Annuncio

Annuncio

Mercoledì 6 marzo sarà una giornata nella quale, come sempre, ci saranno sia alti che bassi per i nati sotto i vari segni zodiacali. Vediamo ora le previsioni astrologiche nel dettaglio per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: alcuni potrebbero vivere una mattinata decisamente difficile, ricevendo una comunicazione inattesa che li getterà nello sconforto. Nelle ore successive bisognerà recuperare lucidità per trovare le migliori soluzioni ai vari problemi che scaturiranno.

Toro: giornata positiva soprattutto per quel che concerne l'aspetto finanziario. A volte basta avere una buona idea per vedere le cose da un'altra prospettiva.

Gemelli: il 6 marzo sarà un giorno fin troppo tranquillo, per voi che siete costantemente alla ricerca di emozioni forti. Una pausa di riflessione in serata potrebbe farvi comprendere che siete diventati troppo dipendenti dalle tecnologie.

Annuncio

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: in questa giornata qualcuno potrebbe decidere di smettere di fumare, visto che ultimamente hanno esagerato con le sigarette, che stanno mettendo a rischio la salute della propria gola. E sarà proprio la salute la nota dolente del 6 marzo.

Leone: alcuni scopriranno una notevole affinità con un collega di lavoro che finora avevano un po' sottovalutato.

Vergine: fra i nati del segno alcuni soffriranno dei classici malanni di stagione, mentre qualcun altro riceverà una telefonata che non aspettava più.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: pensare non sempre aiuta a trovare la soluzione più efficace per i propri guai sentimentali: a volte quello che conta davvero è essere spontanei.

Annuncio

I migliori video del giorno

La giornata si presta a un confronto sereno col partner.

Scorpione: i vostri figli stanno crescendo in fretta e a volte li perdete di vista, presi dai problemi materiali. Vi siete sempre sentiti dei buoni genitori ma forse è venuto il momento di fare una sana autocritica.

Sagittario: avete il difetto di dire sempre apertamente quello che pensate, ma non sempre è possibile. Saper chiedere scusa a volte è necessario, oltre che corretto. Cercate di essere più umili e ne avrete dei benefici.

Capricorno, Acquario e Pesci, previsioni zodiacali

Capricorno: non è un periodo particolarmente favorevole per voi e questo 6 marzo non farà eccezione. E pensare che i vostri problemi sono sempre gli stessi...

Annuncio

Acquario: l'ansia per l'esito di una prova per voi importante vi toglierà il sonno. Cercate di recuperare la determinazione di un tempo.

Pesci: la gelosia vi porterà a litigare col partner. Cercate di essere più flessibili o i litigi si ripeteranno. L'impegno ce lo mettete sempre, nelle cose che fate, ma spesso mancate di lucidità.