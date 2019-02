Annuncio

L'Oroscopo di domani 8 febbraio 2019 è pronto a mettere in evidenza i segni fortunati e non in vista del prossimo venerdì. Curiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle ai primi sei segni dello zodiaco? Bene, iniziamo pure a mettere in rilievo il più fortunato in assoluto, l'Ariete, quest'oggi al vertice della nostra scaletta con le stelline meritatamente al "top del giorno". Tra i simboli astrali appartenenti alla prima sestina zodiacale ad avere il massimo appoggio dalla Luna in Ariete saranno anche gli amici appartenenti a Gemelli e Cancro, valutati nel frangente entrambi con le cinque stelle della buona fortuna. Ad avere poco riscontro da parte dell'Astrologia intanto, secondo quanto espresso nelle previsioni zodiacali dell'8 febbraio, quelli della Vergine: al poco fortunato segno di Terra gli astri hanno riservato un periodo scarsamente performante, in questo caso messo in preventivo come probabile "sottotono". Andiamo a scoprire maggiori dettagli analizzando il resoconto segno per segno.

Classifica stelline 8 febbraio 2019

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare il consenso oppure a stroncare la giornata di venerdì 8 febbraio. Ansiosi di mettere le mani sul probabile pensiero delle stelle? Ottimo, dunque urge una risposta in merito al grado di positività/negatività riservata a questa parte della settimana. A tale scopo, la cosa migliore da fare è quella di prendere in considerazione la nostra classifica stelline posta a seguire. Pertanto, senza aspettare oltre andiamo pure a svelare l'arcano e vedere se il vostro simbolo astrale rientri o meno tra i fortunati del giorno. Ecco il riscontro segno per segno:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Vergine.

Oroscopo giornaliero, previsioni di venerdì 8 febbraio

Ariete "top del giorno" - Il prossimo venerdì sarà all'insegna della splendida Luna nel segno.

Avrete naturalmente una grinta di tutto rispetto, il che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare anche all’ultimo minuto ad eventuali errori di varia natura. Secondo le previsioni di oggi pertanto, soprattutto per ciò che concerne l'amore, riceverete dei chiari segnali che la relazione che state vivendo sta finalmente evolvendosi, quindi cambiando in positivo. Diciamo che ne sarete entusiasti e saprete regolarvi di conseguenza. Single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionanti: potrete sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più fulgide dell'universo. Nel lavoro invece, se dovesse presentarsi un problema basterà che chiediate aiuto e tutti (quasi) saranno subito pronti a soddisfare le vostre richieste.

Toro - Giornata di metà settimana valutata discretamente. Diciamo che l'avvio del giorno non sarà tra i più entusiasmanti ma niente panico! Questo vostro venerdì, visto con l'occhio critico delle previsioni astrologiche, sicuramente si riprenderà abbastanza in fretta con il passare delle ore stabilizzandosi nella media sufficienza. In amore, il vostro oroscopo quest'oggi è racchiuso nelle seguenti in tre "verità":

Punto 1: non date mai per scontato ciò che non lo è.

Punto 2: il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno, così facendo darà il massimo dei frutti.

Punto 3: siate sinceri e sempre disponibili verso la persona amata..

Parlando in merito a coloro single, intanto, soprattutto in merito a coloro che odiano gli imprevisti diciamo che in giornata potrebbe avvenire un incontro fortuito con una persona speciale: forse dovrete ricredervi su certe vostre paure o atteggiamenti mentali. Nel lavoro intanto, discorso leggermente differente. Alcune cose si metteranno come da voi atteso e potrete contare su una rinnovata voglia di fare. Diciamo che con tanta pazienza e una necessaria dose si buona volontà, forse, potreste anche concludere ottimi affari e/o contratti importanti.

Gemelli - Il prossimo venerdì sarà di certo meraviglioso per voi dei Gemelli. Gli astri, in primis la splendida Luna in Ariete, favoriranno alla grande eventuali iniziative sentimentali con un particolare sostegno verso coloro in stato singolo. In amore, grazie anche ad effemeridi vincenti, amiche del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. In coppia, quasi tutto il periodo sarà all’insegna della comunicatività e della buona intesa: sappiate regolarvi di conseguenza. Single, se avete scelto di essere così "solitari", nel senso che nessuno ve l'ha imposto ma è frutto consapevole di una scelta personale ponderata, tranquilli. Adesso non vi resta che godere al meglio questa vostra condizione: convinti di rinunciare definitivamente alla bella festa di nozze che tutti aspettavano da voi? Nel lavoro, programmi, intese o progetti particolari messi in circolo in questo venerdì di fine settimana, probabilmente andranno in porto ottenendo senz'altro l’approvazione di chi sapete.

Cancro - Il prossimo venerdì, secondo le previsioni del giorno, inizierà davvero alla grande per tanti di voi Cancro. Diciamo che sarete degni protagonisti dell'intero periodo grazie alle ottime opportunita vi sentirete in splendida forma, collaborativi, abbastanza curiosi e soprattutto ben disposti verso nuove esperienze. In quanto all'amore, massima fiducia e tanto relax mentale: quando il cielo astrale regala un giorno tranquillo come questo, bisogna senz'altro saperlo giustamente sfruttare: ringraziate e meditate... In coppia, i risultati conseguenti ad alcune vostre scelte/azioni finalmente cominceranno a dare i desiderati frutti. Single, se avete un sogno, datevi una bella regolata: che aspettate a metterlo in pratica? Accettate pure qualche allettante invito sperando ardentemente che sia quello giusto. Nel lavoro, altresì, si prevede un frangente altrettanto buono. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli, avrete al fianco la persona giusta.

Leone - Partirà in linea con la solita routine quotidiana questo vostro venerdì di fine settimana. La giornata interessante questa parte della settimana appena iniziata, quindi, sarà piacevole su molti fronti. In amore, tenerezza e passionalità: una combinazione eccellente sia per rinverdire un rapporto di vecchia data sia per aprire un nuovo capitolo. In coppia cercate di essere sinceri con la persona amata chiarendo i punti focali del rapporto. Single, è il momento giusto per esprimere i sentimenti in modo più spontaneo. Per questo le stelle di oggi invitano ad armarsi di coraggio e tentare di coinvolgere la persona che vi interessa. Nel lavoro, sentirete la necessità di cambiare qualcosa per dare uno sprint maggiore alla vostra attività: la parola d'ordine per voi Leone dovrà essere "rinnovamento!".

Vergine - Il prossimo venerdì partirà molto basso per voi della Vergine. Diciamo che il periodo non sarà proprio "nero", comunque degno di tutta la vostra attenzione. Le parole da usare, soprattutto in questo giorno segnalato con il sottotono, dovranno essere pienamente sincere, scandite con calma e soprattutto dette nel rispetto di chi avete di fronte. L'oroscopo di domani 8 febbraio consiglia pertanto in amore, di metterci un po' di impegno in più cercando di smuovere le acque alla solita quotidianità. In coppia la calma e la visione positiva del futuro dovranno essere gli input su cui puntare. Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva con l'intento di iniziare un rapporto di coppia basato sulla fiducia e soprattutto duraturo. Allora, iniziate pure con il non essere troppo assillanti o pretenziosi con le persone candidate a tale scopo. Nel lavoro, dovrete portare a termine una situazione abbastanza importante, oggi però non sarà la giornata giusta per farlo. State calmi e sereni, passerà.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.