioni di fare incontri interessanti non mancheranno.

Gemelli: febbraio si rivelerà decisamente più positivo del mese precedente per quanto riguarda l’amore, ma gli ostacoli non mancheranno. Litigi e discussioni sono dietro l’angolo, siate cauti e cercate di evitare le polemiche. Il consiglio degli astri è di essere sinceri con voi stessi e con la persona che avete accanto, se una storia non funziona più, potrebbe essere giunto il momento di voltare pagina.

Gli astri non sono in opposizione, tuttavia fare incontri interessanti per il futuro potrebbe non rivelarsi semplice.

Cancro: il nuovo mese si rivelerà vantaggioso per il segno, soprattutto per coloro i quali sono alla ricerca dell'anima gemella. Per i single o coloro i quali vogliono ricominciare dopo una storia finita o una separazione gli astri hanno in serbo delle belle sorprese. Le emozioni non mancheranno e potrebbero nascere legami veramente stabili, capaci di farvi tornare a sorridere. Delle tensioni persistono all'interno dei rapporti di coppia vittima del cielo negativo del mese precedente.

Leone: è un momento molto positivo per il segno è questo vale anche per quanto riguarda i sentimenti.

C’è serenità all'interno delle relazioni. Durante il mese dell'amore vi riscoprirete passionali e seduttori, i single potranno sfruttare questa energia positiva per fare nuove conoscenze. I legami che nascono in questo periodo godono della protezione delle stelle.

Vergine: febbraio sarà molto positivo per il segno, un mese dalla grande energia in cui sarà possibile riscattarsi dai mesi precedenti. Le incomprensioni e gli squilibri nati all'interno dei rapporti di coppia potranno essere sanati e potrete vivere delle belle emozioni con il partner. Siete raggianti e di buon umore, i single non dovranno preoccuparsi potranno attirare a sé gente altrettanto positiva e, chissà, potrebbe anche scoccare la scintilla.

Bilancia: sarà un mese faticoso per quanto riguarda i sentimenti, c’è un’atmosfera di dubbio ed insoddisfazione. Delle incomprensioni potrebbero essere nate durante i mesi precedenti all'interno dei rapporti di coppia e qualcuno potrebbe non riuscire a superarle. Chi ha una decisione importante da prendere farebbe meglio a concedersi qualche momento in solitudine, per ragionare bene sul da farsi ed evitare di prendere scelte affrettate o dettate dal nervosismo.

Scorpione: l’influenza di Venere porterà delle novità al segno per quanto riguarda i sentimenti, ma i momenti di tensione non mancheranno. Soprattutto chi vive una relazione da tempo, potrebbe sentire la necessità di evadere dalla routine quotidiana e concedersi qualche momento di svago e spensieratezza. Questa condizione astrale favorisce gli incontri e protegge le relazioni che nascono in questo periodo.

Sagittario: un forte desiderio di cambiamento ha colpito il Sagittario e questo porterà alla nascita di nuove opportunità soprattutto per i single o coloro i quali vogliono ricominciare dopo una relazione finita o una separazione. L’influsso di Venere gioverà anche alla vita di coppia, vi sentirete romantici e la passione si riaccende.

Capricorno: durante il mese di febbraio Venere e Saturno in buona posizione favoriranno i sentimenti. Si dimostrerà un momento decisamente più vantaggioso di quello precedente, tuttavia alcuni impegni lavorativi potrebbero impedirvi di dedicare all'amore il tempo sperato. Chi è single e alla ricerca dell'anima gemella non sarà avvantaggiato nella propria ricerca durante queste giornate.

Acquario: un quadro astrale molto particolare accompagnerà il segno durante il corso del mese di febbraio. Nelle prossime giornate alternerete momenti di grande serenità e desiderio a momenti di nervosismo ed incertezza. Alcuni dubbi potrebbero essere dati da situazioni verificatesi durante il mese precedente, cercate di giungere il più presto ad un chiarimento. I single avranno l’opportunità di fare nuovi incontri, tuttavia niente che potrebbe dimostrarsi duraturo nel tempo.

Pesci: durante il nuovo mese sarete disposti a dedicare maggior tempo all'amore, vi sentirete romantici e desiderosi di abbandonavi alle emozioni. Tuttavia non è detto che sarà un momento privo di tensioni, soprattutto per quelle coppie che nei mesi precedenti hanno attraversato degli alti e bassi. Chi è single da molto potrebbe lanciarsi a capofitto in una nuova relazione, anche se gli astri consigliano di muovere un passo per volta.