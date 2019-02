Annuncio

Annuncio

Siamo giunti ad una nuova giornata, la quale anticipa un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo dell'8 febbraio 2019, scoprendo quali novità porteranno stelle e pianeti. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: in amore giornata che porterà un po' di agitazione, ma in serata la Luna entra nel segno e regalerà momenti interessanti per risolvere alcuni problemi. Nel lavoro periodo di stanchezza, trattative da tenere sotto controllo, è inutile fare ora scelte a lunga scadenza. Fastidi per il fisico.

Toro: per i sentimenti con questo cielo sarà più semplice vivere una storia, le stelle vedono Venere favorevole e portano sorprese.

Annuncio

Nel lavoro datevi da fare, ma con attenzione. Qualche buona notizia potrebbe arrivare dal 14. Forza per il fisico.

Gemelli: a livello amoroso mattinata sottotono ma nel pomeriggio tornerà la forza, domani e domenica giornate interessanti. Nel lavoro si può partire con un nuovo progetto, tutto va alla grande. Fisico che vi chiede di fare le cose con calma.

Cancro: in amore giornata di riflessione, ci sono alcuni contrasti e alcuni dubbi per chi vive una storia. A livello lavorativo fine settimana che può provocare qualche piccolo dubbio. Evitate di strapazzarvi troppo.

Leone: in amore situazione astrologica in miglioramento, il prossimo fine settimana porterà maggiori intrighi. Attenzione soltanto se vivete due storie parallele.

Annuncio

Nel lavoro, con una persona dell'Ariete si può fare qualcosa in più, nuovi contatti nel pomeriggio. Prestate attenzione sulla salute, presto si recupererà.

Vergine: a livello sentimentale la giornata di oggi porterà un buon recupero, fine settimana che sarà importante. A livello lavorativo non date spazio alle complicazioni anche se avrete voi la ragione dopo una lite. Piccoli fastidi per il fisico, soprattutto al mattino.

Previsioni 8 febbraio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore Luna in aspetto conflittuale, in particolare a partire dalla serata. In alcune relazioni è bene aspettare un attimo per capire cosa sta accadendo. Nel lavoro non fate confusione, portate avanti un impegno del passato ma attenzione a non cambiare rotta, siate coerenti.

Annuncio

Agitazione per il fisico.

Scorpione: per i sentimenti le prossime giornate sembrano essere molto importanti anche per le relazioni, rapporti favoriti. A livello lavorativo forza in più, attenzione solo alle questioni di carattere economico. Fisico non esaltante in questo momento.

Sagittario: a livello amoroso le passioni sono rimesse in gioco, ma attenzione a non fare confusione, anche se in questo momento dovete stare attenti. Nel lavoro stelle che chiedono pazienza, un nuovo progetto ha bisogno di una cura particolare. Recupero per il fisico.

Capricorno: in amore momento migliore, solo che nel pomeriggio tornerà uno stato di agitazione che andrà avanti fino a domenica. Nel complesso sarà una situazione passeggera. A livello lavorativo avrete la possibilità di fare qualcosa di nuovo, i liberi professionisti possono ottenere qualcosa in più. Salute in miglioramento.

Acquario: per i sentimenti le nuove storie possono valere molto, entro domenica si potrebbe svegliare una grande passione. A livello lavorativo, se state affrontando delle cause in corso, dovete parlarne di più con persone competenti. Nel complesso si invita alla calma.

Pesci: in amore la giornata di oggi parte bene al mattino, ci sarà per le coppie più voglia di fare e ricordare anche il passato. Valutate bene tutte le situazioni che vi circondano, al momento potrebbe esserci un elemento di forza che riguarda le nuove attività. Bene la salute.