Giovedì 14 marzo rappresenta il giro di boa della settimana e conduce tutti i dodici segni zodiacali verso la metà del terzo mese dell'anno. Vediamo insieme le previsioni astrologiche e l'Oroscopo della giornata, cercando di capire quali novità nel dettagli hanno in serbo stelle e pianeti.

Ariete, Toro, Gemelli: l'oroscopo

Ariete: indubbiamente non state attraversando un momento facile, ma stressare di continuo il vostro partner con una serie di puntualizzazioni superflue potrebbe rivelarsi controproducente.

Toro: non fatevi scivolare tutto addosso: per apparire dei gran signori, rischiate di perdere contatto con aspetti importanti della realtà, cosa che non si accorda con la vostra reale natura.

Gemelli: per l'oroscopo ci sono buone possibilità che accada qualcosa di positivo per quello che riguarda la vostra crescita personale. Bene la salute, ma in serata sentirete il peso di una certa stanchezza.

Cancro, Leone e Vergine: previsioni astrologiche

Cancro: non lasciatevi contagiare da influenze esterne che potrebbero svilire il vostro impegno sociale. Fare del bene agli altri è qualcosa che vi ha sempre gratificato, perché rinunciare solo per conformismo? Un'opera di beneficenza è consigliabile in questa giornata.

Leone: segno particolarmente favorito dalle stelle nel 2019, il Leone vivrà alcune emozioni positive anche nel corso della giornata del 14 marzo, che potrebbe favorire in modo particolare le persone al momento single.

Vergine: cercate di non restare in disparte se avete un po' di giù di morale: in momenti come questi si ha bisogno degli altri.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni

Bilancia: se in questa giornata vi passeranno strane idee per la testa, fareste bene a riflettere prima di prendere iniziative delle quali potreste pentirvi.

Scorpione: se continuerete a pensare ad un recente incontro, che vi ha turbato, rischierete di non andare più avanti: il 14 marzo sarà un giorno nel quale avrete una libertà di scelta davvero minima.

Sagittario: negli ultimi tempi state lavorando decisamente troppo. È necessario rallentare il ritmo per non stressare troppo l'organismo e il 14 marzo potrebbe essere l'occasione giusta per trovare qualche ora di sano relax.

Capricorno, Acquario e Pesci:

Capricorno: non fatevi sopraffare dagli eventi e non lasciatevi condizionare da influenze esterne.

Cercate di vivere una giornata nella piena consapevolezza che dal vostro impegno quotidiano potrebbe scaturire presto qualcosa di buono.

Acquario: dovreste rinunciare al sogno di cambiare le persone che avete intorno e in questo 14 marzo avrete la conferma che la maggior parte delle persone vuole ragionare con la propria testa.

Pesci: secondo le stelle non resterete delusi da ciò che riuscirete a concretizzare in questa giornata, soprattutto se avrete l'umiltà di affidarvi a persone di un certo livello professionale.